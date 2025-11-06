„FCSB ar trebui să câștige” Latovlevici, mesaj pentru roș-albaștri înainte de meciul cu Basel » Amintiri despre duelul cu Salah, de acum 12 ani
Iasmin Latovlevici. Foto: GOLAZO.ro
Europa League

„FCSB ar trebui să câștige” Latovlevici, mesaj pentru roș-albaștri înainte de meciul cu Basel » Amintiri despre duelul cu Salah, de acum 12 ani

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 16:27
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 16:49
  • Basel - FCSB. Iasmin Latovlevici (39 de ani), fostul jucător al roș-albaștrilor, le-a dat sfaturi elevilor lui Elias Charalambous (45 de ani).

Latovlevici a fost integralist în două partide jucate cu Basel în Liga Campionilor din sezonul 2013-2014, ambele încheiate 1-1.

Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
Citește și
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
Citește mai mult
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro

Basel - FCSB. Latovlevici: „Ar trebui să câștige. Nu trebuie să le fie frică”

„Eu zic că ar trebui să câștige. Nu vreau să pun presiune pe nimeni, dar băieții joacă la cel mai mare club din România, cel mai iubit, și cred că trebuie să se ridice la maximum.

Când intri pe teren contează cum ești pregătit fizic și mental. Din punct de vedere fizic nu cred că se pune problema, doar să înțeleagă că sunt la un club mare, care a câștigat Liga Campionilor, este în Europa an de an. Eu zic că nu trebuie să le fie frică.

Eu îmi aduc aminte, aveam oferte de la Udinese și Dinamo Zagreb, dar nu le vedeam ca pe un pas înainte. Adică simțeam că eram la o echipă mare, mă vedeam plecând mult mai sus”, a declarat Latovlevici, la Digi Sport.

Eu cred că eram mult mai uniți, nu zic că ei nu sunt uniți. Am fost caractere foarte bune toți, adică nu erau tabere. La echipe sunt bisericuțe, trei, patru inși acolo, doi acolo. Țineam unul la altul. Dacă era Cristi Tănase în luptă cu cineva, nu prea exista să i se fure lui mingea, că era prea bun, dar când vedeam că suferă eram înnebunit, voiam să mă duc nonstop să-l ajut. Luam mese împreună, ieșeam în oraș împreună, era nonstop caterinca asta pozitivă Iasmin Latovlevici

Latovlevici a încercat să ofere o explicație pentru forma slabă arătată de FCSB în ultima perioadă.

„Eu cred că e doar o tentă de relaxare, pentru că au câștigat campionatul. Din punctul meu de vedere, ei nici nu ar trebui să se gândească la accidentări.

Îl au acolo pe Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul, eu nu cred că ar trebui să aibă probleme, dar clar, cu meciuri din trei în trei zile, nu e ușor nici pentru ei.”

Rezultatele obținute de FCSB în Europa League în sezonul 2025-2026:

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna 1-2

Latovlevici a jucat cu Basel în sezonul 2013-2014: „În momentul ăla nu cred că aveam frică de nimeni”

FCSB a întâlnit echipa Basel în Liga Campionilor, în sezonul 2013-2014, când formația elvețiană îi avea în lot pe Yann Sommer, Fabian Schar, Taulant Xhaka și Mohamed Salah.

Întrebat despre duelul cu Salah, care după perioada petrecută la Basel a evoluat pentru Chelsea, Fiorentina, Roma și ulterior Liverpool, Latovlevici a declarat:

„Îmi aduc aminte că îl lăuda toată lumea. Problema era că atunci când era lăudat cineva, voiam să-l pulverizez, în ideea că oricine muncește se poate bate de la egal la egal, numele e doar temporar. Când intri în teren nu mai contează.

Țineam distanța de el, având viteză bună, nu prea îi dădeam spațiu. Dacă era cu spatele la poartă, nu îl lăsam să se întoarcă, să nu-i dau timp de gândire.

Clar, meciurile astea te educă, iar adversari de genul ăsta te și ajută, pentru că tot timpul trebuie să contracarezi calitățile celorlalți.

Nu mă interesa de Salah, mă interesa de echipa care era în momentul ăla. Nu aveam nicio treabă cu nimeni”, a mai spus Latovlevici

În momentul ăla nu cred că aveam frică de nimeni. Îmi aduc aminte că și vizionările erau bazate doar pe noi, pe ce facem noi, prea puțin pe echipa cu care jucam Iasmin Latovlevici

Echipele de start în meciul retur dintre FCSB și Basel din sezonul 2013-2014:

  • Basel: Sommer - Vosser, Schar, Ivanov, Xhaka - Frei, Serey Die, Salah, Delgado, Stocker - Streller
  • Antrenor: Murat Yakin
  • FCSB: Tătărușanu - Georgievski, Szukala, Gardoș, Latovlevici - Bourceanu, Pintilii - A. Popa, Stanciu, C. Tănase - Piovaccari
  • Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Iasmin Latovlevici: „Noi nu prea vorbeam cu patronul în momentul ăla”

Fotbalistul a vorbit și despre modul în care s-a schimbat relația dintre patronul Gigi Becali și jucătorii FCSB-ului.

„Noi nu prea vorbeam cu patronul în momentul ăla. Acum, din ce am văzut în presă, jucătorii ar vorbi cu patronul...

Dacă e adevărat, eu cred că trebuie să fie o distanță, nu trebuie să am eu relații cu patronul. Eu sunt un soldat care trebuie să performeze pe teren și cu asta basta

177 de meciuri
a jucat Latovlevici la FCSB, pentru care a marcat 12 goluri și a oferit 11 pase decisive. Fundașul a jucat pentru FCSB până în 2015

Iasmin Latovlevici: „Și noi am avut momente când Tătărușanu a fost cel mai bun”

Întrebat care sunt jucătorii din actualul lot al FCSB-ului capabili să evolueze la nivel internațional, Latovlevici a răspuns:

„Eu cred că Târnovanu. Și noi am avut momente când Tătărușanu a fost cel mai bun jucător. Trebuie să și sufere până înveți partea cealaltă. Și să prindă încredere.

Târnovanu, Olaru, Bîrligea, sunt mulți care pot să facă față”.

Citește și

Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Campionate
14:59
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Citește mai mult
Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Campionate
14:36
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Citește mai mult
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
fc basel Iasmin Latovlevici europa league fcsb
Știrile zilei din sport
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Superliga
06.11
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel
Citește mai mult
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Europa League
06.11
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Citește mai mult
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Europa League
06.11
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Citește mai mult
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Europa League
06.11
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Citește mai mult
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
00:26
„Puteam să mai marcăm” Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
„Puteam să mai marcăm”  Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
00:25
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
01:35
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Conference League
06.11
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
06.11
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Superliga
06.11
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Citește mai mult
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 21 rapid 16 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share