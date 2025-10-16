Cu nasul pe sus Marius Niculae are explicația victoriei cu Austria:  „E rar la români”
Cu nasul pe sus Marius Niculae are explicația victoriei cu Austria: „E rar la români"

  • Marius Niculae (44 de ani) laudă România pentru prestația din meciul cu Austria, partidă pe care echipa lui Mircea Lucescu a câștigat-o, 1-0.
  • Fostul internațional crede că atitudinea a fost total schimbată față de egalul din Cipru.

Fostul internațional Marius Niculae a comentat victoria României cu Austria, 1-0, un succes care a redat moralul echipe și a readus România în șansele pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Marius Niculae are explicația victoriei cu Austria: „E rar la români”

Totodată, fostul atacant îl laudă pe Daniel Bîrligea pentru ceea ce a făcut pe teren la acest meci.

Mi-a plăcut atitudinea lui Bîrligea. De fapt, a tuturor. S-au ridicat la nivelul Austriei, care până la urmă a fost favorita grupei, a și venit din urna 1. Mi-a plăcut că au crezut până în ultimul minut, ceea ce e foarte rar la noi, la români. 

S-a întâmplat asta și ne-am repus pe obiectiv. Aveam nevoie pentru moral, pentru suporteri. Mă așteptam la un stadion plin, n-a fost, dar așteptăm acum meciul din Bosnia cu sufletul la gură”, a zis Niculae.

Atitudinea și norocul au făcut diferența

Niculae crede că diferența dintre echipa de la meciul cu Cipru și cea de la meciul cu Austria s-a făcut la capitolul atitudine și determinare:

„A fost vorba despre atitudine, aici s-a făcut diferența față de meciul cu Cipru. Austriecii au venit cu nasul pe sus. Noi am avut atitudine, am știut să ieșim din acel presing care era arma lor principală. 

Cu puțin noroc am și marcat la ultima fază. E un lucru bun pentru că în fotbal ai nevoie și de noroc”, a mai zis Niculae.

VIDEO. Marius Niculae, despre meciul România - Austria 1-0

