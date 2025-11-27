„Vrei să fii dat afară cu Salah?” Arne Slot riscă demiterea la 6 luni după ce a cucerit Anglia cu Liverpool: „Are o decizie de luat”

Liverpool a câștigat titlul în Premier League în 2025, a investit aproape o jumătate de miliard în transferuri, iar acum s-a prăbușit.

Doi jucători care au scris istorie pe Anfield în urmă cu două decenii sunt necruțători în analiza lor: „Încrederea e mai jos ca niciodată”.

În ultimele trei meciuri, a pierdut la minimum 3 goluri diferență în Premier și Champions League!

Când l-a înlocuit pe Jurgen Klopp, în 2024, puțini aveau încredere în Arne Slot. Răspunsul olandezului: a câștigat titlul în Premier League la primul sezon pe Anfield!

În vară, încrederea era totală în Slot. Jucătorii, conducătorii, fanii îl vedeau drept un nou Klopp.

Șefii clubului i-au dat aproape o jumătate de miliard pentru transferuri. Voiau să cucerească și Europa.

482,9 milioane de euro a plătit Liverpool în vara lui 2025 în mercato

Numai că la trei luni de la începutul acestui sezon, „The Reds” nu doar că nu sunt mai puternici. S-au prăbușit!

Toți bat Liverpool la 3 goluri diferență: „Suferă îngrozitor”

În ultimele 12 partide, au pierdut de nouă ori, fiind învinși în șase din șapte etape de Premier!

Nici așa nu l-a putut opri Kerkez (fundașul stânga al lui Liverpool) pe Man Foto: Imago

1-10 este golaverajul în ultimele 3 meciuri: 0-3 cu Manchester City (d), 0-3 cu Nottingham (a), ambele în campionat, și 1-4 cu PSV (a), în Ligă. De 33 de ani nu mai trecuse Liverpool prin asemenea clipe.

0-3 cu Manchester City (d), 0-3 cu Nottingham (a), ambele în campionat, și 1-4 cu PSV (a), în Ligă. De 33 de ani nu mai trecuse Liverpool prin asemenea clipe. „dublă” de eșecuri pe teren propriu la minimum trei goluri diferență.

72 de ani au trecut de când Liverpool nu a mai avut o primă parte de sezon atât de slabă

Mulți suporteri ai „cormoranilor” au părăsit stadionul înainte de final. Și i-au fluierat pe jucători și pe antrenor.

Steven Gerrard, o emblemă în istoria clubului roșu, căpitanul formației care câștiga Liga Campionilor în 2005, e tăios în analiza sa, la TNT Sports.

Nu există scuze pentru un asemenea joc la Liverpool. Echipa suferă îngrozitor, trece printr-o perioadă înfiorătoare, încrederea e mai jos ca niciodată, jucătorii sunt total descoperiți. Dacă antrenorul nu va găsi răspunsuri, căderea va continua. Steven Gerrard, fost căpitan al lui Liverpool

Hamann cere îndepărtarea lui Salah

Dietmar Hamann, alt mijlocaș al faimosului Liverpool din 2005, crede că Slot trebuie să ia măsuri radicale pentru a opri căderea și salva echipa de la dezastru.

Ce înseamnă decizii radicale? Să-l treacă rezervă pe Mohamed Salah, de exemplu.

Salah și Slot, după meciul pierdut cu PSV Foto: Imago

Egipteanul, eroul marilor performanțe ale lui Liverpool în ultimii șase ani, are un sezon chinuitor. Numai 5 goluri și 3 assisturi în 18 partide!

„Mă gândesc că Salah poate fi unul dintre primii care ar trebui îndepărtați. Slot are o hotărâre de luat: vrei să fii dat afară cu Salah? Sau îți păstrezi postul fără el?”, l-a întrebat Hamann la talkSPORT.

Toți adversarii știu astăzi că rămân în meci, pentru că în orice moment îi pot face rău lui Liverpool. Paul Robinson, fost portar al naționalei Angliei, actual analist BBC

