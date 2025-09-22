Demis după 7 etape! Fostul antrenor de la FCSB a fost concediat după două înfrângeri consecutive în campionat

Nicolae Dică (45 de ani) a fost demis din funcția de antrenor principal al celor de la Concordia Chiajna.

Cele două părți au ajuns la acest acord după ce echipa ilfoveană a bifat al doilea eșec consecutiv în Liga 1.

Conducerea Concordiei Chiajna nu a fost mulțumită de rezultatele obținute de Dică în acest start de sezon, în condițiile în care clubul urmărește promovarea în Liga 1.

Nicolae Dică a fost demis de la Concordia Chiajna

Contractul dintre cele două părți a fost reziliat de comun acord, iar anunțul a fost făcut de către club pe rețelele de socializare.

„Mulțumim, Nicolae Dică! Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încheierea pe cale amiabilă a colaborării cu antrenorul principal Nicolae Constantin Dică, care a îndeplinit funcția de antrenor principal al echipei de seniori în perioada 19 martie 2025 - 22 septembrie 2025, dar și a celor doi secunzi, George Cotigă și Viorel Tănase.

Le mulțumim pe această cale și le urăm succes în continuare.

Concordia Chiajna va comunica în perioada următoare deciziile privind numirea unui nou antrenor principal”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

Chiajna ocupă în prezent locul 11 în Liga 2, cu 10 puncte adunate după primele 7 etape.

Nicolae Dică a fost instalat pe banca ilfovenilor în martie 2025, iar până atunci a mai antrenat echipe precum FCSB, FC Argeș, CS Mioveni, FC Voluntari și FCU Craiova.

