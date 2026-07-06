Oliver Hintsa, 25 de ani, noul atacant al lui Dinamo, a vorbit despre sosirea sa la formația antrenată de Nuno Campos

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Vârful născut în Suedia, care evoluează pentru naționala Eritreei, a dezvăluit cum a reacționat când a aflat că roș-albii îl doresc.

Oliver Hintsa, atacant Dinamo: „Toată viața am jucat în sistemul 4-4 -2, mi se potrivește”

„Am 25 de ani și am trăit toată viața în Suedia, iar în ultimii ani am jucat în Norvegia, la o echipă numită Sogndal, din liga secundă. E un sat frumos, lângă munți, cu multă zăpadă. Am jucat acolo timp de doi ani și jumătate.

Apoi am auzit de Dinamo București și am simțit că e un no-brainer (n.r. o alegere evidentă).

E o mare responsabilitate. Când am auzit că Dinamo e interesată de mine, am început să râd, pentru că m-am gândit: «Wow, e o echipă mare, cu fani grozavi».

Fratele meu cunoaște bine fanii din Europa și din lume și i-am zis: «Spune-mi, cum sunt suporterii?». El a zis ceva de genul: «Sunt nebuni, trebuie, trebuie să mergi acolo».

40 G/A în 75 de meciuri a avut Hinsta la Sogndal

Deci, da, simt o mare responsabilitate, va fi grozav și sunt recunoscător pentru această oportunitate.

Ca profil de atacant, sunt destul de rapid. Îmi folosesc viteza tot timpul și simt că am un mare avantaj în asta. Și într-un sistem 4-4-2, trebuie să construiești o legătură puternică cu celălalt atacant.

Mă simt destul de confortabil în acest sistem, am jucat așa probabil toată viața. Deci nu este nimic nou pentru mine. Îmi plac planurile de aici, mi se potrivesc foarte bine.

Sunt onorat să joc pentru acest club. Și anul acesta va fi grozav, îi aștept pe fani pe stadion!”, a spus Hintsa pentru televiziunea clubului Dinamo, 48 TV.

Pasiunea pentru fotbal cred că vine de la tatăl meu. Și apoi îl mai am și pe nașul meu (n.r. Freddy Ljungberg, ex-internațional suedez), au jucat împreună în Halmstad. Cred că Freddy este cu doi ani mai tânăr decât tatăl meu, au jucat împreună și au devenit prieteni acolo. Mi-a dat sfaturi toată viața. Oliver Hintsa, atacant Dinamo

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