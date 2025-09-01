Îl schimbă Becali pe Elias? Patronul de la FCSB a dat  răspunsul, după remiza cu CFR Cluj

FCSB are un start dificil de sezon în Superliga, iar Gigi Becali a fost întrebat dacă se gândește să-l înlocuiască pe Elias Charalambous (44 de ani).

FCSB nu trece printr-o perioadă foarte bună. Campioana României se află, în acest moment, pe locul 13 în campionat, cu 6 puncte obținute în 8 partide, și a ratat calificarea în grupa principală a Ligii Campionilor.

Cu toate acestea, echipa lui Elias Charalambous a ajuns în faza principală a Europa League pentru al doilea an consecutiv.

Îl înlocuiește Becali pe Charalambous? Răspuns ferm al patronului de la FCSB

Patronul FCSB a clarificat situația antrenorului cipriot și a dat de înțeles că acesta va rămâne la echipă, în ciuda rezultatelor slabe din campionat.

„Păi, da' ce-s nebun? Mă crezi idiot? Cum adică? Îți aduce omul milioane de euro în club și să îl schimbi? Cum să... nu înțeleg. E ca și cum aș zice «Nu vreau 15 milioane, vreau să nu mi-aduci bani», cam așa ceva”, a spus Becali la Digi Sport Special.

Elias Charalambous este antrenorul roș-albaștrilor din 2023, ultima dată fiind antrenor la Doxa Katokopias. Contractul său la FCSB urmează să expire anul viitor.

137 de meciuri a adunat Elias Charalambous pe banca celor de la FCSB până acum

FCSB, în Europa League

FCSB nu a reușit să se califice în Liga Campionilor nici anul acesta, după ce a fost eliminată de Shkendija în turul 2 preliminar cu scorul de 3-1 la general.

Cu toate acestea, echipa antrenată de Elias Charalambous s-a calificat în grupa principală din Europa League.

În play-off, FCSB a trecut de Aberdeen cu scorul de 5-2 la general și și-a asigurat prezența pentru al doilea an consecutiv în Europa League.

Campioana României a aflat și programul din Europa League. Primul meci va fi pe 25 septembrie, în deplasare, cu Go Ahead Eagles.

