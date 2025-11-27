Dopate din cauza terenului! Motivul șocant pentru care au fost depistate pozitiv: ”Asta arată cât de vulnerabili sunt sportivii”

Caz uluitor în Norvegia. Opt jucătoare de fotbal au ieșit pozitiv la controlul doping după un meci din campionatul local.

A urmat o anchetă care a durat mai mult de jumătate de an pentru a se ajunge la concluzia că sportivele nu erau vinovate.

Un caz neobișnuit de dopaj în sportul mondial. Mai exact, în fotbalul feminin norvegian.

Mai multe jucătoare au ieșit pozitiv la control, deși nu aveau nicio vină. A fost nevoie de peste jumătate de an pentru a se confirma nevinovăția lor.

Chiar nu știau cum de testele au avut asemenea rezultate.

Opt jucătoare descoperite dopate în Norvegia

Totul a început pe 22 aprilie, potrivit The Guardian, la un meci LSK Kvinner - Valerenga, disputat pe teren artificial, în sala LSK din Lillestrom, la 20 de kilometri de capitala Oslo.

La sfârșit, opt jucătoare, patru de la fiecare echipă, au fost găsite dopate și toate cu aceeași substanță:

Dimetilbutilamină, cu acronim DMBA. O substanță care stimulează sistemul nervos central și este uneori folosită în suplimentele alimentare, interzisă însă în întreaga Uniune Europeană.

Anchetă de 7 luni: granulele de cauciuc de pe teren conțineau substanța interzisă

Agenția Norvegiană Antidoping (ADNO) a declanșat ancheta, supravegheată și de WADA, Agenția Mondială Antidoping.

Nu exista nimic care să explice de ce acea substanță sintetică apăruse simultan la cele opt fotbaliste. Alimentele, băuturile, suplimentele erau diferite.

Într-un final, după o lungă investigație, după ce specialiștii au testat probele de apă și de substanțe luate din mai multe locuri în sala LSK, s-a ajuns la concluzia că granulele de cauciuc răspândite pe teren (cunoscute drept „pesmet de cauciuc”) conțineau DMBA.

ADNO le-a declarat pe toate cele opt sportive nevinovate, iar WADA a confirmat în această săptămână decizia ADNO.

7 luni au trecut de când a început cazul celor 8 jucătoare „dopate” cu DMBA

„O experiență greu de suportat. Am știut că nu am greșit cu nimic”

Una dintre fotbalistele afectate, de la Valerenga, a vorbit pentru The Guardian, dar nu a dorit să i se dezvăluie identitatea.

„A fost o perioadă cumplită. O experiență greu de suportat, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă” , a povestit ea.

„Întotdeauna am știut că nu am greșit cu nimic și sunt recunoscătoare ADNO pentru că, în timpul anchetei, a descoperit în cele din urmă sursa de contaminare pe terenul sălii”.

Totuși, în cazul în care Agenția Norvegiană Antidoping nu ar fi identificat acele granule drept sursă a contaminării, situația mea ar fi fost mult mai dificilă. Ești extrem de atent, respecți toate regulile, dar ajungi într-un asemenea moment, asta arată cât de vulnerabili sunt sportivii Jucătoare la Valerenga, depistată pozitiv fără să aibă vină

Consecința: meciurile se mută din sală afară

După dosarul „Valerenga”, federația de fofbal locală a recomandat ca toate meciurile oficiale care urmau să se dispute în sală să fie mutate pe terenuri în aer liber, scrie The Guardian.

A amintit că sunt 1.800 de astfel de suprafețe de joc sintetice în Norvegia.

