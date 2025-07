„Sunt devastat” Djokovic, probleme mari la Wimbledon: „M-am simțit mai rău ca niciodată” » L-au salvat niște „pastile miraculoase”

Novak Djokovic (38 de ani, #6 ATP) a resimțit probleme mari de ordin medical în timpul meciului cu Alexandre Muller (28 de ani, #41 ATP), pe care l-a învins în patru seturi, scor 6-1, 6-7 (7), 6-2, 6-2.

Djokovic a fost nevoit să apeleze la medici pentru a putea continua partida din primul tur al turneului de la Wimbledon.

Novak Djokovic, probleme medicale la Wimbledon

Novak Djokovic a fost consultat de două ori de medic pe parcursul partidei cu Alexandre Muller, iar pastilele care i s-au oferit l-au ajutat să încheie partida pe teren.

De asemenea, sârbul a avut nevoie de o pauză la scorul de 2-1 în cel de-al treilea set.

Starea rea pe care a resimțit-o Djokovic a provenit de la o problemă la stomac.

„Energia mi-a revenit după ce am luat nişte pastile miraculoase de la doctor şi am reuşit să termin meciul într-o notă pozitivă”, a continuat Djokovic.

Novak Djokovic, despre starea rea de la Wimbledon: „Eram fără energie, încercam să rezist”

După momentele neplăcute prin care a trecut în timpul meciului, Djokovic a explicat ce s-a întâmplat.

„Sunt fericit că am câștigat. Evident, sunt devastat în acest moment. Cum am spus pe teren, am trecut de la a mă simți în cea mai bună formă, cel mai bun joc al meu în primul set, cu multe ocazii de break în al doilea... la a mă simți mai rău ca niciodată.

Da, am avut probleme cu stomacul. Eram fără energie. Pur și simplu, încercam să rezist pe teren o bună perioadă de timp.

După un timp, energia a revenit și am putut juca din nou de la linia de fund, ca în primul set. Evident, lui Alex trebuie să i se aducă meritul pentru câștigarea celui de-al doilea set și pentru jocul solid”, a declarat Novak Djokovic, citat de marca.com.

