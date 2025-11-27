Dopate din cauza terenului! Motivul șocant pentru care au fost depistate pozitiv: ”Asta arată cât de vulnerabili sunt sportivii”
Acesta este terenul artiicial pe care s-a jucat meciul cu scandal din Norvegia Foto: Facebook
Diverse

Dopate din cauza terenului! Motivul șocant pentru care au fost depistate pozitiv: ”Asta arată cât de vulnerabili sunt sportivii”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 18:58
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 18:58
  • Caz uluitor în Norvegia. Opt jucătoare de fotbal au ieșit pozitiv la controlul doping după un meci din campionatul local. 
  • A urmat o anchetă care a durat mai mult de jumătate de an pentru a se ajunge la concluzia că sportivele nu erau vinovate. 
  • Descoperă mai jos motivul pentru care testele lor au evidențiat o substanță interzisă.

Un caz neobișnuit de dopaj în sportul mondial. Mai exact, în fotbalul feminin norvegian.

De ce e Arsenal peste toți GOLAZO.ro decodifică secretele liderului din Premier și Champions League. Nu mai are punct slab!
Citește și
De ce e Arsenal peste toți GOLAZO.ro decodifică secretele liderului din Premier și Champions League. Nu mai are punct slab!
Citește mai mult
De ce e Arsenal peste toți GOLAZO.ro decodifică secretele liderului din Premier și Champions League. Nu mai are punct slab!

Mai multe jucătoare au ieșit pozitiv la control, deși nu aveau nicio vină. A fost nevoie de peste jumătate de an pentru a se confirma nevinovăția lor.

Chiar nu știau cum de testele au avut asemenea rezultate.

Opt jucătoare descoperite dopate în Norvegia

Totul a început pe 22 aprilie, potrivit The Guardian, la un meci LSK Kvinner - Valerenga, disputat pe teren artificial, în sala LSK din Lillestrom, la 20 de kilometri de capitala Oslo.

La sfârșit, opt jucătoare, patru de la fiecare echipă, au fost găsite dopate și toate cu aceeași substanță:

  • Dimetilbutilamină, cu acronim DMBA. O substanță care stimulează sistemul nervos central și este uneori folosită în suplimentele alimentare, interzisă însă în întreaga Uniune Europeană. 

Anchetă de 7 luni: granulele de cauciuc de pe teren conțineau substanța interzisă

Agenția Norvegiană Antidoping (ADNO) a declanșat ancheta, supravegheată și de WADA, Agenția Mondială Antidoping.

Nu exista nimic care să explice de ce acea substanță sintetică apăruse simultan la cele opt fotbaliste. Alimentele, băuturile, suplimentele erau diferite.

Într-un final, după o lungă investigație, după ce specialiștii au testat probele de apă și de substanțe luate din mai multe locuri în sala LSK, s-a ajuns la concluzia că granulele de cauciuc răspândite pe teren (cunoscute drept „pesmet de cauciuc”) conțineau DMBA.

ADNO le-a declarat pe toate cele opt sportive nevinovate, iar WADA a confirmat în această săptămână decizia ADNO.

7 luni
au trecut de când a început cazul celor 8 jucătoare „dopate” cu DMBA

„O experiență greu de suportat. Am știut că nu am greșit cu nimic”

Una dintre fotbalistele afectate, de la Valerenga, a vorbit pentru The Guardian, dar nu a dorit să i se dezvăluie identitatea.

„A fost o perioadă cumplită. O experiență greu de suportat, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă”, a povestit ea.

„Întotdeauna am știut că nu am greșit cu nimic și sunt recunoscătoare ADNO pentru că, în timpul anchetei, a descoperit în cele din urmă sursa de contaminare pe terenul sălii”.

Totuși, în cazul în care Agenția Norvegiană Antidoping nu ar fi identificat acele granule drept sursă a contaminării, situația mea ar fi fost mult mai dificilă. Ești extrem de atent, respecți toate regulile, dar ajungi într-un asemenea moment, asta arată cât de vulnerabili sunt sportivii Jucătoare la Valerenga, depistată pozitiv fără să aibă vină

Consecința: meciurile se mută din sală afară

După dosarul „Valerenga”, federația de fofbal locală a recomandat ca toate meciurile oficiale care urmau să se dispute în sală să fie mutate pe terenuri în aer liber, scrie The Guardian.

A amintit că sunt 1.800 de astfel de suprafețe de joc sintetice în Norvegia.

Citește și

„Lecția” de la Mediaș care l-a format pe Tuchel GOLAZO.ro a reconstituit  noaptea agitată a antrenorului german, după ce Gaz Metan a eliminat Mainz, în 2011
Conference League
16:44
„Lecția” de la Mediaș care l-a format pe Tuchel GOLAZO.ro a reconstituit noaptea agitată a antrenorului german, după ce Gaz Metan a eliminat Mainz, în 2011
Citește mai mult
„Lecția” de la Mediaș care l-a format pe Tuchel GOLAZO.ro a reconstituit  noaptea agitată a antrenorului german, după ce Gaz Metan a eliminat Mainz, în 2011
„Vrei să fii dat afară cu Salah?” Arne Slot riscă demiterea la 6 luni după ce a cucerit Anglia cu Liverpool: „Are o decizie de luat”
Liga Campionilor
16:34
„Vrei să fii dat afară cu Salah?” Arne Slot riscă demiterea la 6 luni după ce a cucerit Anglia cu Liverpool: „Are o decizie de luat”
Citește mai mult
„Vrei să fii dat afară cu Salah?” Arne Slot riscă demiterea la 6 luni după ce a cucerit Anglia cu Liverpool: „Are o decizie de luat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
dopaj norvegia fotbal feminin SALA cauciuc valerenga teren sintetic
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Handbal
27.11
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește mai mult
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Conference League
27.11
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League
Citește mai mult
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Europa League
27.11
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:51
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
01:03
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
00:45
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
01:18
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Top stiri din sport
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Conference League
27.11
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Citește mai mult
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Europa League
27.11
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Citește mai mult
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Campionate
27.11
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Citește mai mult
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Diverse
27.11
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share