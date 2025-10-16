Ținem cu Irlanda de Nord și Macedonia Cum ne pot ajuta cele două naționale să jucăm pe teren propriu semifinala barajului de CM
Ținem cu Irlanda de Nord și Macedonia Cum ne pot ajuta cele două naționale să jucăm pe teren propriu semifinala barajului de CM

Dan Udrea
Publicat: 16.10.2025, ora 15:15
Actualizat: 16.10.2025, ora 15:29
  • Putem termina pe locul 2 chiar și doar cu o remiză în Bosnia, caz în care am urca în a doua urnă valorică pentru tragerea la sorți a barajelor ajutați de anumite rezultate din alte grupe.
  • Dacă Irlanda de Nord și Macedonia vor termina pe poziția secundă, atunci vom disputa semifinala barajului pe teren propriu.
  • Cum putem termina pe locul 2 dacă facem egal la Zenica, pe 15 noiembrie.

Victoria cu Austria ne deschide din nou perspectiva de a avea șanse reale la barajul pentru CM din martie 2026.

Locul 2 în grupă îl putem obține inclusiv cu doar un rezultat de egalitate în decisivul cu Bosnia, de la Zenica, de la jumătatea lunii noiembrie.

Cum ne pot ajuta Irlanda de Nord și Macedonia să jucăm pe teren propriu semifinala barajului de CM

Condiția e ca Bosnia să piardă apoi la Viena, în ultima rundă, iar noi să câștigăm cel puțin la 3 goluri diferență cu San Marino, pe Arena Națională.

În această situație am avea nevoie de ajutor din partea altor două naționale, pentru a ajunge în urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru baraje. Miza fiind disputarea primului baraj pe teren propriu, pe 25 martie.

Cele două naționale cărora le vom ține pumnii în ultimele două runde din preliminarii sunt Irlanda de Nord și Macedonia de Nord.

Ele trebuie să termine pe locul 2 în grupa din care fac parte, pentru a elimina astfel de deasupra noastră două formații care ne blochează momentan accesul în urna a doua: Slovacia și Țara Galilor. 

SITUAȚIA ÎN GRUPA IRLANDEI DE NORD

  • Cu două etape înainte de final, pe locul 2 e Slovacia, pe 3 e Irlanda de Nord. Între cele două sunt 3 puncte și două goluri în plus  la golaveraj pentru slovaci
  • În următoarea etapă se joacă Slovacia - Irlanda de Nord, în ultima rundă sunt programate meciurile: Germania - Slovacia, Irlanda de Nord - Luxemburg
  • Irlanda de Nord are nevoie să nu piardă la Bratislava, să câștige cu Luxemburg la două goluri, iar Slovacia să piardă în Germania. Ar fi egalitate de puncte, dar golaveraj mai bun pentru Irlanda de Nord, care ar termina pe 2, iar Slovacia n-ar mai prinde nici măcar barajul

SITUAȚIA ÎN GRUPA MACEDONIEI DE NORD

  • Macedonia e pe locul 2, cu 3 puncte și 6 goluri în plus la golaveraj față de Țara Galilor
  • În penultima etapă, Țara Galilor are meci în Liechtenstein, Macedonia stă. În ultima etapă e meci direct: Țara Galilor - Macedonia
  • Pentru a termina pe 1, Macedonia are nevoie să nu piardă la Cardiff, iar Țara Galilor să nu câștige la mai mult de 5 goluri cu Liechtenstein. În acest caz, Macedonia ar merge la baraj în urna a 3-a, Țara Galilor ar cădea din urna a doua în ultima, a patra. 

Dacă aceste lucruri se vor întâmpla, atunci România va fi în urna a doua.

Chiar și în cazul în care câștigăm cu Bosnia și terminăm pe 2 cu un punctaj și mai mare, vom depăși Cehia în poziția FIFA, tot avem nevoie pentru a fi în urna 2 de măcar una dintre cele două situații de mai sus, adică cel puțin una dintre Irlanda de Nord și Macedonia să se claseze pe locul secund.

Diferența dintre urna 2 și urna 3

Sunt două avantaje pe care naționala noastră le-ar avea.

  • Primul și cel mai mare: am juca semifinala barajului pe teren propriu, într-o singură manșă, pe 26 martie 2026
  • Al doilea: echipe mai accesibile
  • Dacă suntem în urna 2, am putea juca, acasă, cu: Albania, Kosovo, Macedonia, Irlanda de Nord
  • Dacă suntem în urna 3, am putea juca, în deplasare, cu: Țara Galilor, Scoția, Ungaria, Slovacia sau Cehia

În oricare dintre aceste variante, în finală am juca cu învingătoare unui meci care va opune o formație din urna 1 cu una din urna 4 (echipe venite din Liga Națiunilor).

Locul de desfășurare ar fi stabilit prin tragere la sorți. Componența urnei 1 va fi: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia, în timp ce în ultima urnă, cele mai bune echipe care pot fi acolo sunt Suedia și Țara Galilor.

