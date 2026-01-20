Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Handbal

Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 20:42
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 22:02
  • România a pierdut împotriva Macedoniei de Nord, scor 23-24, în etapa #3 a Campionatului European de Handbal Masculin.
  • Elevii lui George Buricea (46 de ani) puteau obține măcar un egal, însă au încasat golul decisiv chiar în finalul partidei.

Cu două înfrângeri în primele două etape ale turneului, 34-40 cu Portugalia și 24-39 cu Danemarca, „tricolorii” nu au reușit să câștige ultimul lor meci de la turneul final.

Macedonia de Nord - România 24-23

Macedonenii au controlat jocul încă din primele minute. Elevii lui George Buricea au reușit să marcheze abia în minutul 11, când tabela arăta 1-4.

„Tricolorii” nu au reușit să se apropie la mai puțin de două goluri în prima repriză, care s-a încheiat 9-13.

În repriza secundă, în minutul 57, „tricolorii” au egalat, scor 22-22. Totuși, înainte de final, Gabriel Cumpănici a fost eliminat, după ce și-a lovit un adversar cu cotul.

Deși „tricolorii” au rezistat bine și au avut șansa să termine meciul la egalitate, scor 23-23, macedonenii au profitat de superioritatea numerică și au înscris din nou, ducând scorul la 24-23.

Clasamentul în Grupa Preliminară B de la Campionatul European de handbal masculin:

LocEchipaMeciuri jucatePuncte
1Danemarca24
2Portugalia23
3Macedonia de Nord23
4România20
Primele două clasate se califică în Grupele Principale

Rezultatele României la Campionatul European la handbal masculin:

  • 16 ianuarie Portugalia - România 40-34
  • 18 ianuarie România - Danemarca 24-39
  • 20 ianuarie Macedonia de Nord - România 24-23

Adversara României din această seară a reușit să obțină un punct în primele două meciuri de la turneul final, cu Portugalia, scor 29-29, în cel de-al doilea meci. Prima partidă, macedonenii au pierdut-o în fața selecționatei din Danemarca, scor 24-36.

Mihai Popescu se retrage de la națională

Portarul României, MVP azi, a declarat după meci, la voyo.ro, că nu va mai evolua sub tricolor:

„Este incredibil, cred că am făcut un joc foarte bun.

În privința mea, ce pot să spun, am fost mai mult de 20 de ani la echipa națională. Mă retrag într-un mod foarte frumos, pentru că am luat acest trofeu (n.r. de MVP). Sunt foarte mândru de ce am reușit să fac la echipa națională.

Sper că acești băieți se vor descurca mai bine pe viitor. Le mulțumesc pentru ce au făcut pentru mine, antrenorilor, colegilor, staffului medical, m-au făcut de fiecare data să fiu puternic.

Cred că este momentul perfect să îmi iau rămas bun de la cariera mea la echipa națională cu un Campionat European.

Sunt fericit să fac asta. Sunt și trist, dar rămân cu ce am făcut bine și sper că voi fi sănătos, pentru că voi mai juca în campionatul României”.

Lotul României de la Euro 2026

  • Portari: Ionuț Iancu, Mihai Popescu
  • Extreme stânga: Denis Vereș, Alexandru Andrei
  • Extreme dreapta: Ionuț Nistor, Sorin Grigore
  • Interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif
  • Interi Dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiță
  • Coordonatori: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici
  • Pivoți: Călin Dedu, Robert Nagy, Andra Szasz

