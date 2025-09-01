Djokovic, calificare cu gust amar Nole e în sferturi la US Open, dar a fost pus în încurcătură de organizatori : „Nu-mi aminti de asta”
Novak Djokovic și fiica sa Tara/ Foto: IMAGO
Tenis

Djokovic, calificare cu gust amar Nole e în sferturi la US Open, dar a fost pus în încurcătură de organizatori: „Nu-mi aminti de asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 16:49
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 17:23
  • Novak Djokovic (38 de ani, #7 ATP) nu va putea fi prezent la ziua de naștere a fiicei sale, Tara (7 ani), iar asta nu i-a picat bine micuței.
  • Sârbul s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la US Open, unde îl va înfrunta pe Taylor Fritz (27 de ani, #4 ATP).

Novak Djokovic continuă să uimească și la 38 de ani. În căutarea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam, tenismenul sârb a obținut calificarea în sferturile de finală la turneul de la Flushing Meadows.

Fostul lider mondial a trecut fără emoții de germanul Jan-Lennard Struff (35 de ani, #144 ATP), scor 6-3, 6-3 și 6-2.

CFR, aproape de un mega transfer Un câștigător al Ligii Campionilor  ar fi pe punctul să semneze cu echipa din Gruia
Citește și
CFR, aproape de un mega transfer Un câștigător al Ligii Campionilor ar fi pe punctul să semneze cu echipa din Gruia
Citește mai mult
CFR, aproape de un mega transfer Un câștigător al Ligii Campionilor  ar fi pe punctul să semneze cu echipa din Gruia

Novak Djokovic va rata ziua fiicei sale: „Nu-mi aminti de asta”

Cu toate acestea, Djokovic nu se poate bucura pe deplin de succesul obținut.

Duelul sârbului cu americanul Taylor Fritz (27 de ani, #4 ATP) coincide cu cea de-a opta aniversara a fiicei sale, Tara, care sărbătorește pe 2 septembrie.

La conferința de presă, după duelul cu Jan-Lennard Struff, Nole a vorbit despre reacția fiicei sale când a aflat că nu va putea fi prezent la petrecere.

„Nu a fost foarte fericită cănd a aflat că nu voi fi prezent la petrecerea de ziua ei. Așa că te rog nu-mi aminti de asta Dar voi încerca să câștig.

Sper că victoria o va face fericită. Prezența tatălui face o mare diferență, știu asta. Dar asta este situația în acest an”, a spus Djokovic, citat de express.co.uk

Djokovic a explicat cât de importantă este familia pentru el

Înainte de startul US Open, Djokovic a preferat să nu joace la turneele premergătoare de la Toronto și Cincinnati pentru a-și petrece mai mult timp cu familia.

„Evident, nu am mai jucat niciun meci de la Wimbledon , dar m-am antrenat mult în ultimele trei-patru săptămâni.

Am decis să nu joc pentru că voiam să petrec mai mult timp cu familia mea. Și, ca să fiu sincer, cred că mi-am câștigat dreptul și luxul de a alege unde vreau să merg și ce vreau să joc. Mă concentrez în principal pe Grand Slam-uri, am mai spus asta”, declara Djokovic.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Spectacol la US Open S-au oprit din antrenament ca să urmărească meciul Barbora Krejcikova vs Taylor Townsend. Cehoaica a salvat 8 mingi de meci!
Tenis
15:51
Spectacol la US Open S-au oprit din antrenament ca să urmărească meciul Barbora Krejcikova vs Taylor Townsend. Cehoaica a salvat 8 mingi de meci!
Citește mai mult
Spectacol la US Open S-au oprit din antrenament ca să urmărească meciul Barbora Krejcikova vs Taylor Townsend. Cehoaica a salvat 8 mingi de meci!
Hoțul de la US Open, identificat Cel care a furat șapca oferită cadou unui copil e  multimilionar : „Un idiot ordinar și un nesimțit!”
Tenis
22:51
Hoțul de la US Open, identificat Cel care a furat șapca oferită cadou unui copil e multimilionar: „Un idiot ordinar și un nesimțit!”
Citește mai mult
Hoțul de la US Open, identificat Cel care a furat șapca oferită cadou unui copil e  multimilionar : „Un idiot ordinar și un nesimțit!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
novak djokovic us open taylor fritz tara djokovic
Știrile zilei din sport
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Superliga
01.09
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Nationala
01.09
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Citește mai mult
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Superliga
01.09
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Citește mai mult
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Superliga
01.09
„Am discutat cu tatăl lui” Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză”
Citește mai mult
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:03
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
10:44
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
09:31
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
10:56
Dele Alli, concediat de Como Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Top stiri din sport
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Handbal
01.09
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Citește mai mult
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Campionate
01.09
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Citește mai mult
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
01.09
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
01.09
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
02.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share