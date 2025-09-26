Fanii lui Dinamo, contre cu LPF Mesaj ironic la meciul cu Universitatea Craiova: „Luni de luni, de luni de zile!”

U Craiova - Dinamo. Fanii „câinilor” au transmis un mesaj ironic la adresa Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) în timpul meciului disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Suporterii lui Dinamo au afișat un banner prin care au criticat programările LPF, un subiect sensibil pentru suporterii dinamoviști de mai mult timp.

U Craiova - Dinamo. Fanii „câinilor”, mesaj pentru LPF: „Luni de luni... Mulțumim, ne-ați pus și vineri”

Pe banner se putea citi mesajul: „Luni de luni, de luni de zile, / Mulțumim, ne-ați pus și vineri”, prin care suporterii ironizează modul în care au fost alese zilele de joc pentru echipa lor.

Problema semnalată de fani se referă la faptul că Dinamo a fost programată frecvent în ziua de luni, ceea ce poate afecta prezența spectatorilor pe stadion.

În acest sezon, echipa din Ștefan cel Mare a disputat 11 partide în Superliga: patru dintre acestea au avut loc lunea, cu Csikszereda (2-2), Botoșani (0-0), Petrolul (3-0) și Farul (1-1).

Singura partidă jucată duminica a fost împotriva celor de la Oțelul Galați, când Dinamo a înregistrat singura înfrângere a sezonului, 1-2.

Celelalte meciuri au fost programate sâmbăta, de trei ori, și vinerea, tot de trei ori, inclusiv derby-ul de la Craiova.

Programările în Superliga sunt influențate și de meciurile echipelor românești în cupele europene.

