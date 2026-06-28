„Am suferit timp de un an” Paula Badosa a vorbit despre relația dezastruoasă cu Stefanos Tsitsipas: „Nu au fost doar accidentări”

Paula Badosa (28 de ani, #141 WTA) a vorbit despre perioada dificilă pe care a traversat-o în fosta relație cu Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #88 ATP).

Jucătoarea spaniolă spune că vrea să se concentreze pe tenis și pe punctele care o pot ajuta să urce în clasamentul WTA, înainte de debutul la Wimbledon.

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Badosa și Tsitsipas au început relația în 2023, iar în luna iunie a aceluiași an au făcut-o publică. Cei doi s-au despărțit prima dată în mai 2024, dar s-au împăcat după câteva săptămâni. Ruptura definitivă a venit în vara lui 2025, după Wimbledon.

Paula Badosa a vorbit despre fosta relație cu Stefanos Tsitsipas: „Am suferit timp de un an”

„Erau foarte multe. Eu am spus-o deja și au confirmat-o și alte jucătoare, pentru că, până la urmă, când faci parte din circuit, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Nu vreau să mai vorbesc despre asta și nici să mai explicații. Totul va ieși la iveală.

Pur și simplu voiam să explic, ca persoană, ca femeie… Nu au fost doar accidentări, au fost mai multe lucruri în culise, pe care le-am suferit timp de un an, atât eu, cât și cei din jurul meu. A fost foarte greu.

Faptul că am început să mă simt din nou bine mi-a dat puterea să spun prin ce am trecut și sper că multă lume a putut empatiza cu această poveste.

El este o persoană pe care nu o voi mai menționa. Eu am propria mea personalitate. Am spus ce aveam de spus, am închis un capitol și mă simt mai liberă. Ceea ce vreau este merg mai departe și să nu mai pomenesc acei oameni”, a declarat sportiva, conform marca.com.

#2 WTA a fost cea mai bună poziție ocupată de Paula Badosa în carieră, în aprilie 2022. Sportiva are patru titluri WTA și a ajuns în prima semifinală de Grand Slam la Australian Open 2025.

Badosa a comentat și un videoclip mai vechi, devenit viral pe rețelele de socializare, din timpul unui meci de la Wimbledon. În imagini, jucătoarea aplaudă, iar Apostolos Tsitsipas, tatăl lui Stefanos, se întoarce și o privește.

„Mi l-au trimis. Fața mea spune deja totul. Videoclipul acela este rezumatul. Cine a fost prin apropiere știe la ce mă refer”, a mai spus Paula.

Le regard de Badosa vers Apostolos Tsitsipas



Elle était à bout 🤣



Wimbledon 2023pic.twitter.com/1Ae1f1Rd1D — TennisTemple (@tennistemple) December 17, 2025

Ajunsă pe locul 140 WTA, Badosa încearcă să-și relanseze sezonul la Wimbledon, unde o va întâlni în primul tur pe americanca Emma Navarro.

Tenismena din Spania nu are puncte importante de apărat în următoarele luni, astfel că fiecare rezultat bun o poate ajuta să recupereze teren în clasament.

„Oamenii care mă cunosc știu că nu-mi place deloc să fiu aici. O să spun o barbaritate, dar nici nu voi fi fericită dacă voi fi pe locul 50 sau 30. Lumea știe unde vreau să fiu”, a mai spus ea.

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