„Am suferit timp de un an” Paula Badosa a vorbit despre relația dezastruoasă cu Stefanos Tsitsipas: „Nu au fost doar accidentări”
Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Tenis

„Am suferit timp de un an” Paula Badosa a vorbit despre relația dezastruoasă cu Stefanos Tsitsipas: „Nu au fost doar accidentări”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 18:29
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 19:03
  • Paula Badosa (28 de ani, #141 WTA) a vorbit despre perioada dificilă pe care a traversat-o în fosta relație cu Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #88 ATP).
  • Jucătoarea spaniolă spune că vrea să se concentreze pe tenis și pe punctele care o pot ajuta să urce în clasamentul WTA, înainte de debutul la Wimbledon.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Badosa și Tsitsipas au început relația în 2023, iar în luna iunie a aceluiași an au făcut-o publică. Cei doi s-au despărțit prima dată în mai 2024, dar s-au împăcat după câteva săptămâni. Ruptura definitivă a venit în vara lui 2025, după Wimbledon.

Ibrahimovic, copleșit de emoții VIDEO. Zlatan, cu lacrimi în ochi după calificarea fostei adversare a României în 16-imile CM: „Îmi dă fiori”
Citește și
Ibrahimovic, copleșit de emoții VIDEO. Zlatan, cu lacrimi în ochi după calificarea fostei adversare a României în 16-imile CM: „Îmi dă fiori”
Citește mai mult
Ibrahimovic, copleșit de emoții VIDEO. Zlatan, cu lacrimi în ochi după calificarea fostei adversare a României în 16-imile CM: „Îmi dă fiori”

Paula Badosa a vorbit despre fosta relație cu Stefanos Tsitsipas: „Am suferit timp de un an”

„Erau foarte multe. Eu am spus-o deja și au confirmat-o și alte jucătoare, pentru că, până la urmă, când faci parte din circuit, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Nu vreau să mai vorbesc despre asta și nici să mai explicații. Totul va ieși la iveală.

Pur și simplu voiam să explic, ca persoană, ca femeie… Nu au fost doar accidentări, au fost mai multe lucruri în culise, pe care le-am suferit timp de un an, atât eu, cât și cei din jurul meu. A fost foarte greu.

Faptul că am început să mă simt din nou bine mi-a dat puterea să spun prin ce am trecut și sper că multă lume a putut empatiza cu această poveste.

El este o persoană pe care nu o voi mai menționa. Eu am propria mea personalitate. Am spus ce aveam de spus, am închis un capitol și mă simt mai liberă. Ceea ce vreau este merg mai departe și să nu mai pomenesc acei oameni”, a declarat sportiva, conform marca.com.

#2 WTA
a fost cea mai bună poziție ocupată de Paula Badosa în carieră, în aprilie 2022. Sportiva are patru titluri WTA și a ajuns în prima semifinală de Grand Slam la Australian Open 2025.

Badosa a comentat și un videoclip mai vechi, devenit viral pe rețelele de socializare, din timpul unui meci de la Wimbledon. În imagini, jucătoarea aplaudă, iar Apostolos Tsitsipas, tatăl lui Stefanos, se întoarce și o privește.

„Mi l-au trimis. Fața mea spune deja totul. Videoclipul acela este rezumatul. Cine a fost prin apropiere știe la ce mă refer”, a mai spus Paula.

Ajunsă pe locul 140 WTA, Badosa încearcă să-și relanseze sezonul la Wimbledon, unde o va întâlni în primul tur pe americanca Emma Navarro.

Tenismena din Spania nu are puncte importante de apărat în următoarele luni, astfel că fiecare rezultat bun o poate ajuta să recupereze teren în clasament.

„Oamenii care mă cunosc știu că nu-mi place deloc să fiu aici. O să spun o barbaritate, dar nici nu voi fi fericită dacă voi fi pe locul 50 sau 30. Lumea știe unde vreau să fiu”, a mai spus ea.

Citește și

Ofsaid de câțiva centimetri FOTO. Meme-uri virale după golul anulat al Columbiei cu Portugalia » Poziția incredibilă a lui Sanchez
Campionatul Mondial
16:50
Ofsaid de câțiva centimetri FOTO. Meme-uri virale după golul anulat al Columbiei cu Portugalia » Poziția incredibilă a lui Sanchez
Citește mai mult
Ofsaid de câțiva centimetri FOTO. Meme-uri virale după golul anulat al Columbiei cu Portugalia » Poziția incredibilă a lui Sanchez
Obiectivele noului transfer  Fundașul adus de Dinamo și-a detaliat cariera din Spania și are planuri mari: „Asta ar fi incredibil!”
Superliga
15:28
Obiectivele noului transfer Fundașul adus de Dinamo și-a detaliat cariera din Spania și are planuri mari: „Asta ar fi incredibil!”
Citește mai mult
Obiectivele noului transfer  Fundașul adus de Dinamo și-a detaliat cariera din Spania și are planuri mari: „Asta ar fi incredibil!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
tenis wta ATP stefanos tsitsipas paula badosa
Știrile zilei din sport
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
Campionatul Mondial
29.06
LIVE Germania - Paraguay, în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
Citește mai mult
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Superliga
29.06
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Citește mai mult
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!  
Superliga
29.06
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!
Citește mai mult
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!  
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Campionatul Mondial
29.06
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Citește mai mult
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:22
„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”
„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”
22:30
Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
23:51
LIVE Germania - Paraguay, în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
23:41
Bairam, planuri mari Anunțul făcut de atacantul Craiovei: „Va fi cea mai grea perioadă”
Bairam, planuri mari Anunțul făcut de atacantul Craiovei : „Va fi cea mai grea perioadă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Top stiri
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Campionatul Mondial
29.06
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Citește mai mult
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Special
29.06
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Citește mai mult
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Înot
29.06
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Citește mai mult
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton
B365
26.06
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton
Citește mai mult
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share