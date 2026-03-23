alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 13:01
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 13:01
  • Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei României, a vorbit despre meciul cu Turcia din semifinalele barajului pentru calificarea la CM 2026.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mijlocașul celor de la Dalian Yingbo revine la echipa națională după o pauză de șase luni.

Stanciu a fost convocat ultima dată de Mircea Lucescu în septembrie 2025.

Nicolae Stanciu: „A fost greu să privesc de la televizor”

Jucătorul acesta a ratat ultimele două acțiuni ale naționalei, din cauza unei accidentări și a faptului că nu prindea suficiente minute în tricoul lui Genoa.

Stanciu a recunoscut că i-a fost dificil să privească meciurile „tricolorilor” din tribune.

„A fost destul de greu, pentru că am avut parte de acea accidentare, iar în toată cariera mea nu mi s-a mai întâmplat. Am jucat mereu, constant. A fost greu, dar la meciurile din octombrie am venit în cantonament, am fost la meci, m-am bucurat alături de băieți.

În noiembrie a fost greu de privit de la televizor, mai rău a fost rezultatul primului meci (n.r. 1-3 cu Bosnia), știam prin ce trec băieții, cât de mare e supărarea”, a declarat Nicolae Stanciu, potrivit FRF TV.

Întrebat cum se simte după transferul în China, mijlocașul a afirmat:

„Mă simt foarte bine, am fost primit extraordinar, mă bucur că sunt sănătos și joc. Condiția e bună, am avut o perioadă destul de lungă de cantonament, am început campionatul mai târziu, așa că fizic mă simt bine.

Mereu am avut plăcerea de a juca, mă bucur că aici o fac constant, 90 de minute în fiecare meci, am parte de încrederea antrenorului și a coechipierilor, asta e important. Nu mă simt obosit deloc.

E un drum uşor de făcut mereu când ştii că te întorci acasă, totul trece mai uşor, e un sentiment plăcut chiar şi pe zborul de mai multe ore”, a adăugat Stanciu.

84
de selecții a bifat Stanciu la echipa națională. A marcat 15 goluri și a oferit 9 pase decisive

Stanciu nu se teme de Turcia: „Suntem 26 de jucători și oricare ar intra e pregătit să facă față unui astfel de meci”

Căpitanul echipei naționale a subliniat că România este pregătită să dea tot ce e mai bun în meciul cu Turcia.

Stanciu a anunțat că „tricolorii” sunt concentrați doar pe meciul de la Istanbul și nu se gândesc la o eventuală calificare în finala barajului pentru CM 2026.

„Avem timp să pregătim meciul, Mister ne va spune ce trebuie să facem, ne va da toate detaliile despre ei. Pe majoritatea îi cunoaștem și noi pentru că ne place să ne uităm la fotbal.

Suntem 26 de jucători şi oricare ar intra e pregătit să facă faţă unui astfel de meci.

De când sunt la echipa naţională, şi nu doar eu, că suntem mai mulţi care au trecut prin preliminarii de Mondial, nu am fost nici măcar odată la baraj sau să fim aproape.

Avem în faţă un astfel de meci, suntem conştienţi de importanţa lui. Nu ne gândim care meci va fi următorul. Ne gândim doar la acesta, să reuşim să trecem de el şi după vom vedea”, a adăugat Stanciu.

Stanciu, promisiune pentru fani: „Vom lăsa totul pe teren

În final, mijlocașul a avut un mesaj ferm și a declarat că România va lupta până la ultima picătură să câștige la Istanbul.

„Un Mondial e maximum pentru un jucător, ne dorim să ajungem să jucăm acolo. La fel de bine ştim că nu suntem o ţară care merge la Mondial constant. Au trecut foarte mulţi ani de când nu am mai fost acolo.

Cu toţii ne dorim să facem o ţară întreagă fericită şi vom lăsa totul pe teren pentru a se întâmpla acest lucru.

Dacă nu se va întâmpla, pentru că nimic nu e sigur în fotbal, orice detaliu contează, asta ar fi, să ieşim de pe teren fără regrete, să fim mulţumiţi de noi, de faptul că am lăsat totul acolo şi am făcut tot ce a depins de noi pentru a câştiga meciul”, a concluzionat Stanciu.

