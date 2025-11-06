„FCSB ar trebui să câștige” Latovlevici, mesaj pentru roș-albaștri înainte de meciul cu Basel » Amintiri despre duelul cu Salah, de acum 12 ani

Basel - FCSB. Iasmin Latovlevici (39 de ani), fostul jucător al roș-albaștrilor, le-a dat sfaturi elevilor lui Elias Charalambous (45 de ani).

Latovlevici a fost integralist în două partide jucate cu Basel în Liga Campionilor din sezonul 2013-2014, ambele încheiate 1-1.

Basel - FCSB. Latovlevici: „Ar trebui să câștige. Nu trebuie să le fie frică”

„Eu zic că ar trebui să câștige. Nu vreau să pun presiune pe nimeni, dar băieții joacă la cel mai mare club din România, cel mai iubit, și cred că trebuie să se ridice la maximum.

Când intri pe teren contează cum ești pregătit fizic și mental. Din punct de vedere fizic nu cred că se pune problema, doar să înțeleagă că sunt la un club mare, care a câștigat Liga Campionilor, este în Europa an de an. Eu zic că nu trebuie să le fie frică.

Eu îmi aduc aminte, aveam oferte de la Udinese și Dinamo Zagreb, dar nu le vedeam ca pe un pas înainte. Adică simțeam că eram la o echipă mare, mă vedeam plecând mult mai sus”, a declarat Latovlevici, la Digi Sport.

Eu cred că eram mult mai uniți, nu zic că ei nu sunt uniți. Am fost caractere foarte bune toți, adică nu erau tabere. La echipe sunt bisericuțe, trei, patru inși acolo, doi acolo. Țineam unul la altul. Dacă era Cristi Tănase în luptă cu cineva, nu prea exista să i se fure lui mingea, că era prea bun, dar când vedeam că suferă eram înnebunit, voiam să mă duc nonstop să-l ajut. Luam mese împreună, ieșeam în oraș împreună, era nonstop caterinca asta pozitivă Iasmin Latovlevici

Latovlevici a încercat să ofere o explicație pentru forma slabă arătată de FCSB în ultima perioadă.

„Eu cred că e doar o tentă de relaxare, pentru că au câștigat campionatul. Din punctul meu de vedere, ei nici nu ar trebui să se gândească la accidentări.

Îl au acolo pe Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul, eu nu cred că ar trebui să aibă probleme, dar clar, cu meciuri din trei în trei zile, nu e ușor nici pentru ei.”

Rezultatele obținute de FCSB în Europa League în sezonul 2025-2026:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna 1-2

Latovlevici a jucat cu Basel în sezonul 2013-2014 : „În momentul ăla nu cred că aveam frică de nimeni”

FCSB a întâlnit echipa Basel în Liga Campionilor, în sezonul 2013-2014, când formația elvețiană îi avea în lot pe Yann Sommer, Fabian Schar, Taulant Xhaka și Mohamed Salah.

Întrebat despre duelul cu Salah, care după perioada petrecută la Basel a evoluat pentru Chelsea, Fiorentina, Roma și ulterior Liverpool, Latovlevici a declarat:

„Îmi aduc aminte că îl lăuda toată lumea. Problema era că atunci când era lăudat cineva, voiam să-l pulverizez, în ideea că oricine muncește se poate bate de la egal la egal, numele e doar temporar. Când intri în teren nu mai contează.

Țineam distanța de el, având viteză bună, nu prea îi dădeam spațiu. Dacă era cu spatele la poartă, nu îl lăsam să se întoarcă, să nu-i dau timp de gândire.

Clar, meciurile astea te educă, iar adversari de genul ăsta te și ajută, pentru că tot timpul trebuie să contracarezi calitățile celorlalți.

Nu mă interesa de Salah, mă interesa de echipa care era în momentul ăla. Nu aveam nicio treabă cu nimeni”, a mai spus Latovlevici

În momentul ăla nu cred că aveam frică de nimeni. Îmi aduc aminte că și vizionările erau bazate doar pe noi, pe ce facem noi, prea puțin pe echipa cu care jucam Iasmin Latovlevici

Echipele de start în meciul retur dintre FCSB și Basel din sezonul 2013-2014:

Basel : Sommer - Vosser, Schar, Ivanov, Xhaka - Frei, Serey Die, Salah, Delgado, Stocker - Streller

: Sommer - Vosser, Schar, Ivanov, Xhaka - Frei, Serey Die, Salah, Delgado, Stocker - Streller Antrenor : Murat Yakin

: Murat Yakin FCSB : Tătărușanu - Georgievski, Szukala, Gardoș, Latovlevici - Bourceanu, Pintilii - A. Popa, Stanciu, C. Tănase - Piovaccari

: Tătărușanu - Georgievski, Szukala, Gardoș, Latovlevici - Bourceanu, Pintilii - A. Popa, Stanciu, C. Tănase - Piovaccari Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Iasmin Latovlevici: „Noi nu prea vorbeam cu patronul în momentul ăla”

Fotbalistul a vorbit și despre modul în care s-a schimbat relația dintre patronul Gigi Becali și jucătorii FCSB-ului.

„Noi nu prea vorbeam cu patronul în momentul ăla. Acum, din ce am văzut în presă, jucătorii ar vorbi cu patronul...

Dacă e adevărat, eu cred că trebuie să fie o distanță, nu trebuie să am eu relații cu patronul. Eu sunt un soldat care trebuie să performeze pe teren și cu asta basta ”

177 de meciuri a jucat Latovlevici la FCSB, pentru care a marcat 12 goluri și a oferit 11 pase decisive. Fundașul a jucat pentru FCSB până în 2015

Iasmin Latovlevici: „Și noi am avut momente când Tătărușanu a fost cel mai bun”

Întrebat care sunt jucătorii din actualul lot al FCSB-ului capabili să evolueze la nivel internațional, Latovlevici a răspuns:

„Eu cred că Târnovanu. Și noi am avut momente când Tătărușanu a fost cel mai bun jucător . Trebuie să și sufere până înveți partea cealaltă. Și să prindă încredere.

Târnovanu, Olaru, Bîrligea, sunt mulți care pot să facă față”.

