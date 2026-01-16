Dacia, final în forță la Dakar Nasser al-Attiyah conduce detașat după etapa 12 » Cum s-au descurcat ceilalți piloți ai producătorului român +9 foto
Nasser al-Attiyah. Foto: Imago
Auto

Dacia, final în forță la Dakar Nasser al-Attiyah conduce detașat după etapa 12 » Cum s-au descurcat ceilalți piloți ai producătorului român

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.01.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 18:11
  • Nasser al-Attiyah (55 de ani), pilotul de la Dacia Sandriders, este la un pas de a câștiga pentru a șasea oară Raliul Dakar.
  • Pilotul qatarez a făcut o nouă demonstrație de forță în penultima etapă a ediției din 2026.

Ultima etapă majoră a competiției, cu un traseu de 720 de kilometri, dintre care 311 kilometri de probe speciale, nu i-a pus probleme liderului clasamentului general, conform lequipe.fr.

Attiyah a încheiat etapa cu timpul de 3 ore și 21 de minute, fiind urmat de Mitch Guthrie (Ford), la un minut și 4 secunde, și de Toby Price (Toyota), la un minut și 25 de secunde.

Astfel, Nasser al-Attiyah a obținut cea de-a 50-a victorie din carieră într-o probă specială, performanță prin care îi egalează pe legendele Stephane Peterhansel și Ari Vatanen.

Nasser Al-Attiyah FOTO Facebook/The Dacia Sandriders
Nasser Al-Attiyah FOTO Facebook/The Dacia Sandriders

Galerie foto (9 imagini)

Nasser Al-Attiyah FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Sebastien Loeb FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Dennis Zenz FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Cristina Gutierrez FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Dacia Sandriders FOTO Facebook/The Dacia Sandriders
+9 Foto
labels.photo-gallery

Grație acestui rezultat, qatarezul și-a mărit avansul în fruntea clasamentului general la 15 minute și 2 secunde față de Nani Roma, ocupantul locului secund.

Spaniolul a suferit o defecțiune tehnică spre finalul probei speciale și a fost nevoit să se oprească după linia de sosire pentru a-și repara mașina. Romain Dumas, pilot oficial Ford, i-a sărit în ajutor.

Clasamentul general (TOP 10):

Probleme pentru Sebastien Loeb: „A trebuit să găsesc un compromis"

Probleme pentru Sebastien Loeb: „A trebuit să găsesc un compromis”

Ziua a fost una dificilă pentru Sebastien Loeb. Francezul a avut din nou probleme pe traseele pietroase din regiunea Yanbu, acolo unde pneurile mașinii sale au cedat de două ori.

După cele două pene, Loeb a fost nevoit să reducă ritmul și să schimbe strategia:

Când am văzut toate pietrele, mi-am dat seama că nu poți merge mereu la viteză maximă. A trebuit să găsesc un compromis între a ataca și a gestiona situația. Important era să supraviețuim. Sebastian Loeb

La finalul etapei, Mathieu Baumel a trăit un moment emoționant. După o zi dificilă trăită alături de pilotul Guillaume de Mevius (locul 29), copilotul francez care are un picior amputat a fost întâmpinat la sosire de soția sa și de cei doi copii.

Ultima etapă a Raliului Dakar se va desfășura mâine, 17 ianuarie, pe un traseu de 141 de kilometri, în jurul cartierului general stabilit la Yanbu.

Locurile ocupate de piloții Dacia Sandrider în etapa #12 a Raliului Dakar:

  • Locul 1: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 3 ore, 21 minute, 52 secunde
  • Locul 7: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 3 ore, 27 minute, 05 secunde
  • Locul 12: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 3 ore, 31 minute, 25 secunde
  • Locul 15: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 3 ore, 38 minute, 26 secunde

Șoferii Dacia în clasamentul general al Raliului Dakar:

  • Locul 1: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 48 ore, 01 minute, 51 secunde
  • Locul 4: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 48 ore, 25 minute,41 secunde
  • Locul 7: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 48 ore, 55 minute, 26 secunde
  • Locul 12: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 49 ore, 38 minute, 15 secunde

Raliul Dakar Sebastien Loeb nasser al attiyah dacia sandrider cristina gutierrez lucas moraes
