GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!

Metaloglobus - Farul 2-1. Jakub Vojtus (32 de ani) a fost autorul unui supergol în deplasarea de la Clinceni din etapa #19 a Ligii 1.

Reușita acestuia nu a fost însă suficientă pentru ca echipa sa să obțină un rezultat pozitiv pe terenul ultimei clasate.

Farul a bifat a doua înfrângere consecutivă în Liga 1 și rămâne în afara locurilor de play-off, la un punct în spatele Oțelului, care ocupă poziția a șasea.

Formația lui Ianis Zicu a început foarte prost partida la Clincei, Metaloglobus reușind două goluri în decurs de doar 7 minute, în prima repriză.

Cu 4 schimbări la pauză și cu Vojtus introdus în minutul 63, tehnicianul constănțenilor a încercat să obțină măcar un punct cu ultima clasată.

La două minute de la intrarea pe teren, atacantul slovac a reușit un supergol, după o recuperare în jumătatea adversă.

Șutul acestuia de la aproximativ 20 de metri s-a oprit direct în vinclul porții lui Nedelcovici, care a rămas fără reacție.

VIDEO. Supergolul reușit de Vojtus

