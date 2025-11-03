Râsete la conferința lui Chivu VIDEO. Ce a putut să zică antrenorul român când a fost întrebat de numărul mic de faulturi făcute de Inter

Hellas Verona - Inter Milano 1-2. Cristian Chivu (45 de ani) a răspuns cu o glumă atunci când a fost întrebat la conferința de presă despre numărul redus de faulturi comise de echipa sa.

Elevii lui Cristian Chivu au comis doar patru faulturi, cu 12 mai puține decât adversarii de la Verona. În schimb, Inter a câștigat 56 de dueluri, față de doar 37 pentru Verona, conform flashscore.com.

Verona - Inter 1-2 . Cristi Chivu: „Am comis faulturi puține pentru că nu îi prindeam”

Când a fost întrebat cum echipa a reușit să mențină un ritm constant al jocului, fără prea multe întreruperi, Chivu a răspuns cu o glumă:

„Am comis puține faulturi pentru că nu îi prindeam… Au viteză și intensitate”, a declarat Chivu, conform internews24.com.

Apoi, tehnicianul de pe banca lui Inter a continuat:

Știam care este punctul forte al lui Hellas. În față au jucători de calitate, în mijloc au forță fizică și tehnică. Uneori, așa e jocul. Toți cei care au întâlnit Verona au avut dificultăți, cu excepția lui Lazio. Au calitate și pot crea întotdeauna probleme. Am reușit să deblocăm scorul, apoi am încercat să nu ne asumăm riscuri mari pentru a marca din nou Cristi Chivu

Formația lui Chivu a reușit deschidă scorul în minutul 16 prin Zielinski, cu o lovitură superbă, de la 16 metri. Polonezul a „tăiat” din prima mingea trimisă perfect de Calhanoglu, din corner.

Spre finalul primei reprize, Verona a reușit să egaleze prin Giovane, în minutul 40, cu un șut imparabil din interiorul careului.

Partida părea că se va încheia la egalitate, dar un autogol al lui Frese a adus victoria „nerazzurrilor” în minutul 90+3.

După golul de 2-1, Chivu s-a dezlănțuit. Tehnicianul a alergat pe gazon, plin de bucurie, l-a îmbrățișat pe Bastoni și a încheiat momentul cu o spectaculoasă alunecare pe terenul ud.

Inter ocupă locul secund în Serie A, cu 21 de puncte, după cele meciuri jucate. Napoli conduce clasamentul, cu 22 de puncte.

