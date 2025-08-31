Probleme pentru Djokovic Nole a avut nevoie de îngrijiri medicale, după victoria cu Cameron Norrie, de la US Open: „Sunt mai îngrijorat ca niciodată”

Novak Djokovic (38 de ani, #7 ATP) s-a declarat îngrijorat de condiția lui fizică, după ce a obținut calificarea în optimile de finală ale turneului de la US Open.

Djokovic l-a învins în turul al treilea de la US Open pe britanicul Cameron Norrie (30 de ani, #35 ATP), scor 6-4, 6-7 (4), 6-2, 6-3.

Pe parcursul primului set, fostul lider mondial a acuzat dureri la spate și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Scenariul s-a repetat și în startul actului secund.

Novak Djokovic is leaving the court for an off court medical time out during his match against Cam Norrie at the U.S. Open.



He was grabbing his lower back.



Hopefully not a big issue. pic.twitter.com/Qn1IJpZt7h — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

Novak Djokovic: „Sunt mai îngrijorat ca niciodată”

La finalul partidei câștigate după 2 ore și 49 de minute, sârbul a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat.

Ajuns la 38 de ani, Djokovic este conștient și de faptul că jucătorii tineri sunt mult mai în formă decât el.

„Ei bine, sincer sunt îngrijorat. Știți, acum sunt mai îngrijorat decât niciodată.

Chiar dacă sunt foarte atent cu felul în care am grijă de corpul meu și petrec multe ore pe teren și în afara lui pentru a mă asigura că sunt în formă și recuperat cum trebuie.

Dar, știți, vârsta… nu poți lupta împotriva ei. Lucrurile se schimbă. Trebuie, evident, să-mi adaptez modul în care abordez antrenamentele.

Uneori nu mă antrenez între meciuri pentru că, după discuțiile cu echipa mea, considerăm că pe termen lung este mai bine, iar recuperarea e mai importantă decât să mai lovesc câteva mingi pe teren.

Fie că e vorba de exerciții la masă, fie de recuperare folosind diferite aparate de wellness, de somn odihnitor sau de nutriție, toate contează și toate fac parte din ecuație atunci când înaintezi într-un turneu.

Tinerii vin proaspeți, iar eu intru cu rezervorul pe jumătate gol, ca să spun așa.

O să încerc să schimb asta pentru acest turneu, dar nu știu dacă va fi posibil”, a declarat Novak Djokovic, potrivit eurosport.ro

Pentru Nole urmează un duel cu germanul Jan-Lennard Struff (35 de ani, #144 ATP), în optimile de finală ale turneului de la Flushing Meadows.

Câștigătorul va juca în sferturi cu învingătorul duelului Tomas Machac (24 de ani, #22 ATP) - Taylor Fritz (27 de ani, #4 ATP)

4 trofee a cucerit Djokovic la US Open (2011, 2015, 2018, 2023)

