„I-am scris deja lui Ceferin!” Scandal la meciul lui Răzvan Lucescu! Președintele lui Lille s-a dus peste arbitri : „Nu există contraargumente”

LILLE - PAOK 3-4. Formația lui Răzvan Lucescu a obținut trei puncte în deplasarea din Franța, la capătul unui meci cu 7 goluri și multe tensiuni.

La pauza partidei, președintele celor de la Lille a coborât spre vestiare, complet iritat de maniera de arbitraj.

PAOK a obținut prima victorie în faza principală din Europa League, iar formația lui Răzvan Lucescu și-a asigurat un avantaj de trei goluri încă din prima repriză.

Președintele lui Lille, la pauza meciului cu PAOK: „ I-am scris deja domnului Ceferin”

Scorul de 3-0 în favoarea grecilor și prestația arbitrului Nikola Dabanovic l-au iritat la maximum pe președintele lui Lille, Olivier Letang, iar acesta a coborât la pauză pe culoarul care ducea la vestiar.

Letang i-a cerut explicații arbitrului muntenegrean și i-a transmis că va lua legătura cu președintele UEFA.

„Ceea ce s-a întâmplat în seara asta este incredibil. I-am scris deja domnului Ceferin!” , a spus pe tunel Olivier Letang, potrivit lequipe.fr.

Lille a reușit să revină în joc și să se apropie la un gol de două ori, însă PAOK a fost echipa care a plecat acasă cu toate cele trei puncte.

„Unde este purtătorul de cuvânt? Nu putem trăi seri de fotbal ca acestea. În fiecare săptămână există greșeli, nu există dialog, nu există contraargumente”, a mai spus oficialul francezilor, potrivit gazzetta.gr.

Răzvan Lucescu: „Am știut că va fi o partidă dificilă”

Antrenorul formației elene a vorbit, după fluierul final, despre meciul dramatic cu Lille.

„De la începutul meciului am știut că va fi o partidă dificilă, cu o echipă care joacă în unul dintre cele mai bune campionate din lume. Am venit aici astăzi (n.r. - joi) să luptăm pentru a obține cele trei puncte.

Știam că va fi dificil și complicat, dar în orice caz, cel mai important lucru este că am luptat. Primul lucru a fost încrederea în rezultat și în joc, iar al doilea a fost evaluarea fazelor.

În prima repriză am surprins adversarul, am pus presiune, dar într-o măsură mică. A doua repriză a fost foarte complicată. Am primit un gol dintr-o fază statică. Lille a adus forța fizică, o caracteristică pentru ei. Era normal să preseze.

Din cauza unei evaluări greșite, scorul a ajuns la 2-3. Am avut și alte ocazii înainte de 2-4. Am reușit să facem 2-4 și am avut ocazia să marcăm al cincilea gol, care ar fi încheiat meciul”, a declarat Răzvan Lucescu.

