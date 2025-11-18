„Puțini au astfel de abilități” Fostul căpitan al lui Inter, impresionat de parcursul lui Cristi Chivu: „A fost întotdeauna foarte respectat” » Cu cine îl compară +6 foto
Cristi Chivu
„Puțini au astfel de abilități" Fostul căpitan al lui Inter, impresionat de parcursul lui Cristi Chivu: „A fost întotdeauna foarte respectat" » Cu cine îl compară

Ștefan Neda
Publicat: 18.11.2025, ora 18:54
Actualizat: 18.11.2025, ora 18:54
  • Andrea Ranocchia (37 de ani), fostul fundaș al lui Inter Milano, a vorbit despre prima parte a mandatului lui Cristi Chivu (45 de ani) pe banca „nerazzurrilor”.

Chivu a fost instalat în vară pe banca lui Inter, după ce antrenorul Simone Inzaghi a părăsit echipa la finalul sezonului trecut, iar românul a avut o serie de rezultate care au surprins plăcut lumea fotbalului italian.

Andrea Ranocchia: „Am fost 100% convins că e alegerea potrivită”

După ce l-a cunoscut încă de pe vremea când era jucător, Ranocchia a fost convins în vară că abilitățile lui Chivu l-au făcut pe acesta cea mai bună opțiune pentru Inter.

„Îl cunosc bine pe Cristian. Am petrecut câțiva ani cu el în vestiar și imediat mi s-a părut alegerea potrivită. Am fost 100% convins. Este un tip cu o inteligență și o sensibilitate diferite de ceilalți.

Pentru un antrenor, este esențial să se pună în pielea jucătorilor săi, iar el era deja capabil să facă asta chiar încă de când era jucător.

Nu vorbea mult, dar ori de câte ori vorbea, toată lumea îl asculta. Și asta la un Inter care era plin de campioni la momentul respectiv. A fost întotdeauna foarte respectat.

Apoi l-am întâlnit din nou la Appiano, când a început să antreneze în sectorul de tineret, câțiva ani mai târziu. Eram convins că se poate descurca bine pentru că l-am văzut antrenând cu mare pasiune.

A văzut în această echipă potențialul de a face ceva diferit față de ceea ce a făcut în trecut”, a declarat Ranocchia, potrivit sempreinter.com.

FOTO. Cristi Chivu în Juventus - Inter 4-3

Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (5).jpeg
Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (5).jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (1).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (2).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (3).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (4).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (5).jpeg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Andrea Ranocchia: „Răspunde la întrebări ca Mourinho și Guardiola”

În plus, fostul fundaș e de părere că tehnicianul român comunică precum marii antrenori ai fotbalului european.

„Dar mai este un lucru care îmi place foarte mult la Chivu. Comunică într-un mod extraordinar. Răspunde la întrebări precu Mourinho, Guardiola sau Klopp.

Oamenii precum Cristian ies din clișee. Nu există mulți antrenori cu astfel de abilități. Conferințele lui de presă sunt fantastice”, a mai spus Ranocchia.

