Fascinați de munca lui Chivu Zenga, Maicon și Zamorano, fostele glorii ale lui Inter, l-au lăudat pe tehnicianul român: „Se vedea încă de când juca” +16 foto
Cristi Chivu. Foto: Imago
Fascinați de munca lui Chivu Zenga, Maicon și Zamorano, fostele glorii ale lui Inter, l-au lăudat pe tehnicianul român: „Se vedea încă de când juca”

  • Fostul portar și antrenor Walter Zenga (65 de ani), ex-fundașul Maicon (44 de ani) și fostul atacant Ivan Zamorano (59 de ani) au vorbit despre impactul pe care îl are tehnicianul român Cristian Chivu (45 de ani) la Inter.

Inter se află în fruntea clasamentului în Serie A, cu 49 de puncte, după cele 16 victorii obținute sub comanda antrenorului român.

În Liga Campionilor, Inter se află pe locul șase, cu 12 puncte, o poziție care îi asigură calificarea în optimile de finală.

Walter Zenga, despre stilul lui Cristi Chivu: „Ceea ce pare o noutate, se făcea și înainte”

Zenga, fost portar al lui Inter și ex-antrenor în Liga 1, la FC Național, FCSB și Dinamo, a subliniat că antrenorul român s-a adaptat perfect cerințelor fotbalului de azi.

„Sunt două perioade complet diferite, ca mod de comunicare, motivație și tot restul. Eu am avut oameni cu mare experiență, precum Giovanni Trapattoni și Osvaldo Bagnoli.

Cristian Chivu e tânăr, aduce idei remarcabile, însă țin să subliniez că atunci când am câștigat Scudetto, în deplasare plecam sâmbăta și nu făceam antrenament dimineața.

Ceea ce pare a fi nu știu ce mare noutate, se făcea și atunci”, a spus Zenga, făcând referire la momentele de odihnă pe care le oferă Chivu jucătorilor săi, conform fcinternews.it.

Chivu dă impresia unui băiat inteligent, care comunică, înțelege și găsește soluții. Chiar și ideea de a-l pune pe Manuel Akanji în fața apărării, care pare o mutare disperată, pentru că Inter joacă cu cinci fundași, este corectă dacă este nevoie Walter Zenga

Maicon, despre Chivu: „Se vedea încă din perioada în care juca faptul că este un tehnician”

Maicon a mers chiar mai departe și a spus că vede Inter drept principală favorite la titlu.

„O am mereu pe Inter în inimă. Va câștiga titlul, pentru că este superioară celorlalte. E cea mai puternică, are un lot complet, numeros, are un campion ca Lautaro, care face diferența. Și un antrenor grozav.

Chivu? În primul rând este un băiat inteligent și, mai ales, empatic. A reușit să intre în mintea jucătorilor, se vede că are o mare conexiune cu băieții pe care îi antrenează, că îl urmează. Asta pentru că are calități umane extraordinare”, a declarat Maicon, potrivit sursei citate.

Brazilianul a insistat asupra faptului că vocația de tehnician a lui Chivu era vizibilă încă din perioada în care era jucător:

Mai presus de toate, înțelege foarte bine fotbalul Încă de când juca se vedea că poate deveni antrenor. Vedea jocul, știa să înțeleagă situațiile și momentele partidei, era deja un tehnician. Maicon, despre Chivu

Maicon, fost câștigător al Ligii Campionilor cu Inter, a evoluat în 109 meciuri alături de Chivu.

Chivu alături de colegul său, Zanetti / FOTO: Imago
Chivu alături de colegul său, Zanetti / FOTO: Imago

Chivu alături de Balotelli / FOTO: Imago Chivu în duel cu Benzema / FOTO: Imago Chivu față-n față cu Del Piero / FOTO: Imago Chivu în duel cu Gattusso / FOTO: Imago Cristi Chivu cu steagul Romaniei / FOTO: Imago
Ivan Zamorano: „Chivu și-a șters asta din minte”

La rândul său, Ivan Zamorano a vorbit despre Chivu într-un interviu în care a analizat duelul cu Arsenal din UEFA Champions League, programat astăzi, de la ora 22:00.

Întrebat dacă Inter este la același nivel cu Arsenal sau se află încă la un pas în urma marilor echipe din Europa, Zamorano a răspuns:

De ce să fie cu pas în spate? De ce să ne gândim la cele cinci goluri primite la Munchen? Gata, Chivu și-a șters asta din minte.

Toate marile echipe au momente negative, ceea ce contează mult mai mult este felul în care te ridici după acea lovitură teribilă.

Ba chiar, din acea dificultate s-a născut un Inter mai bun, și din punct de vedere al jocului, și nu era deloc ușor. Grupul a mers mai departe cu Chivu, fără frică”, a declarat Zamorano, conform gazzetta.it.

Mă bucur de creșterea enormă, surprinzătoare, a antrenorului. Venea după ani în care obiectivul lui era formarea jucătorilor, nu victoria. Ca mentalitate, cunoaștere a lui Inter, competitivitate pe toate fronturile, este perfectă pentru acest moment. Își pune tot mai mult amprenta: jucătorii îl plac și se vede Ivan Zamorano

Fostul internațional chilian a strâns 149 de meciuri în tricoul lui Inter, în care a marcat 40 de goluri și a oferit 20 de pase decisive.

De-a lungul carierei, Zamorano a mai evoluat pentru Real Madrid, Sevilla, Colo-Colo, Club America și FC St. Gallen.

FOTO: PSG - Inter 5-0

PSG - Inter
PSG - Inter

PSG - Inter PSG - Inter PSG - Inter PSG - Inter PSG - Inter
