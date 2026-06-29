„Inspirațional și epic” Ce l-a uluit pe Novak Djokovic la Serena Williams. Sportiva din SUA revine la Wimbledon la 44 de ani
Novak Djokovic - Serena Williams FOTO: IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
Tenis

„Inspirațional și epic” Ce l-a uluit pe Novak Djokovic la Serena Williams. Sportiva din SUA revine la Wimbledon la 44 de ani

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 15:13
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 15:13
  • Novak Djokovic (39 de ani, #8 ATP) a vorbit admirativ despre Serena Williams (44 de ani), după ce legendara sportivă și-a anunțat revenirea în tenis, la Wimbledon 2026.
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Legenda tenisului feminin va reveni pe teren la un turneu de Grand Slam după mai bine de 3 ani și jumătate de la momentul retragerii din tenisul profesionist.

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Novak Djokovic, despre revenirea Serenei Williams: „Ceea ce face este inspirațional și epic”

După ce a aflat că Serena va concura la ediția de anul acesta a turneului de la Wimbledon, Novak Djokovic a avut un adevărat recital admirativ la adresa sportivei din Statele Unite.

„Ceea ce face este inspirațional și epic. Întotdeauna i-am admirat cariera, parcursul, povestea. Bineînțeles, și pe Venus.

Faptul că a revenit după ani de absență din turneu, doi copii mai târziu, și că a depus atât de mult efort, nu doar pentru propria satisfacție sau pentru revenirea în turneu, ci și pentru a ne oferi nouă, tuturor, plăcerea de a o vedea din nou pe teren, atât la simplu, cât și la dublu, este remarcabil.

I-am spus că, orice s-ar întâmpla, este o inspirație pentru mine personal, sunt sigur că pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Bineînțeles că toate privirile sunt ațintite asupra revenirii ei. Sper doar că se va bucura de moment, pentru că merită cu adevărat. A creat ceva istoric, legendar în cariera ei. Merită toate aplauzele pe care le va primi”, a declarat Djokovic, conform aol.co.uk.

O văd la sală mai des decât cred că am văzut-o când era în perioada ei de glorie. Asta îmi spune că își dorește cu adevărat ca totul să meargă cât mai bine cu putință. Este admirabil, sincer, efortul pe care îl depune. Novak Djokovic

Serena Williams are 23 de titluri de Grand Slam la simplu, 7 dintre ele câștigate la Wimbledon.

Serena a primit deja un wildcard la dublu la Wimbledon, unde ar urma să joace alături de sora ei, Venus, 46 de ani.

Turneul de Grand Slam are loc în perioada 29 iunie - 12 iulie.

Ultima apariție pe teren a Serenei Williams a fost pe 3 septembrie 2022, la US Open.

Serena n-a mai câștigat un meci de simplu la Wimbledon din 2019. Ultimul ei duel pe iarba londoneză a însemnat o înfrângere în primul tur, în 2022, în fața numărului 115 mondial la acel moment, Harmony Tan. În 2021, ea se retrăsese din cauza unei accidentări la coapsă suferite tot în primul tur.

23 de titluri de Grand Slam
a câștigat Serena Williams de-a lungul carierei sale

Titlurile de Grand Slam câștigate de Serena Williams

  • Australian Open: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017
  • Roland Garros: 2002, 2013, 2015
  • Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016
  • US Open: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014

Cu o carieră impresionantă de 27 de ani, fosta sportivă din SUA a acumulat din tenis o avere totală de 94,8 milioane de dolari.

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