„Mulțumesc că mă iubiți. Și eu vă iubesc!” Pep Guardiola, mesaj emoționant la despărțirea de Manchester City: „Nu mă întrebați de ce plec”

Manchester City a confirmat oficial că Pep Guardiola nu va mai fi antrenorul „cetățenilor” după un deceniu.

Catalanul în vârstă de 55 de ani le-a lăsat fanilor și tuturor din club o lungă și emoționantă scrisoare.

Ceea ce era sută la sută sigur este acum oficial. Manchester City a confirmat că Pep Guardiola nu va mai fi antrenorul „cetățenilor” din această vară. La fix zece ani după ce a sosit pe „Etihad”.

„Pep Guardiola, cel mai de succes antrenor al istoriei lui City”

„A avut un efect transformator în acest deceniu. Pleacă după ce a câștigat 20 de trofee majore, devenind tehnicianul cel mai de succes al istoriei noastre”, a anunțat clubul englez pe pagina sa de internet și pe social media.

Pep Guardiola to step down after incredible decade as City Manager 🩵



🔗 https://t.co/u84AZYY23t pic.twitter.com/QYTPARaprO — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

O precizare însă: „Pep va continua relația cu City Football Group, preluând rolul de ambasador global. Va oferi consultanță tehnică echipelor din grup, se va implica în proiecte și colaborări”.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Guardiola: „Nu mă întrebați de ce plec. Nu există niciun motiv”

Catalanul, 55 de ani, a scris un lung și emoționant mesaj pentru fanii bleu.

„Când am ajuns, primul meu interviu a fost cu Noel Gallagher (n.r. - unul dintre liderii trupei Oasis).

Pep Guardiola și cel mai prețios trofeu: Liga Campionilor, cucerit cu City în 2023. Foto: Imago

Am ieșit gândindu-mă: «Bine... Noel e aici? Va fi distractiv». Și ce momente frumoase am petrecut împreună!”, și-a amintit Guardiola.

Nu mă întrebați de ce plec. Nu există niciun motiv, dar în adâncul sufletului știu că e timpul. Nimic nu este etern, dacă ar fi fost, aș fi aici. Eterne vor fi sentimentele, oamenii, amintirile, dragostea pe care o am pentru Manchester City. Pep Guardiola

Guardiola, despre atentatul de la Manchester: „Nu furie. Nu frică. Doar iubire”

A continuat: „Acesta este un oraș construit din muncă. Din coșmar. Se vede în culoarea cărămizilor. Din oamenii care s-au angajat devreme, au stat la muncă până târziu.

We see things they'll never see 🏆🐐 pic.twitter.com/s2I6Jf7wUD — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Fabricile. Sindicatele. Muzica. Exprimă pur și simplu Revoluția Industrială și cum a schimbat lumea. Cred că am ajuns să înțeleg asta, și echipele mele, la fel”.

Am muncit. Am suferit. Am luptat. Și am făcut lucrurile în felul nostru. În felul nostru. Munca grea e în diferite moduri. Deplasare la Bournemouth, când am pierdut Premier League, și voi erați acolo. Călătorie la Istanbul (n.r. în 2023, City a câștigat finala Ligii), când voi erați acolo. Pep Guardiola

A amintit de atentatul terorist din 22 mai 2017, la sfârșitul primului său sezon la City.

22 de oameni au fost uciși, peste 1.000 fiind răniți după atacul sinucigaș cu bombă la Manchester Arena.

Vă amintiți de atacul de la Manchester Arena, când acest oraș a arătat lumii ce înseamnă, de fapt, puterea? Nu furie. Nu frică. Doar iubire. Comunitate. Uniune. Un oraș unit. Pep Guardiola

Guardiola: „Toți mi-ați dat putere când am avut cea mai mare nevoie”

Antrenorul spaniol nu a uitat nici „cum mi-am pierdut mama în timpul pandemiei de COVID. Am simțit cum acest club m-a ajutat să depășesc acel moment.

Fanii, staff-ul, oamenii din Manchester, toți mi-ați dat putere când am avut cea mai mare nevoie. Cris, copiii mei, întreaga mea familie, ați fost acolo ca întotdeauna. Khaldoon (n.r. - președintele clubului), și tu ai fost acolo”.

Jucătorii nu uită - fiecare clipă, fiecare moment, pe mine, echipa mea, acest club, totul. Ceea ce am făcut, am făcut-o pentru voi toți. Și ați fost pur și simplu excepționali. Încă nu știți, dar lăsați o moștenire. Pep Guardiola

A transmis, în final. „Pe măsură ce timpul meu se apropie de sfârșit, fiți fericiți. Oasis s-a întors”.

Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați avut încredere în mine. Vă mulțumesc că m-ați împins de la spate. Vă mulțumesc că mă iubiți. Și ei vă iubesc pe toți! Pep Guardiola

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport