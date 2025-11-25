Finanțatorul FCSB a dezvăluit de ce Octavian Popescu (23 de ani) a fost schimbat la pauza meciului cu Petrolul, scor 1-1.

Fotbalistul a fost avertizat că riscă să nu mai joace dacă repetă gestul pe care l-a făcut în prima repriză a partidei.

În minutul 11, la faza golului marcat de FCSB, Octavian Popescu i-a pasat cu călcâiul lui Risto Radunovic.

Gestul tehnic al fotbalistului celor de la FCSB l-a scos din sărite pe patronul echipei, care a interpretat execuția ca o batjocură.

„Dacă a dat mingea, ultima, la mișto… A dat direct la poartă, din voleu. Astea, când dai așa, înseamnă că joci la mișto. La mine, mai bine să nu dai gol decât să dai cu călcâiul. La mine, chiar dacă dai 3 goluri, dacă dai călcâi te scot.

La mine nu ai voie călcâie. Dar de ce nu ai voie? Pentru că la mine asta înseamnă fotbal neserios! Îți dai seama ce secret s-a aflat, ce s-a descoperit. Fără călcâie. N-ai voie călcâie. Te scot!”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Patronul campioanei en-titre a amintit de o altă fază care l-a nemulțumit. La ultima fază din prima repriză, jucătorul de la FCSB a șutat din voleu de la distanță:

„A dat mingea aia până la final. O oprești, te duci, dai pas, dai la poartă. El… din prima, nu l-a atacat nimeni, dă din prima de la de 30 de metri.

Și asta e batjocură. Adică ultima minge din prima repriză. A dat voleu. Păi asta e batjocură, bă, dacă joci la batjocură, nu mai joci fotbal!”.

Octavian Popescu, moment tensionat cu Eugen Neagoe, în FCSB - Petrolul 1-1

În minutul 28 al duelului, Octavian Popescu a căzut pe gazon după o intrare dură a lui Jyry, în apropiere de locul în care se afla Eugen Neagoe.

Spiritele s-au aprins între cei doi, când fotbalistul „roș-albaștrilor” a țipat către antrenor: „Ce vrei, mă?”. Cel din urmă i-a răspuns: „Nu ți-e rușine? Cu cine vorbești așa?”.

La finalul partidei, Octavian Popescu i-a cerut scuze antrenorului, iar Eugen Neagoe a explicat momentul tensionat la conferința de presă:

„Era și el supărat. A venit după meci, am vorbit. A zis el ceva, dar, ok, el mi-a răspuns și asta a fost tot. Nu a înjurat, nu a folosit niciun cuvânt nelalocul lui”.

