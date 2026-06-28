„Avem nevoie de întăriri” Nuno Campos a analizat înfrângerea cu Motor Lublin + Dinamo, surpriză pentru fani

Nuno Campos (51 de ani) a vorbit după înfrângerea suferită de Dinamo în al doilea amical al verii, 1-3 cu Motor Lublin, în cantonamentul din Polonia.

Antrenorul portughez a transmis că prioritatea staff-ului este ca echipa să fie pregătită la debutul în campionat.

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Dinamo a condus cu 1-0 prin Alex Pop, în minutul 26, dar formația poloneză a egalat rapid, după autogolul lui Matteo Duțu din minutul 29, și a întors meciul în repriza a doua, prin golurile marcate de Fabio Ronaldo și Filip Luberecki.

Nuno Campos, după înfrângerea cu Motor Lublin: „Obiectivul este primul meci din campionat”

„Acest tip de meciuri ne ajută să evaluăm jucătorii, să acumulăm pregătire fizică și să înțelegem cine a asimilat mai bine ideile noastre și cine mai are de recuperat.

Trebuie să continuăm dezvoltarea individuală a jucătorilor și să creștem ca echipă.

Băieții muncesc bine și se antrenează intens. Se vede că unii jucători evoluează foarte bine.

Este normal să existe diferențe de nivel, mai ales că am schimbat întreaga echipă la pauză.

Acum este momentul să progresăm și să fim într-o formă cât mai bună pentru primul meci oficial”, a spus tehnicianul lusitan, conform dinamo1948.club.

În dimineața meciului am avut antrenament, iar cu o zi înainte am lucrat atât în sala de forță, cât și pe teren. Jucătorii sunt foarte obosiți, dar acesta este planul nostru. Nu pregătim aceste jocuri amicale, ci primul meci din campionat. Acesta este obiectivul. Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo

Dinamo va debuta în noul sezon al Superligii în deplasare, împotriva celor de la Petrolul Ploiești, în weekendul 18-19 iulie.

Echipa de start folosită de Nuno Campos cu Motor Lubin:

Epassy - Sivis, Stoinov, Duțu, R. Radu - Cr. Mihai, Mărginean, Cîrjan, Armstrong - Tarbă, Pop

Echipa aflată pe teren la fluierul final:

Roșca - D. Irimia, Fudulache, Toader, A. Irimia, Mazilu, Soare, Soro, Musi, Kyrychenko, Rotund

Nuno Campos anunță întăriri la Dinamo înaintea noului sezon: „Pregătim o surpriză pentru fani”

„Câinii” mai au de lucru și la nivelul lotului. Nuno Campos a confirmat că formația alb-roșie mai caută întăriri,

„Clubul lucrează împreună cu noi pentru a aduce noi jucători. Știm că mai avem nevoie de întăriri și vor mai veni fotbaliști.

În același timp, trebuie să avem grijă de cei care au sosit deja și să îi ajutăm să se adapteze, atât la echipă, cât și în noua țară, în cazul unora dintre ei. Totul se face pas cu pas, cu gândul la debutul în campionat.

Va fi un început dificil, dar trebuie să privim fiecare zi de muncă și să pregătim cât mai bine primul meci. În aceste săptămâni construim o echipă puternică, care să intre în campionat cu încredere și cu dorința de a câștiga fiecare partidă. În acest moment, cel mai important este primul meci”, a mai spus tehnicianul.

FOTO: Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin

La final, tehnicianul a avut și un mesaj pentru suporteri.

„Pregătim o surpriză pentru fani. Abia așteptăm să jucăm alături de ei. Avem nevoie de sprijinul lor și suntem foarte aproape de suporterii noștri pasionați.

Sunt convins că le va plăcea ceea ce pregătim”, a mai spus acesta.

Lotul lui Dinamo în cantonamentul din Polonia:

Portari: Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu, Alaa Bellaarouch

Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu, Alaa Bellaarouch Fundași: Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu, Martin Pascual

Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu, Martin Pascual Mijlocași: Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia

Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia Atacanți: Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko

Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko Staff-ul lui Dinamo: Nuno Campos (antrenor principal), Gonzalo Cruz (antrenor secund), Joao Bogao (antrenor secund), Adrian Marcu (antrenor secund), Brian Van Der Steen (preparator fizic), Mădălin Udrea (preparator fizic), Filipe Peralta (antrenor de portari), Andrei Bendeac (analist video), Iulian Militaru (analist video), Cosmin Mihalescu (director sportiv), Dan Tănase (medic), Javier Rodriguez (nutriționist), Rodrigo Evangelisti (fizioterapeut), Dumitru Bzovii (kinetoterapeut), Bogdan Ionescu (maseur), Emilian Stanciu (magazioner), Bogdan Alecu (ofițer de presă), Andrei Miron (fotograf), Sabin Ghiță (team manager)

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