„E meritul lor”  Cristi Chivu, laude pentru jucători după victoria la scor din Cupa Italiei: „Mi-a plăcut atitudinea”
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
Campionate

„E meritul lor” Cristi Chivu, laude pentru jucători după victoria la scor din Cupa Italiei: „Mi-a plăcut atitudinea”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 09:49
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 09:49

Deși echipa sa a câștigat la o diferență de 4 goluri, tehnicianul român a rămas echilibrat în declarații, fiind conștient că a învins singura formație din Serie B care reușise să ajungă în optimile competiției.

Chivu, show în Cupa Italiei  Inter Milano a zdrobit Venezia în sferturi
Citește și
Chivu, show în Cupa Italiei Inter Milano a zdrobit Venezia în sferturi
Citește mai mult
Chivu, show în Cupa Italiei  Inter Milano a zdrobit Venezia în sferturi

Cristi Chivu, după victoria la scor cu Venezia: „Mă bucur pentru jucătorii mei”

Fără a face o sărbătoare din victoria cu Venezia, Cristi Chivu a ținut să își laude jucătorii după partida de pe „Giuseppe Meazza”, în special pe cei care au avut o evoluție bună, deși jucaseră mai puțin în actuala stagiune.

„Mi-a plăcut atitudinea lor, respectul pe care l-au arătat față de adversar. Mă bucur pentru ei, sunt motivați și vor să continue munca bună pe care au făcut-o în ultimele luni.

Mă bucur pentru cei care au jucat azi, pentru jucătorii care vin de la Primavera (n.r. formația de tineret a clubului).

Sunt fericit și pentru Diouf, a fost primul lui meci ca titular și a reușit să înscrie”, a declarat Cristi Chivu, conform gazzetta.it.

Cristi Chivu, despre Pio Esposito și Bonny: „E atât meritul lor, cât și al celor care i-au acceptat în grup”

Tehnicianul Interului a continuat să își laude jucătorii, în special pe Pio Esposito și Ange-Yoan Bonny, jucători care au devenit piese de bază la formația milaneză odată cu instalarea românului la conducerea echipei.

„Este atât meritul lor, cât și al celorlalți jucători care i-au acceptat în grup. Nu este ușor când ai un grup care se cunoaște bine, dar cei care sunt aici de mulți ani i-au primit cu brațele deschise pe acești băieți, care s-au integrat foarte bine în echipă”.

Despre Davide Frattesi, cel care a avut mai multe probleme medicale în acest sezon, Cristi Chivu a spus:

„Davide probabil a primit minutele pe care le merita. Poate că ar fi putut să joace puțin mai mult, dar a avut niște probleme, a fost operat. Întotdeauna s-a pus la dispoziția echipei, fără nicio reținere.

Astăzi a fost șansa lui să joace și a făcut-o destul de bine, rezistând 90 de minute. Știm cât de important este Davide și cât de mult poate oferi echipei”.

Citește și

Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Canotaj
07:19
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Citește mai mult
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Drama lui Piastri a ajuns în Parlament  Un senator din Australia acuză McLaren  » De la ce a pornit totul
Formula 1
00:30
Drama lui Piastri a ajuns în Parlament Un senator din Australia acuză McLaren » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Drama lui Piastri a ajuns în Parlament  Un senator din Australia acuză McLaren  » De la ce a pornit totul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Inter Milano Cupa Italiei Cristi Chivu venezia
Știrile zilei din sport
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
07:30
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
10:33
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
09:37
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Campionate
09:13
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește mai mult
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:32
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
16:13
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026: „Cu o singură condiție”
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026:  „Cu o singură condiție”
16:30
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
15:00
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Superliga
04.12
FCSB - Dinamo Câte bilete s-au vândut la Derby de România, cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Cupa Romaniei
04.12
Nemulțumirea lui Angelescu Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Citește mai mult
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Campionate
04.12
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Citește mai mult
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Superliga
04.12
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Citește mai mult
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 34 rapid 10 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share