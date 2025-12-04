„E meritul lor”  Cristi Chivu, laude pentru jucători după victoria la scor din Cupa Italiei: „Mi-a plăcut atitudinea”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, și-a lăudat jucătorii după victoria zdrobitoare cu Venezia, scor 5-1, din optimile Cupei Italiei.

Deși echipa sa a câștigat la o diferență de 4 goluri, tehnicianul român a rămas echilibrat în declarații, fiind conștient că a învins singura formație din Serie B care reușise să ajungă în optimile competiției.

Cristi Chivu, după victoria la scor cu Venezia: „Mă bucur pentru jucătorii mei”

Fără a face o sărbătoare din victoria cu Venezia, Cristi Chivu a ținut să își laude jucătorii după partida de pe „Giuseppe Meazza”, în special pe cei care au avut o evoluție bună, deși jucaseră mai puțin în actuala stagiune.

„Mi-a plăcut atitudinea lor, respectul pe care l-au arătat față de adversar. Mă bucur pentru ei, sunt motivați și vor să continue munca bună pe care au făcut-o în ultimele luni.

Mă bucur pentru cei care au jucat azi, pentru jucătorii care vin de la Primavera (n.r. formația de tineret a clubului).

Sunt fericit și pentru Diouf, a fost primul lui meci ca titular și a reușit să înscrie”, a declarat Cristi Chivu, conform gazzetta.it.

Cristi Chivu, despre Pio Esposito și Bonny: „E atât meritul lor, cât și al celor care i-au acceptat în grup”

Tehnicianul Interului a continuat să își laude jucătorii, în special pe Pio Esposito și Ange-Yoan Bonny, jucători care au devenit piese de bază la formația milaneză odată cu instalarea românului la conducerea echipei.

„Este atât meritul lor, cât și al celorlalți jucători care i-au acceptat în grup. Nu este ușor când ai un grup care se cunoaște bine, dar cei care sunt aici de mulți ani i-au primit cu brațele deschise pe acești băieți, care s-au integrat foarte bine în echipă”.

Despre Davide Frattesi, cel care a avut mai multe probleme medicale în acest sezon, Cristi Chivu a spus:

„Davide probabil a primit minutele pe care le merita. Poate că ar fi putut să joace puțin mai mult, dar a avut niște probleme, a fost operat. Întotdeauna s-a pus la dispoziția echipei, fără nicio reținere.

Astăzi a fost șansa lui să joace și a făcut-o destul de bine, rezistând 90 de minute. Știm cât de important este Davide și cât de mult poate oferi echipei”.

