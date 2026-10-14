Votul lui Badea OFICIAL. Decizia principalului creditor al „Dinamo-Badea” privind majorarea de capital a clubului din Liga 1
Nicolae Badea
Superliga

Votul lui Badea OFICIAL. Decizia principalului creditor al „Dinamo-Badea” privind majorarea de capital a clubului din Liga 1

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 23:13
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 23:13
  • Creditorii ACS FC Dinamo, asociația aflată în faliment și cunoscută drept „Dinamo-Badea”, au aprobat demersurile în instanță împotriva hotărârii prin care Dinamo 1948 SA a decis majorarea capitalului social.
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ACS FC Dinamo, asociația cunoscută drept „Dinamo-Badea”, contestă majorarea de capital a societății care administrează clubul din Liga 1 Dinamo 1948, dar nu are asigurată suma necesară pentru a-și păstra participația de 7,0319%.

Asociația deține 28.831 de acțiuni. Intrată în insolvență în 2010, aceasta a fost declarată în faliment pe 12 noiembrie 2025.

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Nicolae Badea contestă majorarea de capital de la Dinamo, dar nu dă bani pentru păstrarea acțiunilor

Pe 30 iunie 2026, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Dinamo 1948 SA a aprobat emiterea a până la 81.952.077 de acțiuni noi, la valoarea nominală de 0,22 lei fiecare.

Dacă toate vor fi subscrise, capitalul social poate crește de la 90.200 de lei la aproximativ 18,12 milioane de lei, circa 3,5 milioane de euro.

În acest scenariu, dacă ACS FC Dinamo nu participă la operațiune, participația sa ar scădea de la 7,0319% la aproximativ 0,035%.

Pentru a-și păstra participația, asociația „Dinamo-Badea” ar avea nevoie de aproximativ 1,27 milioane de lei, echivalentul a circa 250.000 de euro.

Ce contestă ACS FC Dinamo

Lichidatorul judiciar al ACS FC Dinamo, Phoenix Omega IPURL, a convocat adunarea creditorilor pentru a obține aprobarea demersurilor în instanță împotriva hotărârii Dinamo 1948 SA din 30 iunie.

Unul dintre argumente este că asociația nu ar fi fost convocată legal la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și, prin urmare, nu și-ar fi putut exprima votul.

La adunarea din 9 octombrie, creditorii ACS FC Dinamo au aprobat formularea unei acțiuni în anulare, solicitarea suspendării hotărârii și mandatul acordat lichidatorului pentru efectuarea demersurilor judiciare.

Nicolae Badea s-a abținut de la finanțarea majorării de capital a lui Dinamo 1948

Potrivit procesului-verbal depus de lichidator la Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI), Nicolae Badea (78 de ani), principalul creditor al ACS FC Dinamo, cu o creanță de aproximativ 5,47 milioane de lei, peste un milion de euro, și-a exprimat votul prin corespondență.

Omul de afaceri a votat pentru contestarea hotărârii Dinamo 1948 SA din 30 iunie și pentru mandatul acordat lichidatorului.

În schimb, Nicolae Badea s-a abținut la punctul privind posibilitatea ca asociația să împrumute aproximativ 1,27 milioane de lei pentru a participa la majorarea de capital a SC Dinamo 1948 SA.

Așadar, fostul finanțator și președinte al lui Dinamo, între 1998 și 2013, a susținut demersul juridic, dar nu a votat pentru finanțarea subscrierii necesare păstrării participației de 7,0319% pe care ACS FC Dinamo o deține în Dinamo 1948 SA.

Ce au votat ANAF și Sectorul 2

Nici ceilalți creditorii nu s-au oferit să finanțeze subscrierea acțiunilor nou-emise de Dinamo 1948 SA.

Administrația Sectorului 1 a Finanțelor Publice a votat pentru formularea acțiunii în anularea hotărârii Dinamo 1948 SA din 30 iunie, a cererii de suspendare a acesteia și a cererii de repunere în termen.

Instituția a precizat însă că nu dispune de fonduri pentru a împrumuta asociația cu 1,27 milioane de lei sau pentru a avansa cheltuielile de judecată.

Administrația Sectorului 2 a Finanțelor Publice a comunicat că nu poate asigura împrumutul necesar participării la majorarea de capital și a susținut condiționat demersurile în instanță, în funcție de existența fondurilor necesare.

Majorarea de capital de la Dinamo poate fi întârziată

Demersul aprobat de creditorii ACS FC Dinamo nu reprezintă o încercare a lui Nicolae Badea de a investi din nou în club, ci vizează strict legalitatea procedurii prin care Dinamo 1948 SA a decis majorarea capitalului social.

O eventuală acțiune în instanță și, mai ales, admiterea cererii de suspendare a hotărârii ar putea întârzia majorarea de capital și infuzia de până la aproximativ 3,5 milioane de euro în clubul din Liga 1.

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