Poate cuceri Parisul 3 Ligi? Ce pregătește PSG pentru a egala performanța lui Real. Proiectul miliardelor! Trei ținte în mercato

- PSG vrea mai mult acum. După două Ligi la rând câștigate, încearcă să egaleze recordul lui Real Madrid: trei Champions în serie!
- Cât a cheltuit statul Qatar numai în transferuri pentru proiectul PSG și ce achiziții plănuiește Luis Enrique pentru al treilea sezon de aur.
Proiectul statului Qatar la Paris Saint-Germain, implicarea sa enormă prin Autoritatea de Investiții în Sport (QSI), are în sfârșit efecte reale și în afara Franței.
Până în 2024, PSG cucerise doar două trofee continentale și acelea fără impact, Cupa Cupelor (1996) și Cupa Intertoto (2001).
PSG: peste două miliarde în transferuri pentru dubla Champions
În ultimii doi ani, a câștigat patru și toate importante, mai ales cele două Ligi ale Campionilor în serie (2025, 2026). Plus Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.
Qatar Sports Investments a cumpărat clubul în 2011 și plătit peste două miliarde numai pentru achiziții.
Aproape jumătate din această sumă a fost însă amortizată de vânzările din mercato: a obținut 1,15 miliarde!
Căpitanul lui PSG: „Avem un antrenor care ne va împinge spre a treia Ligă”
Odată ce a învins sâmbătă seară, 1-1, 4-3 la penaltyuri cu Arsenal, vrea a treia Ligă a Campionilor în serie.
E departe de performanța lui Real Madrid la începutul Cupei Campionilor Europeni (5 trofee în cascadă), dar poate egala „tripla” lui Real 2016-2018, unică după transformarea competiției în Champions League, începând din sezonul 1992-1993.
„Avem un antrenor care ne va împinge spre a treia Ligă”, spune căpitanul Marquinhos. Tot el avertizează însă: „Va fi încă un sezon fără prea multă vacanță”.
Urmează o vară dominată de primul Campionat Mondial cu 48 de echipe, cu mult mai multe meciuri (de la 64 la 104) și mai multe zile (de la 29 - CM 2022 - la 39 - CM 2026).
Trei ținte ale lui PSG pentru această vară: portar și extreme
Președintele roș-albaștrilor, Nasser Al-Khelaifi, reprezentantul QSI la club, se pregătește de alte investiții în transferuri.
Formula de start a rămas aproape neschimbată între cele două finale, numai portarul fiind altul (a plecat Donnarumma, a apărut Safonov).
Luis Enrique vrea însă oameni noi. În primul rând pe Julian Alvarez, dar argentinianul pare dificil de atins. Pentru că Atletico ține încă tare de el, iar vârful se gândește mai mult la Barcelona decât la PSG.
Rămân trei variante pe care Parisul le-ar putea realiza în mercato, potrivit L’Equipe:
- Diogo Costa, 26 de ani, portarul lui FC Porto (contract până în 2030), internațional portughez. Are o cotă de 40 de milioane de euro (Transfermarkt).
- Maghnes Akliouche, 24 de ani, aripa dreaptă a lui AS Monaco (2028), internațional francez. 50 de milioane cotă.
- Yan Diomande, 19 ani, extremă stânga (acord cu Leipzig până în 2030), internațional din Cote d’Ivoire.
Dacă reușește să-i achiziționeze, PSG va fi și mai puternică. Pregătită de marea provocare: 3 Champions la rând!