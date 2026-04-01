Imagini senzaționale din Sarajevo! VIDEO+FOTO: 100.000 de oameni au sărbătorit pe străzi calificarea la CM 2026, alături de jucători! O trupă rock a dat tonul de la Zenica

Bosnia - Italia 1-1 (4-1 d. pen.). Fanii bosniaci au făcut noapte albă la Sarajevo, după calificarea incredibilă la Campionatul Mondial din această vară.

Jucătorii lui Sergej Barbarez au obținut calificarea la Zenica, iar apoi au mers în Capitală unde un număr impresionant de fani au blocat străzile orașului.

Jucătorii bosniaci au ajuns de la Zenica la Sarajevo la aproximativ 3 ore după miezul nopții, însă acest lucru nu a contat pentru fanii care au făcut noapte albă.

Aproximativ 100.000 de oameni i-au întâmpinat pe jucători și au sărbătorit cea de-a doua calificare la Mondial din istoria țării, după cea din 2014, potrivit radiosarajevo.ba.

Fanii au cântat și au aprins torțe pe străzile din capitala Bosniei, oferind imagini spectaculoase, filmate din dronă.

În plus, jucătorii lui Barbarez au fost surprinși în timp ce filmau cu telefoanele spectacolul făcut de fani.

🚨💣 𝐌𝐀𝐃𝐍𝐄𝐒𝐒 𝐈𝐍 𝐁𝐎𝐒𝐍𝐈𝐀 𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓! 🇧🇦🤩



Edin Džeko speech will remain one of THE BEST SPEECH TO EVER EXIST IN FOOTBALL.



The players and the entire city of Sarajevo didn't wait even one second — the celebrations for World Cup qualification have already…

Show-ul oferit de suporteri a început încă de la Zenica, chiar înaintea meciului, unde o trupă rock locală, Dubioza Kolektiv, a dat tonul cântecelor în fața galeriei bosniace.

Famous Bosnian rock band Dubioza Kolektiv is leading chants in Zenica ahead of Bosnia and Herzegovina's FIFA World Cup Qualifying playoff final against Italy 🇧🇦🇮🇹



🎥: vijestiba pic.twitter.com/hhzZxIPkwa — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 31, 2026

La Mondialul din vară, Bosnia va întâlni, în faza grupelor, Canada, Elveția și Qatar.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport