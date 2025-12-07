„Nu vreau să dăm vina pe el” Bancu și-a încurajat colegul după eroarea de la golul CFR-ului: „E vina tuturor” +24 foto
Nicușor Bancu foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
„Nu vreau să dăm vina pe el” Bancu și-a încurajat colegul după eroarea de la golul CFR-ului: „E vina tuturor”

Publicat: 07.12.2025, ora 23:59
  • U Craiova - CFR Cluj 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani) a făcut o scurtă analiză a jocului la finalul derby-ului de pe „Ion Oblemenco”.
  • În plus, căpitanul Craiovei a transmis și un mesaj de susținere pentru tânărul David Matei, care a plâns la finalul jocului după eroarea comisă la golul ardelenilor.

Remiza obținută de Craiova o menține pe locul 4 în Superligă, la patru puncte în spatele liderului Rapid, însă Bancu rămâne încrezător inclusiv în șansele pentru titlu.

Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1. Nicușor Bancu: „Nu vreau să dau vina pe Matei”

„Suntem mândri de ceea ce am făcut în această seară. Au fost meciuri în care am reușit să înscriem la fiecare ocazie, poate, sau din patru ocazii am înscris de trei ori.

Sunt meciuri în care, ca astăzi, nu putem să reușim să marcăm mai multe goluri. Așa este în fotbal. Noi încercăm să ne îmbunătățim la finalizare la fiecare antrenament, atât timp cât ne ajută și programul, pentru că atunci când joaci din trei în trei zile, nu prea ai timp să faci mare lucru.

Încerci să faci tactic mai mult, este greu să faci mai multă finalizare, încercăm tot ce se poate, dar din păcate nu ne iese la meci.

Îmi pare rău de acel gol venit din întâmplare, dintr-o greșeală.  Nu este vina nimănui, până la urmă, este vina echipei. Nu vreau să dau vina pe Matei, pentru că a văzut că a plâns la finalul meciului, vreau să-l încurajez. Așa și eu sunt vinovat că am ratat acea ocazie unu la unu cu portarul.  Alții la fel, au ratat din fața porții.

Este vina tuturor, nu trebuie să ne gândim că unul este vinovat. Mergem înainte și pentru meciul de joi suntem optimiști că putem să scoatem rezultat pozitiv”, a declarat Bancu la Prima Sport.

U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan
U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan

U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan
Nicușor Bancu: „Jocul ne ajută să credem că putem lua titlul”

Întrebat dacă mai crede în câștigarea titlului la finalul sezonului, Bancu a transmis:

„Jocul ne ajută să credem acest lucru. Dacă jucam prost și nu reușeam să avem alte ocazii sau să dominăm toate echipele, ne puteam gândi că nu avem nicio șansă.

Dar, atâta timp cât oriunde am jucat, cred că am avut cele mai multe ocazii noi decât echipa adversă, avem șanse. Statistica ne ajută.

Pe lângă asta, și noi suntem încrezători că am văzut că se poate. Eu zic că suntem o echipă puternică și, până la urmă, va veni și rândul nostru să înscriem mai mult și să legăm victoriile”.

CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 nicusor bancu david matei
