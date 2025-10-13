Naționala, pe YouTube Un influencer a cumpărat drepturile TV și va transmite gratis pe contul său meciurile Franței U21
Zack Nani & Franța U21 FOTO: Instagram @zack_nani / IMAGO
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 22:43
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 22:43
  • Zack Nani (30 de ani), un creator de conținut din Franța, a achiziționat drepturile de difuzare ale meciurilor naționalei U21 a Franței.
  • Perioada pentru care acesta a cumpărat drepturile este octombrie 2025 - iunie 2027.

Federația Franceză de Fotbal i-a cedat drepturile exclusive de difuzare online ale partidelor naționalei U21 lui Zack Nani, un youtuber francez.

Zack Nani a cumpărat drepturile de difuzare pentru meciurile Franței U21

Contractul se întinde până în iunie 2027 și include meciurile de calificare pentru Euro 2027. Parteneriatul dintre Federația Franceză și Zack Nani a fost inițiat și negociat de către agenția de marketing sportiv IMG și Zack Nani Prod.

Astfel, fanii francezi vor putea urmări naționala pe canalele de YouTube și Twitch ale lui Nani. Totodată, acesta va avea dreptul să posteze momente din meciuri pe rețelele proprii de socializare.

„Sunt mândru să anunț achiziționarea drepturilor pentru echipa națională a Franței U21 până la Euro 2027. Această ofertă completează abordarea de difuzare gratuită a meciurilor de fotbal pe care am început-o în această vară cu Liga Profesională Saudita.

Sunt pasionat de fotbal, iar schimbarea continuă a codurilor și încercarea de a transmite fotbalul diferit sunt lucruri care mă motivează. Le mulțumesc partenerilor și celor care au făcut acest lucru posibil”, a declarat Nani, conform svgeurope.org.

Cine este Zack Nani

Zack Nani este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din Franța, el fiind cunoscut în principal datorită activității sale de pe platforma Twitch.

La începutul carierei sale el s-a remarcat pentru analizele despre jocul Call of Duty, ulterior implicându-se în zona de eSports.

El a fondat compania Zack Nani Prod, o firmă de producție care a achiziționat în august drepturile pentru liga saudită, devenind primul creator de conținut din Europa care reușește asta.

Zach Nani are aproape un milion de abonați pe YouTube și peste 650.000 pe Twitch.

