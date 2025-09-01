Djokovic, calificare cu gust amar Nole e în sferturi la US Open, dar a fost pus în încurcătură de organizatori : „Nu-mi aminti de asta”

Novak Djokovic (38 de ani, #7 ATP) nu va putea fi prezent la ziua de naștere a fiicei sale, Tara (7 ani), iar asta nu i-a picat bine micuței.

Novak Djokovic continuă să uimească și la 38 de ani. În căutarea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam, tenismenul sârb a obținut calificarea în sferturile de finală la turneul de la Flushing Meadows.

Fostul lider mondial a trecut fără emoții de germanul Jan-Lennard Struff (35 de ani, #144 ATP), scor 6-3, 6-3 și 6-2.

Novak Djokovic va rata ziua fiicei sale: „ Nu-mi aminti de asta”

Cu toate acestea, Djokovic nu se poate bucura pe deplin de succesul obținut.

Duelul sârbului cu americanul Taylor Fritz (27 de ani, #4 ATP) coincide cu cea de-a opta aniversara a fiicei sale, Tara, care sărbătorește pe 2 septembrie.

La conferința de presă, după duelul cu Jan-Lennard Struff, Nole a vorbit despre reacția fiicei sale când a aflat că nu va putea fi prezent la petrecere.

„Nu a fost foarte fericită cănd a aflat că nu voi fi prezent la petrecerea de ziua ei. Așa că te rog nu-mi aminti de asta Dar voi încerca să câștig.

Sper că victoria o va face fericită. Prezența tatălui face o mare diferență, știu asta. Dar asta este situația în acest an”, a spus Djokovic, citat de express.co.uk

Djokovic a explicat cât de importantă este familia pentru el

Înainte de startul US Open, Djokovic a preferat să nu joace la turneele premergătoare de la Toronto și Cincinnati pentru a-și petrece mai mult timp cu familia.

„Evident, nu am mai jucat niciun meci de la Wimbledon , dar m-am antrenat mult în ultimele trei-patru săptămâni.

Am decis să nu joc pentru că voiam să petrec mai mult timp cu familia mea. Și, ca să fiu sincer, cred că mi-am câștigat dreptul și luxul de a alege unde vreau să merg și ce vreau să joc. Mă concentrez în principal pe Grand Slam-uri, am mai spus asta”, declara Djokovic.

