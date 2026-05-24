Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez

Alaves - Rayo 1-2. Formația din Vallecas a obținut victoria în ultimele minute, însă cele trei puncte nu au fost suficiente pentru care echipa să prindă ultimul loc pentru Europa.

Andrei Rațiu și Rayo au încheiat astfel sezonul din La Liga pe locul 8, la fel ca în stagiunea anterioară, însă acum calificarea în Conference League nu mai e asigurată de această poziție, după ce Real Sociedad a câștigat Cupa Spaniei și va juca în Europa League de pe locul 10.

Alaves - Rayo 1-2 . Echipa lui Andrei Rațiu a ratat ultimul loc pentru cupele europene

Cu Rațiu rezervă și introdus în minutul 88, Rayo a reușit să răstoarne rezultatul cu două goluri marcate în minutele 78 și 90, după ce a avut parte de o partidă dificilă, Alaves fiind implicată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Getafe s-a impus la limită în partida cu Osasuna, 1-0, și a s-a clasat deasupra lui Rayo, la diferență de un punct, revenind în Europa după 7 ani, în timp ce adversara a evitat cu mari emoții retrogradarea, la egalitate cu Mallorca, prima echipă de sub linie.

Singura speranță pentru Rayo rămâne finala Conference League, programată joi, de la 22:00, contra celor de la Crystal Palace, un succes fiind echivalent cu participarea în Europa League, în sezonul viitor.

Ce surprize a mai adus ultima etapă din La Liga? Girona a retrogradat după 1-1 cu Elche, deși în urmă cu doi ani încheia sezonul pe locul 3 și participa apoi în Liga Campionilor.

Alt lucru ieșit din comun? Al doilea cel mai bun marcator al sezonului a retrogradat. Kosovarul Muriqi a marcat 23 de goluri, fiind la doar două în spatele golgheterului Kylian Mbappe, însă Mallorca nu a reușit să evite retrogradarea, chiar dacă s-a impus cu 3-0 în ultima rundă.

