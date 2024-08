Mihai Neșu a oferit un interviu amplu pentru GOLAZO.ro, iar prima parte se referă la Centrul de Recuperare Sfântul Nectarie, proiect care e aproape gata

Viața în scaunul cu rotile nu l-a oprit pe Mihai să proiecteze, să găsească finanțare și să fie șef de șantier pentru locul care va fi de folos pentru 30-40 de oameni pe oră

Stadiul lucrărilor, ce facilități vor avea beneficiarii, ce nevoi mai sunt, toate spuse chiar de Mihai Neșu

Oricine vrea să ajute poate trimite un SMS cu textul CRED la 8844 prin care te abonezi să donezi 2 euro lunar

Un munte de optimism. Genul de om care îți transmite energie. De sub pălăria cu cozoroc mare, Mihai Neșu (41 de ani) zâmbește. Se bucură când e vizitat și își face mereu timp pentru a face pe ghidul.

„Așa ne bucurăm când primim vizita prietenilor…”, ne spune Mihai în timp ce cobora din van-ul negru. HAR sunt literele de la numărul de înmatriculare. Pălăria îl protejează parțial, pentru că mâinile și picioarele sunt tocite de razele soarelui.

Și așa e, optimist. Mihai și-a pierdut sănătatea de fier în urmă cu 13 ani, dar s-a adunat și și-a concentrat toată atenția și energia pentru a-i ajuta pe alții: „N-am cum să mă plâng! Dacă vedeți ce probleme au unii copii. Mulțumesc lui Dumnezeu eu sunt bine” , o mostră ceea ce oferă sufletește și nu numai.

A învățat să accepte situația, a învățat programe de arhitectură și împreună cu Iulia, directoarea Fundației, a proiectat 3D ceea ce la început părea un vis, transformat, treptat, în realitatea de azi.

Pentru asta a fost nevoie de timp: „Dacă mai merg la magazinele de construcții să mai iau câte ceva, vin pe șantier la 10:30 - 11. Altfel, la 8:30, 9 cel târziu sunt aici. Stau până la 1 când am terapie, apoi mai vin două-trei ore după masă. Pe la 8-9 seara mă culc de obicei”.

Centrul hi-tech proiectat de Mihai

Strada Aron Pumnul, Cihei, un sfert de oră de Oradea atât de dragă lui Mihai. Aici și-a consumat aproape fiecare dimineață, prânz și seară fostul stelist. E șef de șantier, atent pe fiecare detaliu, mereu gata să ajute.

Complexul de Recuperare Sfântul Nectarie e aproape gata, o muncă de ani de zile care va ajuta 30-40 de oameni pe oră : „Am tot schimbat termenele, cred că undeva la finalul lui septembrie îi putem da totuși drumul”, ne spune Mihai cu speranță în glas.

Înainte de a ne face turul. O oază de speranță pentru toți cei aflați în suferință. Un centru luxos unde terapiile vor fi la nivelul celor din vest, dar la prețuri mult mai mici. Totul e digitalizat, totul poate fi controlat din telefon:

„Ce să fac? Am o slăbiciune pentru gadget-uri. M-a ajutat un prieten și pot controlat tot”, spune Mihai în timp ce face o reprezentație.

Pornește luminile și dă drumul unor boxe dintr-un parc al simțurilor, pentru terapie senzorială: „Vă place cum se aude? Sunt Bose, cele mai faine. Le-am văzut într-un parc din Olanda. Am zis că atunci când o să am grădină vreau și eu. N-am grădină, dar le-am pus în acest parc să se bucure oamenii de ele. Nici nu le vezi, doar le auzi”.

„Mai avem nevoie de un milion de euro”

Salutare, Mihai! Ne bucurăm să te vedem. Cum merge treaba aici, la centru?

Bine! Îți mulțumim pentru vizită. Ne bucurăm tot timpul când primim vizite. Lucrurile merg bine și ne apropiem de final. În ultimele luni trebuie stabilite detaliile care rămân vizibile. E mult de stabilit și e puțin cam greu și responsabilitatea crește tot mai mult. Încercăm să facem față și să deschidem cât mai repede că ne dorim de mult să terminăm.

Când preconizați că o să se încheie?

Tot preconizăm. Primul termen pe care ni l-am dat a fost anul trecut în septembrie. Al doilea termen anul trecut în decembrie. Al treilea a fost anul ăsta în aprilie, al patrulea este anul ăsta la sfârșit de august. Următorul termen pe care ni l-am dat și la care sperăm să reușim este sfârșit de septembrie . Vrem să deschidem mare parte și partea din spate care nu e încă gata, să rămână în lucru, dar să fie totuși deschisă cazarea și centrul de recuperare, biserica, grădinile, aleea de echitație cât mai repede.

Cum arată totul? Așa cum ai făcut primele randări?

Așa, în mare, văzut de sus, arată ca în randări, dar interiorul arată mult mai spectaculos decât randările. Unele lucruri au ieșit mult mai bine decât ne așteptam.

Cât timp petreci aici zilnic?

Trei ore dimineața și încă vreo două-trei după masă. Cam cinci șase ore pe zi. Între ele, sunt la terapie. Când nu sunt la terapie, sunt cam toată ziua aici, pe șantier.

Ce capacitate va avea?

De capacitatea totală beneficiază și copiii, și adulții. Sunt 30-40 de copii, luând fiecare terapie în parte, dar s-ar mai putea să scad în funcție de câte ore va petrece fiecare beneficiar la terapie. Un minimum de 30 de beneficiari pe oră, iar la opt ore ar putea fi destul de mult.

Campania prin SMS, principala sursă de venit

Ești mulțumit de cum a ieșit totul, de cum arată și ce va însemna acest centru? Te știu un tip pretențios…

Destul de mulțumit. Tot timpul e loc de mai bine și într-un șantier îți dai seama că ai fi vrut să faci unele chestii altfel. Nu putem să nu fim mulțumiți. Slavă lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem în pragul ăsta. A fost un vis mare și foarte greu de realizat. A fost nevoie de mulți de bani, au venit mulți oameni care ne-au ajutat și sperăm să vină să ne mai ajute să finalizăm complet și să fie totul la linie.

Lumea trebuie să înțeleagă că toată campania încă funcționează și că mai aveți nevoie de bani.

Le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat. Campania de SMS este un mare ajutor. Oricine trimite un SMS cu cuvântul „cred” la 8844 donază doi euro lunar. Din ăștia doi euro lunar am strâns pe 60% din banii pe care i-am cheltuit. Pentru noi este un ajutor foarte mare pentru că acești bani vin lunar. Avem lunar o sumă de bani, iar acum avem 70 și ceva de mii de euro ca intră lunar și putem să acoperim o parte din cheltuieli. De multe ori nu ne ajung. Acum vin multe corpuri de mobilă și alte chestii scumpe care necesită bani, dar nădăjduim că vor veni oameni care să ne ajute în această vară ca să terminăm.

„5 milioane de euro cheltuiți, dar mai avem nevoie de unul”

Cât s-a cheltuit până acum?

La zi, cu mobilierul pe care s-a plătit tot și încă n-a venit, plus clădirea a 5-a, care urmează să fie ridicată, structura e clădită, dar nu e complet ridicată, cred că e vorba de 5 milioane de euro.

Și de cât ar mai fi nevoie ca să finalizezi?

Noi tot am estimat. E greu și cu astea, dar e o provocare. Primul buget pe care l-am făcut a fost de 3,8 milioane de euro. Acum am ajuns la 5 jumătate și cred că ne mai trebuie încă unul să terminăm tot, tot . Nu suntem la dublu față de cât am estimat inițial, dar nici chiar așa departe.

Din cele 5 milioane și jumătate, mulți bani au venit din SMS.

Da! Mulți au venit din SMS și a fost de un mare ajutor și ne uitam pe site. Știam câți abonați avem și știam lunar cât cam ce sumă trebuie să intre și știam să ne facem niște planuri pe niște bani concreți. Restul, că veneau mai mult, era și o mare bucurie, dar știam că având acei bani puteam face anumite chestii.

Cum ți se pare suma asta strânsă și tot ce s-a întâmplat în jurul Fundației?

Pentru mine e o minune pentru că în zilele de azi, unde viața nu e ușoară, să aduni atâția oameni care în 4 ani să strângă peste 5 milioane și jumătate de euro. E mult. Pentru că vine peste un milion de euro pe an. Sunt bani mulți! Banii au fost și mai mulți fiindcă noi am reușit să susținem cu acești oameni și centrul actual care are niște cheltuieli anuale de 300.000 de euro. Pe lângă cheltuielile de aici și cel de la centru, unde plătim terapeuții și toți angajații care mai sunt acolo.

Cheltuieli de 700.000 de euro anual în viitor

Spuneai că mai ai nevoie de minim un milion de euro, dar apoi va fi nevoie de cât pentru a putea susține tot ce se întâmplă?

Noi am făcut o estimare de cheltuieli pe la 700.000 de euro pe an la centrul nou. O să avem și noi o serie de servicii pentru cei de afară ca să ne aducă bani la Fundație și vom vedea după vreun an cât vom putea să ne autosusținem și ce va funcționa în continuare din donații și sprijinul oamenilor. Sperăm să fie de folos și sperăm că nu am făcut aici niște clădiri frumoase în zadar.

Ce poate oferi noul centru de recuperare

Care sunt serviciile pe care le oferă?

În primul rând, va fi un complex de recuperare caritabil pentru cei cu dizabilități neuro-motorii. Și adulți și copii vor fi aici. Beneficiarilor le va fi oferită cazare. Sunt 22 de locuri la prețuri foarte mici. Acum avem două locuri de cazare în oraș la 50 de lei pe zi. Atât va fi și aici sau poate va crește un pic. Oricum, la ce lux e comparativ cu…. când mai vin echipe de muncitori pe la noi și trebuie să-i cazăm pe unde apucăm, minimum 200 de lei pe noapte o cameră, nu un apartament. Atunci se vede diferența că noi ținem cât mai jos costurile, dar sunt și pentru ei niște costuri ca să fie o responsabilitate când vin aici.

Mai departe…

La centrul de recuperare vom avea kinetoterapie, psihopedagogie terapeutică, terapie ocupațională, muzicoterapie, hidroterapie. O să mai avem terapia thera suit, e ceva nou pe care noi l-am adus prima dată în țară și e deja foarte cunoscută de părinții care au copii cu dizabilități. E foarte cunoscută în străinătate. Se face trei săptămâni în străinătate și te ajunge la 6.000 de euro, cu tot cu cazare și transport. La noi, aici, va fi în funcție de venituri pe membru de familie. La noi, cu cazare și terapie, e undeva pe la 700 de euro. Aproape de 10 ori mai puțin. Asta încercăm. În loc să meargă în străinătate, la noi poate să meargă de 7 ori.

Diferența e uriașă!

Ăsta e ajutorul pe care putem să-l oferim datorită oamenilor care plătesc diferența. Noi avem cheltuieli foarte mari cu salariile și specialitatea terapeuților, dar încercăm să compensăm tarifele pe care le pune un privat, care vrea să aibă un profit și să-și acopere cheltuielile. Nu ne-am dorit să avem profit și să ne acoperim cheltuielile pentru că astfel dăm posibilitatea oamenilor care vor să facă un bine să fie de folos și persoanelor cu dizabilități care au nevoie încontinuu de terapie.



Ei caută fonduri să-și permită și atunci căutăm să oferim cât mai mici costuri și să poată să-și permită pe termen lung. Paralizia e o boală care nu e ușoară. Necesită terapie poate toată viața și atunci trebuie să-ți permiți. De asta încercăm să oferim un loc de lux care e la standardele oricărui centru de lux foarte scump că orice e foarte bine pus la punct are și cheltuieli mari. E foarte scump că trebuie să scoți banii.

Biserica e gata în două săptămâni cred. În rest multe nu mai sunt de punct. Doar de venit mobila toată, de făcut curat și să ne vină autorizația. Cred că la finalul lui septembrie putem da drumul, deși n-o să fie totul gata Mihai Neșu

Da, dar voi o faceți relativ accesibilă!

Noi am făcut ceva de lux pentru oameni care să-i bucure și cu ajutorul lui Dumnezeu să le fie și de folos. Apoi vom avea terapie senzorială, în grădina senzorială pe care am vizitat-o pentru stimularea simțurilor la copii. Va fi și o zonă de relaxare pentru cei sănătoși. Vom avea terapie cu cai, hipoterapie, terapie horticolă tot afară în zona de grădini.



În clădirea multifuncțională vom avea tot felul de ateliere și ceva legat de lucruri practice de viață pentru copiii care vor fi mai sănătoși și vor face progrese mai aproape de independență vom încerca să-i învățăm și activități prin care să se descurce în viață. Mai e și clădirea a V-a. Dar cam astea sunt.



Mai e și bisericuța care e pentru toată lumea, tratament duhovnicesc, și vom mai avea o mini fermă de recreere și terenuri de fotbal care vor fi mai mult pentru cei din afară care vor veni să joace și să contribuie cu sume pentru cheltuielile fundației. Cam astea sunt în mare serviciile.

Ce se întâmplă la terapia cu cai?

Hipoterapia. Aici vom avea doi cai. Această terapie este foarte bună și sunt multe studii. Va fi pentru copiii cu dizabilități, dar și pentru copiii sănătoși, contra cost.

Vizitat de stafful FCSB

Vor fi și două apartamente de închiriat?

De asta am uitat să zic. Mă gândeam la aceste servicii pentru beneficiari. Vom avea și două apartamente deasupra arenei de echitație pe care le vom închiria în regim hotelier pentru cei care vor dori să aibă o experiență de dormit într-un hambar de cai. La fel să participe cu banii de pe închiriere la bugetul fundației.



Vor fi niște apartamente foarte frumoase și bine amenajate și sperăm să fie o experiență cât mai frumoasă. Nici nu le-am văzut pentru că nu pot urca pe scări, dar îmi mai trimite Iulia poze când merge și verifică . Ea a făcut designul pentru tot ce-i aici, iar eu m-am asigurat că se pune în practică ceea ce a ales ea și îmi mai trimite poze. Când o să se dea schela jos, o să-mi fac și eu o rampă să mă urc să văd.

Te bucură sprijinul din fotbal pentru că au fost oameni de fotbal lângă tine?

Mă bucură orice sprijin. Adică e frumos să ai oameni alături și să nu fii singur. Nu numai sprijinul oamenilor din fotbal mă bucură, ci și atunci când bătrânele de te miri de pe unde, te ajută. A venit un grup de doamne pensionare, care fac anual excursii cu autocarul și vin o dată pe an. Acum e a doua oară. Au luat autocarul de la Arad și au venit aici prima oară când eram numai betoane și n-aveam ce să le arăt.



Au venit numai de dragul nostru. Le-am arătat și acum că e aproape gata totul. De fiecare dată, ne-au făcut donații. Bucuria e foarte mare să vezi că oamenii te ajută, dar și vin să fie curioși și să se bucure alături de tine. Să vadă cum au ajutat. Nu vin să verifice, vin de drag și asta ne bucură.

Sunt și oameni de fotbal lângă tine…

Au venit băieții de la Steaua, FCSB, când au jucat aici în Cupă. Au venit și ei și au vizitat centrul. Mai mult partea tehnică, pentru că jucătorii nu puteau ieși, dar au venit Elias, Pintilii, MM, domnul Argăseală, mai mulți au venit și asta ne bucură mult.

E o responsabilitate foarte mare și o recunoștință foarte mare față de oamenii care ne ajută și au încredere în noi pentru că ne sprijină. Fără ei n-am putea fi de niciun folos față de copiii pe care-i ajutăm acum și în viitor pe adulții cu dizabilități pe care vrem să-i ajutăm Mihai Neșu

Cele mai importante cifre despre proiectul lui Mihai Neșu