Alegere-surpriză în locul lui Marius Marin Mircea Lucescu ia în calcul să joace închizător cu un fotbalist care la victoria cu Austria a fost folosit inter
Dan Udrea
Publicat: 23.03.2026, ora 13:56
Actualizat: 23.03.2026, ora 21:05
  • Față de meciul cu Austria, câștigat de tricolori în octombrie, 1-0, sunt 4 absențe, toate în sistemul defensiv: I. Radu, Mihai Popescu, Chipciu și Marius Marin.
  • Mircea Lucescu se gândește tot mai serios să-i ofere rolul de mijlocaș la închidere lui Vlad Dragomir.
  • Argumentele pentru această alegere, dar și ce minusuri au Screciu și Răzvan Marin în viziunea selecționerului, în rândurile de mai jos.

Trei zile au mai rămas până la meciul primăverii din fotbalul românesc. Barajul cu Turcia va fi joi, de la ora 19:00, în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro și e doar primul pas în încercarea noastră de a reveni la un turneu final mondial după 28 de ani!

Ca de fiecare dată, la ultimele acțiuni, Mircea Lucescu se confruntă cu probleme de lot. Iar reperul în pregătirea acestui baraj de la Istanbul e victoria fantastică obținută cu Austria, 1-0, la jumătatea lunii octombrie, pe Arena Națională, când dincolo de succes, jocul a fost unul foarte bun, în fața unui adversar de calibru, care va fi la Mondiale!

Ce dezavantaje au Screciu și Răzvan Marin

Față de acea partidă însă, Lucescu a pierdut 4 titulari. Și toți din sistemul defensiv: portarul Radu, stoperul Mihai Popescu, fundașul stânga Chipciu și mijlocașul central defensiv Marius Marin.

În privința primilor 3, variantele de înlocuire sunt destul de clare:

  • Aioani în locul lui Radu
  • Drăgușin sau Ghiță în locul lui Mihai Popescu
  • Bancu în locul lui Chipciu

Cea mai mare dilemă a lui Lucescu în aceste zile e legată de cine va fi fotbalistul care să joace în fața apărării.

Lucescu l-a selecționat pe Screciu, pe care îl ia în calcul pentru această poziție, însă în viziunea lui Luce, olteanul are un mare dezavantaj: nu aleargă suficient de mult pentru o acest rol.

Nici Răzvan Marin nu-l convinge, Lucescu reproșându-i modul în care joacă atunci când nu are mingea la picior. Mai exact, că nu e un fotbalist agresiv, care să recupereze multe baloane.

Ce argumente are Vlad Dragomir

În strategia gândită de Lucescu prinde tot mai mult contur varianta de a fi retras Vlad Dragomir (26 de ani) ca închizător și acesta să aibă fix rolul lui Marius Marin.

Sunt mai multe argumente în favoarea acestei mutări și anume, Dragomir să joace mijlocaș central defensiv și nu inter, așa cum a fost la victoria cu Austria:

  • E fotbalistul din lotul lui Lucescu care aleargă cele mai mari distanțe în timpul unui meci. Argumentul e că în toamnă, în Liga Campionilor, au fost două meciuri disputate de Pafos în care Dragomir a fost maratonist. În Pafos - Villarreal 1-0, a atins 11,63 kilometri și a fost pe primul loc. La fel s-a întâmplat și în Kairat - Pafos 0-0, când Vlad a parcurs aproape 12 kilometri
  • A fost folosit în ultimele meciuri la Pafos chiar pe această poziție de închizător
  • E foarte disciplinat tactic, nu-și părăsește zona de acțiune, ceea ce pentru un mijlocaș central defensiv trebuie să fie printre calitățile principale
  • E fotbalist care vine cu foarte multe meciuri și minute în picioare. În acest an 2026, Dragomir a jucat 17 meciuri pentru Pafos. În mai mult de jumătate dintre ele a fost integralist și doar în unul a evoluat mai puțin de o repriză!

Variantele la România - Turcia vs. primul 11 de la victoria cu Austria

Sunt șanse foarte mari ca Lucescu să-l aleagă pe Dragomir să fie închizător, caz în care mai apare o dilemă: schimbă sistemul din 4-3-3 în 4-2-3-1 și mai pune un mijlocaș defensiv lângă Dragomir sau rămâne la 4-3-3 și atunci va alege doi interi ofensivi?

  • În variante 4-2-3-1, cei trei de la mijloc ar fi Dragomir, Screciu - Ianis Hagi
  • În varianta 4-3-3, cei 3 din linia mediană: Vl. Dragomir - R. Marin, I. Hagi

Cum a arătat primul 11 la victoria cu Austria

  • I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Bancu - Vl. Dragomir, M. Marin, I. Hagi - Man, Bîrligea, Mihăilă

Cum ar putea arăta primul 11 cu Turcia, în varianta 4-2-3-1

  • Aioani - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Chipciu - Vl. Dragomir, Screciu - Man, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Cum ar putea arăta primul 11 cu Turcia, în varianta 4-3-3

  • Aioani - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Chipciu - R. Marin, Vl. Dragomir, I. Hagi - Man, Bîrligea, Mihăilă

