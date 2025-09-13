„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
13.09.2025
alt-text Actualizat: 13.09.2025, ora 19:07
  • Obolon - Dinamo Kiev 2-2. Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost ținta suporterilor vicecampioanei Ucrainei, care au aruncat cu obiecte după el.
  • Fanii celor de la Dinamo Kiev au afișat și un banner la adresa atacantului român.

Conflictul dintre Vladislav Blănuță și fanii celor de la Dinamo Kiev continuă, chiar dacă atacantul și-a cerut scuze pentru postările sale pro-ruse.

Suporterii lui Dinamo Kiev, atitudine ostilă față de Vladislav Blănuță

La începutul duelului din etapa #5 a primei ligi din Ucraina, dintre Obolon și Dinamo Kiev, un grup de suporteri ai oaspeților au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve a favoriților, unde se afla Vladislav Blănuță, potrivit dynamomania.com.

Debutul partidei a fost amânat 15 minute, din cauza unui raid aerian.

Odată cu începerea partidei, suporterii oaspeților au continuat reacțiile la adresa românului.

Fanii celor de la Dinamo Kiev au afișat un banner pe care scria „Diavolul Blănuță” și nu au ratat ocazia de a-l huidui pe român în minutul 78, când a fost introdus în teren în locul lui Yarmolenko.

Banner „Diavolul Blănuță”. FOTO sport.ua Banner „Diavolul Blănuță”. FOTO sport.ua
Banner „Diavolul Blănuță”. FOTO sport.ua

VIDEO Momentul în care suporterii celor de la Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca favoriților

Suporterii lui Dinamo Kiev cer ca Vladislav Blănuță să dovedească că susține Ucraina

Fanii nu l-au iertat pe Vladislav Blănuță pentru postările pro-ruse de pe TikTok și cer ca fotbalistul să demonstreze că se poziționează de partea Ucrainei în războiul contra Rusiei.

Trebuie să vedem acțiuni prin care să-și demonstreze sinceritatea. Blănuță să doneze armatei ucrainene primul lui salariu”, a spus Oleksandr Popov, redactorul unui site al suporterilor lui Dinamo Kiev.

Asta ar însemna că românul ar trebui să ofere 42.000 de euro către armata ucraineană, întrucât salariul anual al lui Vladislav Blănuță este de 500.000 de euro.

Un suporter al celor de la Dinamo Kiev, Vladislav Dunaienko, a acordat un interviu prin care s-a exprimat total împotriva ideii ca Vladislav Blănuță să evolueze pentru echipa lui favorită.

„Nu voi fi de acord ca un astfel de jucător să facă parte din echipa mea. Sunt activ în armată și am tatuată pe piept emblema lui Dinamo.

Pentru mine și prietenii mei, Dinamo nu e doar un club de fotbal. E parte din viața noastră. Calitatea jocului e mai puțin importantă decât principiile clubului”, a spus Dunaienko, potrivit The Guardian.

În urmă cu ceva timp, reposta pe TikTok mesajul unui propagandist rus, iar acum susține brusc că este cu noi și spune «Glorie Ucrainei». E ciudat Oleksii Matskevych, fan Dinamo Kiev

