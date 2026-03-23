„Cel mai părtinitor comentariu din istorie!” FOTO: Microbiștii au luat foc! Cer concedierea jurnaliștilor: „Comentează cu fularul lui Real Madrid la gât!” +13 foto
Alvaro Benito, Julio Maldonado „Maldini” și Carlos Martinez (foto: Instagram)
„Cel mai părtinitor comentariu din istorie!” FOTO: Microbiștii au luat foc! Cer concedierea jurnaliștilor: „Comentează cu fularul lui Real Madrid la gât!”

alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 11:19
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 11:21
  • REAL MADRID - ATLETICO MADRID 3-2. Derby-ul madrilen a oferit un spectacol total: 5 goluri, răsturnări de situație și tensiune până în ultimele minute.
  • Nu doar golurile și răsturnările de scor au aprins spiritele, ci și comentariul TV, devenit rapid subiect de dezbatere în rândul suporterilor.

Lookman a deschis scorul ('33), iar Atletico a intrat cu avantaj minim la pauză. În repriza secundă, Vinicius a egalat, din penalty ('52), iar Valverde a adus echipa lui Arbeloa în avantaj ('55). Molina a restabilit egalitatea ('66), cu un șut senzațional, iar Vinicius a închis tabela ('72), după un assist al lui Trent Alexander-Arnold.

În minutul 77, Federico Valverde a văzut cartonașul roșu după o un fault asupra lui Alex Baena.

Atenție! Pentru că e ceva de neimaginat”

În social media, microbiștii spanioli i-au acuzat pe comentatorii Movistar, post care a transmis partida, de subiectivism: „În ultima vreme, comentează cu fularul lui Real Madrid la gât”.

Alvaro Benito (fost jucător la Real Madrid), Carlos Martinez și Julio Maldonado „MaldinI", cei 3 comentatori Movistar
Alvaro Benito (fost jucător la Real Madrid), Carlos Martinez și Julio Maldonado „MaldinI”, cei 3 comentatori Movistar

În centrul discuțiilor s-a aflat o fază controversată din careul madrilenilor. Atletico a cerut lovitură de la 11 metri, după intrarea energică a lui Dani Carvajal la Marcos Llorente.

Faultul lui Carvajal asupra lui Marcos Llorente
Faultul lui Carvajal asupra lui Marcos Llorente

Comentatorii partidei au explicat în direct că este vorba despre o „jugada residual”, sugerând că intervenția fundașului a venit după consumarea acțiunii și nu mai poate influența decizia de acordare a unui penalty.

Microbiștii au luat foc!

„Nu știu ce e mai rău: penalty-ul «furat» de Munuera Montero (n.r. - „centralul” partidei) lui Atleti, la 0-0, în minutul 9, după această intrare a lui Carvajal la Llorente, cu crampoanele pe gleznă, din cauza căreia Llorente a avut nevoie de îngrijiri medicale. Și asta având VAR…

Sau comentariul Movistar. Atenție! Pentru că e ceva de neimaginat”, spune un fan, care redă apoi cuvintele comentatorilor:

Carvajal vine ca un glonț, se ciocnește cu Llorente, care își pierde echilibrul și se lovește cu capul de pământ. Alvaro Benito, unul dintre comentatori

Microbistul e uluit de ce a auzit, dar și de reluarea aleasă de Movistar: „Deci, în loc să dea reluarea de la faultul asupra lui Llorente, ei dau o reluare a unei ocazii anterioare a lui Valverde. Maldini (n.r. - Julio Maldonado, jurnalist spaniol cunoscut ca Maldini) îl elogiază pe uruguayan ca și cum faultul lui Carvajal la Llorente n-ar fi existat!”.

„Cel mai părtinitor comentariu din istorie!”

Un alt microbist a fost și mai dur: „Atenție, pentru că am avut parte de cel mai părtinitor comentariu din istoria La Liga. Ceea ce s-a întâmplat azi e de neînțeles!

Când Carvajal a făcut penalty la Llorente, ignorat de arbitru și de VAR, Carlos Martinez (n.r. - comentator Movistar) a zis că e o «jugada residual» (n.r. - lovitură care apare după ce acțiunea decisivă - șutul - s-a încheiat).

După acțiunea asta în care Carvajal îl lovește puternic pe Giuliano la nivelul genunchiului, comentatorii au spus că cel care a ieșit mai rău era cel care a lovit.

Faza în care Giuliano Simeone acuză că a fost lovit de Carvajal în genunchi

Când își dau seama că e Carvajal cel care lovește, Alvaro Benito zice: «Haha! O să-l doară rău mâine».
Ca să nu mai vorbim că au fost faze în care arbitrul nu a dat fault, dar comentatorii ziceau că e fault clar.

Apoi, la penalty-ul primit de Real Madrid, au zis: «Dacă există un minim contact, trebuie să fie penalty».

După cartonașul roșu primit de Valverde, comentatorii tot spuneau că nu are cum, că «centralul» va fi chemat la VAR să revadă faza, pentru că e o fază la care se dă doar galben.

Ferderico Valverde a văzut „roșu" pentru un fault la Alex Baena

Valverde nu se uită la minge, e un fault de manual.

Dar, cea mai bună dintre toate a fost când Molina a marcat un GOLAZO, iar unul dintre comentatori a zis următoarele: «Șutul ăsta e la nivelul lui Valverde. E genul de șut valverdian!»

Nu mai pot! aa dat gol un fotbalist de la Atleti și ei zic că e un gol în stilul Real Madrid.

Îi respect mult pe cei 3 comentatori, cred că sunt foarte buni pe comunicare, dar nu pot continua să comenteze meciuri într-un mediu care se presupune că e imparțial. În ultima vreme, comentează cu fularul lui Real Madrid la gât”.

