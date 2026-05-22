„Mulțumesc că mă iubiți. Și eu vă iubesc!” Pep Guardiola, mesaj emoționant la despărțirea de Manchester City: „Nu mă întrebați de ce plec”
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 14:35
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 16:16
  • Manchester City a confirmat oficial că Pep Guardiola nu va mai fi antrenorul „cetățenilor” după un deceniu. 
  • Catalanul în vârstă de 55 de ani le-a lăsat fanilor și tuturor din club o lungă și emoționantă scrisoare.

Ceea ce era sută la sută sigur este acum oficial. Manchester City a confirmat că Pep Guardiola nu va mai fi antrenorul „cetățenilor” din această vară. La fix zece ani după ce a sosit pe „Etihad”.

„Pep Guardiola, cel mai de succes antrenor al istoriei lui City”

„A avut un efect transformator în acest deceniu. Pleacă după ce a câștigat 20 de trofee majore, devenind tehnicianul cel mai de succes al istoriei noastre”, a anunțat clubul englez pe pagina sa de internet și pe social media.

O precizare însă: „Pep va continua relația cu City Football Group, preluând rolul de ambasador global. Va oferi consultanță tehnică echipelor din grup, se va implica în proiecte și colaborări”. 

Guardiola: „Nu mă întrebați de ce plec. Nu există niciun motiv”

Catalanul, 55 de ani, a scris un lung și emoționant mesaj pentru fanii bleu.

„Când am ajuns, primul meu interviu a fost cu Noel Gallagher (n.r. - unul dintre liderii trupei Oasis).

Pep Guardiola și cel mai prețios trofeu: Liga Campionilor, cucerit cu City în 2023. Foto: Imago

Am ieșit gândindu-mă: «Bine... Noel e aici? Va fi distractiv». Și ce momente frumoase am petrecut împreună!”, și-a amintit Guardiola.

Nu mă întrebați de ce plec. Nu există niciun motiv, dar în adâncul sufletului știu că e timpul. Nimic nu este etern, dacă ar fi fost, aș fi aici. Eterne vor fi sentimentele, oamenii, amintirile, dragostea pe care o am pentru Manchester City. Pep Guardiola

Guardiola, despre atentatul de la Manchester: „Nu furie. Nu frică. Doar iubire”

A continuat: „Acesta este un oraș construit din muncă. Din coșmar. Se vede în culoarea cărămizilor. Din oamenii care s-au angajat devreme, au stat la muncă până târziu.

Fabricile. Sindicatele. Muzica. Exprimă pur și simplu Revoluția Industrială și cum a schimbat lumea. Cred că am ajuns să înțeleg asta, și echipele mele, la fel”.

Am muncit. Am suferit. Am luptat. Și am făcut lucrurile în felul nostru. În felul nostru. Munca grea e în diferite moduri. Deplasare la Bournemouth, când am pierdut Premier League, și voi erați acolo. Călătorie la Istanbul (n.r. în 2023, City a câștigat finala Ligii), când voi erați acolo. Pep Guardiola

A amintit de atentatul terorist din 22 mai 2017, la sfârșitul primului său sezon la City.

22 de oameni au fost uciși, peste 1.000 fiind răniți după atacul sinucigaș cu bombă la Manchester Arena.

Vă amintiți de atacul de la Manchester Arena, când acest oraș a arătat lumii ce înseamnă, de fapt, puterea? Nu furie. Nu frică. Doar iubire. Comunitate. Uniune. Un oraș unit. Pep Guardiola

Guardiola: „Toți mi-ați dat putere când am avut cea mai mare nevoie”

Antrenorul spaniol nu a uitat nici „cum mi-am pierdut mama în timpul pandemiei de COVID. Am simțit cum acest club m-a ajutat să depășesc acel moment.

Fanii, staff-ul, oamenii din Manchester, toți mi-ați dat putere când am avut cea mai mare nevoie. Cris, copiii mei, întreaga mea familie, ați fost acolo ca întotdeauna. Khaldoon (n.r. - președintele clubului), și tu ai fost acolo”.

Jucătorii nu uită - fiecare clipă, fiecare moment, pe mine, echipa mea, acest club, totul. Ceea ce am făcut, am făcut-o pentru voi toți. Și ați fost pur și simplu excepționali. Încă nu știți, dar lăsați o moștenire. Pep Guardiola

A transmis, în final. „Pe măsură ce timpul meu se apropie de sfârșit, fiți fericiți. Oasis s-a întors”.

Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați avut încredere în mine. Vă mulțumesc că m-ați împins de la spate. Vă mulțumesc că mă iubiți. Și ei vă iubesc pe toți! Pep Guardiola

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Cristian Geambașu: Obraznicii

Radu Naum: Formula fericirii

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Radu Naum: Emoție și comoție

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

