Reporter  concediat A făcut mai multe postări controversate despre asasinarea lui Charlie Kirk și a fost dat afară

Reporterul Gerald Bourguet, de la publicația PHNX Sports, a fost concediat după ce a postat remarci controversate pe rețelele de socializare cu privire la asasinarea lui Charlie Kirk.

Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri, în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea Utah Valley din Orem.

PHNX Sports și-a concediat reporterul din cauza unor postări despre asasinarea lui Charlie Kirk

Gerald Bourguet, reporter la PHNX Sports, publicație dedicată echipei de baschet Phoenix Suns, a făcut mai multe postări pe rețeaua de socializare X, legate de asasinarea lui Charlie Kirk, notează basketnews.com.

„«Diferențele politice» nu sunt același lucru cu a răspândi zilnic o retorică plină de ură, iar refuzul de a plânge o viață dedicată acestei cauze nu este același lucru cu celebrarea violenței armate.

Dacă ești întristat de «violența politică» de astăzi... întreabă-te de ce reacția ta a fost diferită când a venit vorba de atentatele din școli, deportările în masă sau SUTELE de videoclipuri cu crime oribile din Gaza.

Chiar nu mă interesează dacă vi se pare lipsit de sensibilitate sau că este un moment nepotrivit...

Prea mulți dintre voi sunteți mai preocupați să fiți politicoși și să păreți oameni buni, decât să dați dovadă de o nenorocită de coloană vertebrală și să vă bazați pe principii pentru a condamna ura”, se arată în postările lui Gerald Bourguet, făcute la doar câteva ore de la decesul lui Kirk.

Aceste comentarii nu le-au picat deloc bine șefilor televiziunii americane, care au anunțat , tot printr-o postare pe rețelele de socializare, concedierea lui Bourguet:

„Opiniile exprimate de angajații noștri nu reprezintă punctele de vedere ale PHNX sau ALLCITY Network... Am abordat această problemă cu persoana respectivă și am luat decizia de a ne despărți”.

The opinions expressed by our employees do not represent the views of PHNX or ALLCITY Network. We take matters involving violence very seriously and are committed to ensuring that ALLCITY remains a safe place for our employees and community alike. We have addressed this matter… — PHNX Sports (@PHNX_Sports) September 11, 2025

Charlie Kirk, unul dintre liderii mișcării MAGA, a fost asasinat

Crima s-a petrecut în timpul unei prezentări publice în aer liber, când Kirk se afla la ceea ce el numea masa „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”), unde răspundea întrebărilor participanților.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, se vede momentul în care Kirk este împușcat în gât și cade de pe scaun, chiar în timp ce răspundea întrebărilor legate de numărul mare de atacuri armate care au avut loc în SUA.

Evenimentul de miercuri era prima oprire a turneului „American Comeback Tour”, ce urma să cuprindă 15 evenimente la universități din întreaga țară.

Kirk folosea aceste apariții pentru a interacționa direct cu studenții și a dezbate diverse subiecte conservatoare.

