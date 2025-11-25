„Joci la batjocură!” FOTO. Tavi Popescu, criticat dur de patron după FCSB - Petrolul: „N-ai voie să faci asta” » De ce a fost scos la pauză +8 foto
Octavian Popescu FOTO: SportPictures
Superliga

„Joci la batjocură!” FOTO. Tavi Popescu, criticat dur de patron după FCSB - Petrolul: „N-ai voie să faci asta” » De ce a fost scos la pauză

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 20:15
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 20:18
  • Finanțatorul FCSB a dezvăluit de ce Octavian Popescu (23 de ani) a fost schimbat la pauza meciului cu Petrolul, scor 1-1.
  • Fotbalistul a fost avertizat că riscă să nu mai joace dacă repetă gestul pe care l-a făcut în prima repriză a partidei.

În minutul 11, la faza golului marcat de FCSB, Octavian Popescu i-a pasat cu călcâiul lui Risto Radunovic.

FCSB - Feyenoord Campioana a pus în vânzare biletele pentru partida din Europa League » Care sunt prețurile
Citește și
FCSB - Feyenoord Campioana a pus în vânzare biletele pentru partida din Europa League » Care sunt prețurile
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord Campioana a pus în vânzare biletele pentru partida din Europa League » Care sunt prețurile

FOTO. Motivul pentru care Octavian Popescu a fost schimbat în FCSB - Petrolul 1-1

Gestul tehnic al fotbalistului celor de la FCSB l-a scos din sărite pe patronul echipei, care a interpretat execuția ca o batjocură.

„Dacă a dat mingea, ultima, la mișto… A dat direct la poartă, din voleu. Astea, când dai așa, înseamnă că joci la mișto. La mine, mai bine să nu dai gol decât să dai cu călcâiul. La mine, chiar dacă dai 3 goluri, dacă dai călcâi te scot.

La mine nu ai voie călcâie. Dar de ce nu ai voie? Pentru că la mine asta înseamnă fotbal neserios! Îți dai seama ce secret s-a aflat, ce s-a descoperit. Fără călcâie. N-ai voie călcâie. Te scot!”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Pasa cu călcâiul de la faza golului marcat de FCSB

Pasa cu călcâiul a lui Octavian Popescu
Pasa cu călcâiul a lui Octavian Popescu

Galerie foto (8 imagini)

Pasa cu călcâiul a lui Octavian Popescu Pasa cu călcâiul a lui Octavian Popescu Pasa cu călcâiul a lui Octavian Popescu Pasa cu călcâiul a lui Octavian Popescu Pasa cu călcâiul a lui Octavian Popescu
+8 Foto
labels.photo-gallery

Patronul campioanei en-titre a amintit de o altă fază care l-a nemulțumit. La ultima fază din prima repriză, jucătorul de la FCSB a șutat din voleu de la distanță:

„A dat mingea aia până la final. O oprești, te duci, dai pas, dai la poartă. El… din prima, nu l-a atacat nimeni, dă din prima de la de 30 de metri.

Și asta e batjocură. Adică ultima minge din prima repriză. A dat voleu. Păi asta e batjocură, bă, dacă joci la batjocură, nu mai joci fotbal!”.

Octavian Popescu, moment tensionat cu Eugen Neagoe, în FCSB - Petrolul 1-1

În minutul 28 al duelului, Octavian Popescu a căzut pe gazon după o intrare dură a lui Jyry, în apropiere de locul în care se afla Eugen Neagoe.

Spiritele s-au aprins între cei doi, când fotbalistul „roș-albaștrilor” a țipat către antrenor: „Ce vrei, mă?”. Cel din urmă i-a răspuns: „Nu ți-e rușine? Cu cine vorbești așa?”.

Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1)
Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (8 imagini)

Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1) Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1) Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1) Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1) Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1)
+8 Foto
labels.photo-gallery

La finalul partidei, Octavian Popescu i-a cerut scuze antrenorului, iar Eugen Neagoe a explicat momentul tensionat la conferința de presă:

„Era și el supărat. A venit după meci, am vorbit. A zis el ceva, dar, ok, el mi-a răspuns și asta a fost tot. Nu a înjurat, nu a folosit niciun cuvânt nelalocul lui”.

VIDEO. Golul marcat de Sălceanu în FCSB - Petrolul 1-1

Citește și

FCSB confirmă discuțiile Mihai Stoica, detalii despre negocierile cu fostul jucător din Liga 1: „A fost mereu în atenția noastră”
Superliga
19:42
FCSB confirmă discuțiile Mihai Stoica, detalii despre negocierile cu fostul jucător din Liga 1: „A fost mereu în atenția noastră”
Citește mai mult
FCSB confirmă discuțiile Mihai Stoica, detalii despre negocierile cu fostul jucător din Liga 1: „A fost mereu în atenția noastră”
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Stranieri
12:37
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Citește mai mult
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
petrolul ploiesti gigi becali liga 1 Octavian Popescu fcsb superliga
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
11:35
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Înot
11:00
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Citește mai mult
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Liga Campionilor
11:19
„Patru prostuți” O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Citește mai mult
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:44
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
13:16
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului.  Tragere la sorți ca la tenis
14:10
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
13:21
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Top stiri din sport
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Superliga
25.11
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Citește mai mult
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Campionatul Mondial
25.11
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Citește mai mult
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Handbal
09:00
Începe Mondialul. România e acolo! Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Citește mai mult
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Campionate
25.11
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Citește mai mult
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 23 rapid 7 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share