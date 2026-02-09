„Meritam victoria” Jucătorii Craiovei dau vina pe gazon după egalul cu Dinamo: „Foarte, foarte prost” +38 foto
Nicușor Bancu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
„Meritam victoria” Jucătorii Craiovei dau vina pe gazon după egalul cu Dinamo: „Foarte, foarte prost”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 23:24
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 23:24
  • DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, și atacantul Assad Al Hamlawi (25 de ani) au vorbit despre remiza de pe Arena Națională.

Bancu este de părere că Universitatea Craiova ar fi trebuit să obțină toate cele trei puncte. Căpitanul oltenilor este de părere că și starea gazonului a influențat rezultatul final.

Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!"
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!"
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!"

DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Nicușor Bancu: „Meritam victoria”

„Voiam să câștigăm cele trei puncte, dar ținând cont că au avut 1-0, se putea termina mai rău. Până la urmă e un rezultat pozitiv, am luat un punct, cu toate că cred că jocul pe care l-am făcut a fost mai bun decât al lor.

Au avut un singur șut, centrarea din care au și marcat, în rest noi am avut ocaziile mai mari și cred că meritam victoria. Dar este un joc de fotbal, nu câștigi doar prin posesie, trebuie să dai gol.

Ne-am anihilat reciproc, ambii antrenori au pregătit foarte bine meciul.

Se pare că nici ei n-au vrut să construiască, nici noi, două echipe foarte bune ale campionatului, s-a văzut acest lucru. Din păcate, cred că terenul ne-a dezavantajat pe amândouă, a fost foarte, foarte prost.

Dar e un rezultat echitabil, am fost conduși, am fi putut pierde.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Presiune este de când am început campionatul, mai ales acum că suntem pe primul loc, toată lumea vrea să rămânem acolo până la finalul campionatului. Dar Dumnezeu știe ce va fi până atunci, trebuie să fim noi sănătoși.

Avem nervii tari, trebuie, meciurile din Europa ne-au întărit și știm ce se întâmplă în anumite meciuri, cum am pățit la Atena.

Trebuie să fim concentrați până la final, pentru că fotbalul te pedepsește până la urmă. Și cred că am învățat foarte multe lucruri, astăzi am fost o echipă foarte unită, ne-am luptat unul pentru celălalt și s-a văzut acest lucru.

Am zis-o dinainte, este cel mai frumos grup de când sunt aici, cel mai mare lot, oricine ar intra nu se vede nicio schimbare, joacă la fel de bine. Ăsta e avantajul nostru, că avem un lot foarte numeros”, a declarat Nicușor Bancu la Prima Sport.

Despre „dubla” cu FCSB (cupă - campionat), Bancu a afirmat:

„Trebuie să avem energie cu FCSB, ambele am jucat în Europa, știm cum e să joci din 3 în 3 zile. Vedem ce echipă va alinia Mister și vrem să mergem mai departe. Ambele sunt importante, primul, cel de joi, este mai important pentru că este primul, iar după ce ne calificăm ne gândim și la cel de campionat”.

Assad Al-Hamlawi: „Puteam să câștigăm”

Introdus în minutul 49 al partidei, la scorul de 0-1 pentru Dinamo, în locul accidentatului Nsimba, Al Hamlawi a restabilit egalitatea pentru olteni, dar nu s-a artătat mulțumit de rezultatul obținut.

„După ce ei au marcat ei primii, am reușit să egalăm și chiar puteam să mai marcăm unul și să câștigăm.

A fost decizia antrenorului să nu înceapă cu mine pe teren, dar o respect și sunt convins că mereu face alegerile cele mai bune pentru echipă. Când ești atacant, sunt situații de secetă când nu dai gol.

Acum mă bucur că am reușit să marchez și să îmi ajut echipa.

Presiunea este ceva ce îmi place și continuăm să luptăm până la capăt pentru a ne îndeplini obiectivul. Suntem o mare familie la Universitatea Craiova”, a declarat Assad Al-Hamlawi la Digi Sport.

Suntem mulțumiți că am arătat o atitudine bună, dar nu suntem mulțumiți de rezultat. Merităm mai mult, se acumulează presiunea. Am vrut să dăm totul pentru a câștiga. Nu simțim o presiune foarte mare. Am rămas pe primul loc. Alexandru Cicâldău, mijlocaș Universitatea Craiova

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - Craiova 1-1

Universitatea Craiova dinamo nicusor bancu Assad Al Hamlawi
