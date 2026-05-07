Tragedie în deșert Un sportiv a murit în timpul unuia dintre cele mai dure ultramaratoane din lume

Un maratonist care lua parte la Cocodona 250 a decedat marți, după ce a suferit o urgență medicală gravă în timpul cursei.

Sportul extrem are o frumusețe aproape ireală. Munți, deșert, nopți nedormite și oameni care își împing corpul dincolo de orice limită logică. Dar uneori, exact acolo unde începe fascinația, apare și tragedia.

Cursa Cocodona 250 a fost marcată de un eveniment devastator: decesul unui concurent pe traseul brutal dintre Black Canyon și Flagstaff, în statul american Arizona. Organizatorii au confirmat decesul, fără a face publică identitatea victimei, la cererea familiei.

Tragedia s-a petrecut chiar dacă protocoalele de siguranță la Cocodona sunt printre cele mai stricte din lume, incluzând monitorizare GPS în timp real și puncte medicale dotate cu tehnologie de ultimă oră.

O cursă aproape supraomenească

Cocodona 250 nu este însă un simplu maraton. Este un test brutal de rezistență:

peste 400 de kilometri de alergare prin deșert, canioane și munți

12.800 de metri diferență de nivel (ca și cum ai urca de 40 de ori scările din Empire State Building!)

zile întregi petrecute între canion, munți și deșertul Arizonei

Startul se dă în Black Canyon City, iar finișul este la Flagstaff, după un traseu considerat printre cele mai dificile din ultrarunning-ul mondial.

Participanții dorm puțin sau deloc, își gestionează singuri alimentația și trec prin variații extreme de temperatură și altitudine.

Ce se știe despre tragedie

Potrivit autorităților locale, este vorba despre o femeie de aproximativ 40 de ani, care s-a prăbușit în zona Groom Creek, aproape de Prescott. Echipajele medicale au intervenit rapid, însă viața ei nu a mai putut fi salvată.

Ultramaratoanele au explodat în popularitate în ultimii ani. Tot mai mulți oameni caută experiențe extreme, curse care depășesc ideea clasică de sport și intră aproape într-o zonă filozofică: lupta cu propriul corp.

Nu alergăm pentru a păcăli moartea, ci pentru a ne simți vii. Dar astăzi, muntele a cerut un tribut mult prea mare. Fost câștigător al cursei

Decesele sunt rare în ultrarunning, raportat la numărul mare de participanți, însă riscurile există permanent și sunt multiple: deshidratare severă, hipotermie, colaps cardiac, epuizare extremă.

Ironia unei ediții istorice

Tragedia a venit într-un moment paradoxal pentru competiție. Ediția din 2026 urma să intre în istorie și prin performanța extraordinară a americancei Rachel Entrekin, care a devenit prima femeie ce câștigă cursa la general și a stabilit un nou record al traseului. Dar recordurile au trecut instant în plan secund.

Ultramaratoanele fascinează tocmai pentru că par imposibile. Oameni care aleargă două, trei sau chiar cinci zile aproape fără oprire par personaje desprinse din filmele cu supereroi.

Dar tragedia din Arizona a readus brutal în prim-plan faptul că oricât de antrenat ar fi corpul uman, el are limite. Iar uneori sportul extrem cere un preț pe care nici măcar cei mai puternici nu îl pot controla.

