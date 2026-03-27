Vrea să se retragă de la națională Decizie drastică luată în calcul de titularul României, după încă o calificare ratată

Turcia - România 1-0. Un jucător important al „tricolorilor” ar dori să se retragă de la națională. Despre cine e vorba, mai jos.

România nu va fi prezentă nici de această dată la Campionatul Mondial, iar unul dintre cei mai buni jucători ai partidei de pe Beșiktaș Park vrea să ia o decizie drastică.

Turcia - România 1-0 . Nicușor Bancu vrea să se retragă de la națională

Căpitanul Universității Craiova le-ar fi transmis apropiaților că ar dori să se retragă de la națională, anunță fanatik.ro.

Motivele care ar sta în spatele deciziei sunt problemele de sănătate avute de Bancu în ultimul timp și vârsta înaintată a acestuia. Dacă va rămâne la națională, va avea 34 de ani la începutul calificărilor pentru următorul EURO, cel din 2028.

În plus, fundașul stânga și-ar dori ca în ultimii ani ai carierei să se concentreze pe echipa de club. Universitatea Craiova este una dintre echipele favorite să evolueze în următorul sezon al competițiilor europene.

Cu toate acestea, Bancu nu ar fi luat încă o decizie definitivă cu privire la viitorul său la echipa națională.

1 milion de euro este cota de piață a lui Nicușor Bancu, conform Transfermarkt

Nicușor Bancu a debutat în prima reprezentativă a României pe 8 octombrie 2017, sub comanda lui Cosmin Contra.

Fundașul lateral a bifat prima apariție la națională într-un meci cu Danemarca (1-1), din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2018, partidă în care a bifat 24 de minute pe teren.

De atunci, jucătorul Universității Craiova a adunat 51 de selecții în tricoul României, a marcat două goluri și a oferit 8 pase decisive.

Pentru postul de fundaș stânga, selecționerul României s-ar mai putea baza pe Andrei Borza (20 de ani, Rapid), Raul Opruț (28 de ani, Dinamo).

Citește și

