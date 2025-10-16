Cu nasul pe sus Marius Niculae are explicația victoriei cu Austria:  „E rar la români”

Marius Niculae (44 de ani) laudă România pentru prestația din meciul cu Austria, partidă pe care echipa lui Mircea Lucescu a câștigat-o, 1-0.

Fostul internațional crede că atitudinea a fost total schimbată față de egalul din Cipru.

Fostul internațional Marius Niculae a comentat victoria României cu Austria, 1-0, un succes care a redat moralul echipe și a readus România în șansele pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Marius Niculae are explicația victoriei cu Austria: „E rar la români”

Totodată, fostul atacant îl laudă pe Daniel Bîrligea pentru ceea ce a făcut pe teren la acest meci.

„ Mi-a plăcut atitudinea lui Bîrligea. De fapt, a tuturor. S-au ridicat la nivelul Austriei, care până la urmă a fost favorita grupei, a și venit din urna 1. Mi-a plăcut că au crezut până în ultimul minut, ceea ce e foarte rar la noi, la români.

S-a întâmplat asta și ne-am repus pe obiectiv. Aveam nevoie pentru moral, pentru suporteri. Mă așteptam la un stadion plin, n-a fost, dar așteptăm acum meciul din Bosnia cu sufletul la gură”, a zis Niculae.

Atitudinea și norocul au făcut diferența

Niculae crede că diferența dintre echipa de la meciul cu Cipru și cea de la meciul cu Austria s-a făcut la capitolul atitudine și determinare:

„A fost vorba despre atitudine, aici s-a făcut diferența față de meciul cu Cipru. Austriecii au venit cu nasul pe sus . Noi am avut atitudine, am știut să ieșim din acel presing care era arma lor principală.

Cu puțin noroc am și marcat la ultima fază. E un lucru bun pentru că în fotbal ai nevoie și de noroc”, a mai zis Niculae.

VIDEO. Marius Niculae, despre meciul România - Austria 1-0

