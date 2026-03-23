Bogdan Stelea iese la atac A văzut portarii convocați de Mircea Lucescu și a răbufnit: „El trebuia să fie acolo!” » Săgeți către Becali

Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al naționalei României , s-a pronunțat cu privire la situația goalkeeperilor convocați de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciul cu Turcia.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu i-a convocat inițial pe Ionuț Radu (Celta Vigo), Marian Aioani (Rapid) și Mihai Popa (CFR Cluj).

Ulterior, Radu și Popa s-au accidentat, iar selecționerul a decis să mizeze pe Cătălin Căbuz (FC Argeș) și Laurențiu Popescu (U Craiova). Interesant este că cei trei portari pe care se va baza „Il Luce” nu au bifat vreun minut sub „tricolor”.

Bogdan Stelea: „Târnovanu merita să fie la națională”

Bogdan Stelea susține că Ștefan Târnovanu (25 de ani) nu ar fi trebuit să lipsească din lotul României.

„Arnold” nu a ezitat să arunce și câteva săgeți spre Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, care a decis să-l scoată din poartă pe Târnovanu, în detrimentul puștiului Matei Popa (18 ani).

„Este o situație grea. Se întâmplă astfel de momente pentru că nu se fac lucrurile cum trebuie.

Mă refer la faptul că a existat un portar care ar fi trebuit să fie în lotul României, dar anumite persoane au avut grijă să nu fie acolo.

A fost scos din poartă, dat la o parte și s-a ajuns la situația asta. O să vedem ce o să se întâmple”, a declarat Stelea, potrivit digisport.ro.

Scos din echipa de start a lui FCSB de patronul Gigi Becali și înlocuit cu tânărul Matei Popa (18 de ani), Ștefan Târnovanu a ajuns la 10 meciuri consecutive ca rezervă.

Lipsa de minute l-a determinat pe Mircea Lucescu să nu-l convoace pentru barajul cu Turcia.

4 meciuri a bifat Ștefan Târnovanu la echipa națională

Întrebat dacă l-ar fi văzut pe portarul celor de la FCSB titular în meciul cu Turcia, Stelea a oferit un răspuns ferm:

„În momentul de față, da. Fără doar și poate. Eu cred că trebuia să fie în lotul naționalei României, indiferent. Este părerea mea și o susțin.”

49 de meciuri a disputat Ștefan Târnovanu, de-a lungul carierei sale, în cupele europene

Bogdan Stelea: „Selecționerul decide”

Fostul portar al „Generației de Aur” a fost chestionat și în legătură cu cine ar trebui să fie titular în poarta naționalei la Istanbul.

„Habar nu am. Nu o să fie ușor, indiferent cine va fi alesul. Contează mult forma de moment, de încredere, de nivelul la care a jucat în ultima perioadă. Există un selecționer care trebuie să ia o hotărâre.

Antrenorul cu portarii doar spune o părere, dar selecționerul ia decizia finală”, a concluzionat Stelea.

91 de selecții are Bogdan Stelea la echipa națională a României, cu care a participat la 3 Campionate Mondiale (1990, 1994, 1998)

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

