„Lecția” de la Mediaș care l-a format pe Tuchel GOLAZO.ro a reconstituit  noaptea agitată a antrenorului german, după ce Gaz Metan a eliminat Mainz, în 2011

Conference League

27.11.2025, ora 16:44
  • Noaptea în care Thomas Tuchel, actualul selecționer al Angliei, a transformat eșecul dureros suferit de Mainz cu Gaz Metan Mediaș într-o lecție definitorie pentru cariera sa.
  • Mainz, fosta echipă a lui Tuchel, întâlnește astăzi Universitatea Craiova, în Bănie, în cadrul etapei #4 a fazei principale din Conference League.

Meciul dintre Universitatea Craiova și Mainz, programat joi seară, de la ora 19:45, aduce în Bănie o echipă germană cu o poveste aparte.

Selecționerul Angliei și-a început cariera europeană la Mainz cu o eliminare în fața lui Gaz Metan Mediaș

Formația pregătită de danezul Bo Henriksen (50 de ani) poartă în ADN o lecție dură trăită în România. În vara lui 2011, Mainz, sub comanda lui Thomas Tuchel, aflat la începuturile carierei, a fost eliminată neașteptat din Europa League de Gaz Metan Mediaș, cu Cristian Pustai pe banca tehnică.

A fost pentru prima dată în istorie când o echipă germană era eliminată în tururile preliminare ale Europa League.

Mulți antrenori ar fi considerat un astfel de eșec o rană greu de vindecat. Tuchel l-a transformat însă într-un instrument de leadership, folosindu-și abilitățile de conducător.

Lecția de la Mediaș l-a învățat pe actualul selecționer al Angliei (52 de ani) să gestioneze presiunea, dezamăgirea și moralul vestiarului, abilități care aveau să-i definească stilul de mare antrenor.

Dubla dintre Mainz și Gaz Metan Mediaș, din turul 3 preliminar Europa League, se înscrie printre surprizele europene ale deceniului: 1–1 în Germania, egal și în retur, și eliminare la penalty-uri. Portarul Pleșca a fost eroul echipei care a intrat în faliment din 2022.

Trebuie să învățăm să facem față acestei situații. Este extrem de amar, pentru că am avut un avantaj clar de ocazii în ambele meciuri. În cele din urmă, este vina noastră, pentru că am lăsat totul să se decidă la loviturile de departajare, iar asta este întotdeauna o loterie. Thomas Tuchel, antrenor Mainz (4 august 2011)

„A fost liniște și gol total în noaptea de la Mediaș”

Pentru Tuchel, care avea 38 de ani și se afla la început de drum în Bundesliga, căderea a fost dureroasă, dar modul în care a reacționat avea să-l propulseze spre marile cluburi europene.

Fostul fundaș central Niko Bungert a rememorat pentru site-ul clubului Mainz atmosfera din vestiar după eșecul dur suferit în România:

„A fost o liniște și un gol total în noaptea aceea de la Mediaș. Apoi, la primul antrenament, antrenorul a găsit cuvintele potrivite. Tot ce a urmat a fost entuziasm pentru meciul cu Leverkusen și încredere în forțele proprii”.

DW: „Thomas Tuchel a stat treaz toată noaptea. Și-a remotivat echipa cu un citat al legendei NBA, Michael Jordan”

Într-un articol publicat în 2015, Deutsche Welle a povestit că pentru a le reda jucătorilor încrederea pierdută după eliminarea de la Mediaș, Tuchel a folosit în vestiar un citat celebru al legendei baschetului Michael Jordan:

„Am ratat peste 9000 de aruncări în cariera mea. Am pierdut aproape 300 de meciuri. De 26 de ori mi s-a încredințat aruncarea decisivă și am ratat. Am eșuat iar și iar și iar în viața mea. Și tocmai de aceea am reușit”.

DW a scris că, demoralizat și afectat după trei meciuri consecutive din Bundesliga fără victorie, Tuchel a stat treaz toată noaptea după eliminarea europeană de la Mediaș pentru a găsi o metodă unică prin care să-și remotiveze jucătorii.

„Demoralizat și abătut după trei meciuri de Bundesliga fără victorie, Tuchel a stat treaz toată noaptea pentru a găsi o metodă unică de a-și remonta echipa.

A folosit citatul lui Jordan în locul unei analize video a eșecului european, subliniind cum starul NBA era «cel mai de succes jucător de echipă» și cum eșecul face parte din sportul profesionist”, a dezvăluit publicația germană.

Metoda lui Tuchel a avut efectul psihologic scontat, în primul meci disputat după eliminarea de la Mediaș Mainz a obținut o victorie clară, 2-0, împotriva lui Bayer Leverkusen.

Am reușit ceea ce nimeni nu credea. Sunt bucuros că i-am făcut pe jucători să înțeleagă că cei de la Mainz nu ne sunt superiori. Suntem o echipă mică, cu un lot restrâns, cu un buget de 16-17 ori mai mic decât Mainz, dar în seara asta suntem fericiți. Cristian Pustai, antrenor Gaz Metan Mediaș (4 august 2011)

Experiența acumulată în cei cinci ani petrecuți la Mainz, între 2009-2014, l-a propulsat pe Thomas Tuchel la echipe de top precum Borussia Dortmund, PSG, Chelsea și Bayern. În ianuarie 2025 a fost numit selecționerul Angliei, națională pe care a calificat-o la CM 2026 cu punctaj maxim.

gaz metan medias Universitatea Craiova mainz thomas tuchel conference league
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share