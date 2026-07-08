Novak Djokovic (39 de ani, #8 ATP) și-a exprimat nemulțumirea față de o decizie luată de un oficial de la Wimbledon, marți, în timpul meciului cu Felix Auger-Aliassime (25 de ani, #4 ATP).

Sârbul a câștigat duelul de cinci ore și 15 minute și s-a calificat în semifinalele turneului londonez. A fost 7-6(10), 3-6, 6-3, (4)6-7, 7-6(4).

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Partida dintre Djokovic și Auger-Aliassime a început la ora locală 17:40, iar primele două seturi au durat două ore.

Novak Djokovic, enervat de supervizoarea de la Wimbledon

Înainte de startul celui de-al treilea set, supervizoarea Denise Parnell a intrat pe teren și a decis că acoperișul terenului central din cadrul complexului de la All England Club trebuie să fie închis.

Când meciurile se prelungesc până după lăsarea întunericului, acoperișul poate fi tras pentru a aprinde luminile și a duce partidele la bun sfârșit.

Totuși, afară era încă suficientă lumină pentru a continua meciul în aer liber, fiind ora 19:40. Se preconiza că la Londra se va lăsa întunericul la 21:17, iar Djokovic a răbufnit.

De ce tocmai acum? De ce? Zilele trecute nu voiai să fie închis decât pe la 20:20, 20:30, iar acum vrei să faci asta? Nu vrei să se facă 20:30? Acum e 19:40. Mai putem juca încă un set întreg. În aer liber. Participăm la un turneu în aer liber. Novak Djokovic

Parnell a făcut apoi referire la meciul lui Jannik Sinner cu Shintaro Mochizuki din faza optimilor de finală, în care închiderea acoperișului a avut loc în mijlocul setului al doilea, la scorul de 4-4.

„Nu-mi pasă ce se întâmplă în meciurile lui Jannik. Mă interesează doar meciul nostru de acum”, a răspuns Djokovic, potrivit news.co.au.

Discuție aprinsă între Novak Djokovic și supervizoarea Denise Parnell (Foto: captură ESPN)

Fostul lider ATP a amintit și de meciul său cu Wu Yibing din primul tur, când acoperișul a fost închis la scorul de 1-1 la seturi, în jurul orei 20:25.

„Îți amintești de primul tur? N-ai închis acoperișul decât pe la 20:20, 20:30. Iar acum vrei să-l închizi la 19:40. Unde e consecvența? Sunteți atât de mândri de regulile voastre, dar nu respecți nicio regulă. Habar n-avem care e regula”.

Djokovic și Auger-Aliassime au părăsit terenul în timp ce acoperișul era în curs de închidere și au reapărut câteva minute mai târziu.

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Explicațiile lui Tim Henman

Tim Henman (51 de ani), fost #4 ATP și membru al consiliului de administrație al All England Club, a încercat să găsească o explicație pentru decizia luată de Parnell.

„Privind acum la ce se întâmplă acolo, ar fi putut continua să joace așa? Probabil că da. Dar cred că, din punctul de vedere al supervizoarei, ea ar dori ca închiderea acoperișului să aibă loc la un moment convenabil, și anume la sfârșitul setului.

Există posibilitatea să se ajungă în fazele finale ale celui de-al treilea set, la 4-4 sau 5-5, și atunci să fie necesară închiderea acoperișului. Așadar, cred că acum este un moment prudent pentru a face acest lucru”, a spus Henman, potrivit express.co.uk.

Djokovic este doar al doilea jucător din Era Open care a ajuns în semifinalele de la Wimbledon după împlinirea vârstei de 39 de ani. Ken Rosewall a reușit acest lucru în 1974: australianul avea 39 de ani și opt luni.

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Nole mai are nevoie de două victorii pentru a egala recordul lui Roger Federer, care a triumfat de 8 ori la Wimbledon.

Sârbul va juca în semifinale împotriva lui Jannik Sinner (24 de ani), după ce liderul ATP l-a învins pe Jan-Lennard Struff (36 de ani, #74 ATP), scor 7-5, 7-6(4), 6-3.

În sferturile de finală se vor mai disputa meciurile Flavio Cobolli (24 de ani, #10 ATP) - Arthur Fery (23 de ani, #114 ATP) și Taylor Fritz (28 de ani, #7 ATP) - Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP).

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