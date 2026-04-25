Manchester City a învins-o pe Southampton, scor 2-1, și s-a calificat în finala Cupei Angliei.

Implicată și în lupta pentru câștigarea campionatului, gruparea antrenată de Pep Guardiola are șansa de a ridica toate cele trei trofee interne în acest sezon. A câștigat deja Cupa Ligii, e pe locul 2 în Premier League, cu un meci mai puțin disputat, și tocmai s-a calificat în finala Cupei Angliei.

Manchester City s-a calificat în finala Cupei Angliei

Manchester City și Southampton s-au întâlnit pe Wembley, iar prima repriză a fost una fără istoric. Deși „cetățenii” au expediat șase șuturi, doar unul a fost pe spațiul porții. De cealaltă parte, Southampton nu a avut nici măcar o ocazie.

În repriza a doua meciul s-a animat, iar Southampton a reușit să deschidă scorul în minutul 79, atunci când Finn Azaz l-a învins pe James Trafford.

Avantajul lui Southampton nu a durat mult, deoarece City a reușit egalarea doar trei minute mai târziu, atunci când Jeremy Doku a marcat din pasa lui Reijnders.

„Cetățenii” au dat lovitura în ultimele minute de joc, atunci când Jeremy Doku s-a făcut din nou remarcat. Belgianul i-a pasat lui Nico, cel care a punctat și a stabilit scorul final, 2-1 în favoarea trupei lui Guardiola.

În finala Cupei Angliei, Manchester City o va întâlni pe învingătoarea din duelul Chelsea - Leeds.

