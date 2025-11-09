O nouă plecare de la CFR  Și-a reziliat contractul după 12 ani! Rămânerea lui, una dintre condițiile puse de Iuliu Mureșan pentru a reveni +41 foto
Iuliu Mureșan
O nouă plecare de la CFR Și-a reziliat contractul după 12 ani! Rămânerea lui, una dintre condițiile puse de Iuliu Mureșan pentru a reveni

alt-text George Neagu
Publicat: 09.11.2025, ora 09:50
Actualizat: 09.11.2025, ora 09:51
  • Răzvan Zamfir (51 de ani), șeful departamentului de scouting de la CFR Cluj, și-a reziliat contractul cu formația din Gruia.
  • Una dintre condițiile revenirii lui Iuliu Mureșan (71 de ani) în funcția de președinte al clubului fusese ca Zamfir să rămână la CFR.

Astfel, în mai puțin de o lună, doi membri ai staff-ului celor de la CFR Cluj și-au reziliat contractul.

În octombrie, Cristi Balaj, fostul președinte al clubului, a decis să părăsească echipa ardeleană, iar în locul său a venit Iuliu Mureșan.

Răzvan Zamfir și-a reziliat contractul cu CFR Cluj

Fostul șef al departamentului de scouting a oferit și o primă reacție cu privire la plecarea sa.

„Plec cu inima grea de la CFR Cluj, care întotdeauna va rămâne casa mea. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare, am lucrat peste 12 ani aici, este un club fantastic, iar colegii mei de aici cu totul și cu totul speciali.

Îi mulțumesc și lui Neluțu Varga, este un patron care a băgat foarte mulți bani în fotbalul românesc și care merită respect!

Momentan o să mă odihnesc o perioadă și sunt ferm convins că CFR-ul, cu președintele Iuliu Mureșan și cu noul antrenor Daniel Pancu, va avea rezultate din ce în ce mai bune și își va atinge obiectivele.

Lotul este foarte bun, mai bun cred eu decât anul trecut și sunt convins că CFR va începe să urce. CFR rămâne în inima mea și știu că lucrurile se vor stabiliza. Și împreună cu Neluțu Varga, care, repet, merită respect pentru ce a făcut în fotbalul românesc, toți cei de aici vor duce CFR acolo unde îi este locul și unde a fost atâția ani la rând”, a declarat Răzvan Zamfir, potrivit fanatik.ro.

CFR Cluj a colaborat cu Mikael Silvestre în ultima perioadă pentru a aduce noi jucători, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Răzvan Zamfir a decis să părăsească CFR Cluj, potrivit sursei citate.

Ce a declarat Iuliu Mureșan când a revenit la CFR Cluj

Una din condițiile puse de Iuliu Mureșan lui Ioan Varga, finanțatorul clubului CFR Cluj, pentru a reveni în funcția de președinte a fost ca Răzvan Zamfir să rămână la echipă.

„Pur și simplu, eu mă întorc acasă și știu despre ce este vorba. Cred că vor rămâne toți oamenii care au muncit alături de Cristi Balaj, căruia noi îi mulțumim.

Va rămâne și Răzvan Zamfir, cu care am o relație specială. A fost una dintre condițiile pe care le-am pus lui Neluțu Varga pentru a mă întoarce la CFR Cluj”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit fanatik.ro.

În acest moment, CFR se află pe locul 13 în Liga 1, cu doar 13 puncte obținute după 15 meciuri.

Pentru clujeni urmează meciul de duminică cu Unirea Slobozia, de la ora 14:30, în etapa #16 din Liga 1.

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
