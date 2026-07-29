Noi dificultăți pentru Pușcaș   Andrei Nicolescu despre situația atacantului: „Operația a generat alte probleme” + ce spune de noul transfer
Andrei Nicolescu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Noi dificultăți pentru Pușcaș Andrei Nicolescu despre situația atacantului: „Operația a generat alte probleme” + ce spune de noul transfer

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 18:43
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 18:49
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre trei jucători care întâmpină dificultăți în acest start de sezon.
  • Oficialul „câinilor” a vorbit și despre Imran Fetai (23 de ani), noul fundaș central al echipei pregătite de Nuno Campos.
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Adrian Mazilu (20 de ani) nu a evoluat niciun minut în noua stagiune, în timp ce Mamoudou Karamoko (27 de ani) a jucat doar 22 de minute în meciul cu Petrolul (0-1).

Atacantul francez a fost lăsat pe bancă în victoria din derby-ul cu Craiova (5-1).

În ceea ce îl privește pe George Pușcaș (30 de ani), Nicolescu a precizat că vârful este în continuare în proces de recuperare, după operația suferită în această vară.

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Andrei Nicolescu: „Karamoko e într-un proces de înțelegere a sistemulul”

Întrebat dacă francezul se confruntă cu probleme extrasportive legate de jocurile de noroc, Nicolescu a replicat:

„Exclud faptul că Mamoudou Karamoko ar avea probleme extrasportive. Știu doar că mai rămânea și juca FIFA, dar este exclus să aibă probleme cu pariurile sau păcănelele”, a declarat Nicolescu, citat de gsp.ro.

Celebrarea lui Karamoko după golul marcat în barajul de Conference League cu FCSB/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro Celebrarea lui Karamoko după golul marcat în barajul de Conference League cu FCSB/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Celebrarea lui Karamoko după golul marcat în barajul de Conference League cu FCSB/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro

Oficialul lui Dinamo a afirmat că atacantul continuă să acuze probleme medicale.

„El e într-un proces de înțelegere a sistemului lui Nuno Campos.

Pentru Mister e mai important ca un jucător să se pună în slujba echipei decât ce calități individuale are. Și [Karamoko] e în acest proces de învățare, care pentru unii durează mai mult, iar pentru alții e mai rapid.

El a venit și accidentat la începutul cantonamentului. Are un deficit. Are câte un antrenament bun, dar după aceea acuză probleme. Dar nu are probleme extrasportive”.

Andrei Nicolescu: „Vrem ca Pușcaș să rămână la Dinamo”

Contractul lui George Pușcaș cu Dinamo expiră în vara anului viitor, dar Andrei Nicolescu susține că își dorește ca atacantul să continue alături de „câini”, în ciuda numeroaselor accidentări. Cât despre Mazilu, președintele roș-albilor susține că are în continuare probleme de adaptare.

„[Pușcaș] e într-un proces de recuperare. Operația a reușit, dar se pare că a generat alte probleme. Vrem să înțelegem cât mai bine care e situația. E frustrant pentru noi, sigur e frustrant și pentru el.

Noi ne-am pus speranțe în el, dar nu reușește până acum să ne ajute. E destul de frustrant. E greu să vorbesc despre asta. Facem tot ce ține de noi ca să găsim soluții. Vrem să rămână la noi și să ne ajute.

Iar la Mazilu e o chestie de adaptare. Am observat că și Nuno Campos vede multă calitate la el, dar o arată parțial. L-am văzut de multe ori în echipa de start, la antrenamente. Ține doar de el și de tăria lui. Dar e parte din grupul nostru”, a adăugat Nicolescu.

Andrei Nicolescu, despre Imran Fetai: „Acest transfer bifează toate criteriile noastre”

Imran Fetai (stânga) în FCSB - Shkendija 1-2/ Foto: sportpictures.eu Imran Fetai (stânga) în FCSB - Shkendija 1-2/ Foto: sportpictures.eu
Imran Fetai (stânga) în FCSB - Shkendija 1-2/ Foto: sportpictures.eu

Oficialul grupări din „Ștefan cel Mare” a oferit detalii și despre noul fundaș central al lui Dinamo, Imran Fetai:

„Este un jucător care a avut o evoluție constantă și a progresat în ultimul an și jumătate. Are un randament bun în foarte multe meciuri în campionat. Are o vârstă foarte bună, iar progresul lui a fost constant și prin convocarea la națională.

Toate criteriile noastre sunt bifate în acest transfer. Nu pot spune ce salariu îi dăm. Sunt mai mici decât alte contracandidatelor. Un salariu de 10.000 de euro pe lună e un salariu la care un jucător cu CV poate spera la Dinamo”, a concluzionat Nicolescu.

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