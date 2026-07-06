„Absolut nicio informație de la FIFA” Acuzații grave ale Federației din Belgia în cazul Balogun: „S-a asigurat imediat”

Federația Belgiană de Fotbal (RBFA) a emis un nou comunicat în urma răspunsurilor venite de la FIFA privind suspendarea pedepsei de o etapă a lui Folarin Balogun (25 de ani).

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Atacantul Statelor Unite a primit o sancțiune de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0.

La presiunile președintelui Donald Trump (80 de ani), forul internațional a cedat și a decis suspendarea deciziei în privința lui Balogun.

Federația Belgiană de Fotbal, acuze dure la adresa FIFA

Pe fondul scandalului iscat de acest caz, RBFA a publicat un comunicat oficial în care a povestit cu lux de amănunte cele întâmplate în ultimele ore la discuțiile cu FIFA.

Federația Belgiană de Fotbal susține că forul condus de Gianni Infantino nu venit cu explicații concrete în ceea ce privește apelul făcut cu privire la anularea suspendării atacantului Statelor Unite.

„După ce a aflat din presă despre decizia FIFA de a ridica suspendarea automată a jucătorului Balogun, RBFA a trimis o scrisoare către FIFA prin care solicita o copie a deciziei, o explicație privind procedura urmată și în care își expunea poziția cu privire la regulamentele aplicabile.

Ca singur răspuns, FIFA a trimis o scrisoare către RBFA în care preciza că consideră această corespondență drept un recurs, că a fost numit un judecător și că RBFA avea la dispoziție doar câteva ore pentru a depune recursul respectiv. FIFA nu a furnizat absolut nicio informație.

Pentru ca un recurs să fie admisibil, propriile reglementări ale FIFA prevăd că decizia motivată trebuie să fi fost comunicată în prealabil recurentului. În timp ce RBFA solicita doar explicații legitime, FIFA însăși a creat un recurs și s-a asigurat imediat că acesta va fi declarat inadmisibil.

Toate acestea s-au petrecut în timp ce FIFA refuza simultan să răspundă la solicitările legitime ale RBFA.

Mai mult, în cadrul ședinței de coordonare a meciului, FIFA a eliminat în mod deliberat din prezentarea sa secțiunea referitoare la suspendarea automată a jucătorilor.

Acest subiect fusese totuși abordat în cadrul tuturor ședințelor similare dinaintea fiecăruia dintre cele patru meciuri anterioare.

RBFA a solicitat explicații de la FIFA, atât verbal, cât și în scris, cu privire la motivele acestei modificări, dar, încă o dată, nu a primit niciun răspuns.

Pentru a fi clari, până în acest moment, RBFA nu a primit încă nicio decizie sau explicație din partea FIFA cu privire la această chestiune. Prin urmare, nu are altă alternativă decât să conteste eligibilitatea jucătorului pentru meciul următor.

Indiferent de rezultatul sportiv al acestui meci, RBFA este profund îngrijorată de desfășurarea evenimentelor și va continua să lupte în următoarele ore, zile și luni pentru apărarea principiilor fundamentale ale eticii, competiției loiale și intereselor fotbalului în ansamblu”, se arată în comunicatul emis de Federația Belgiană de Fotbal.

FOTO. Momentul eliminării lui Folarin Balogun în meciul cu Bosnia

Rudi Garcia: „Nu știam că 5 iulie este sinonim cu 1 aprilie la FIFA”

Selecționerul Belgiei s-a arătat și el indignat de decizia forului mondial.

„Nu știam că 5 iulie este sinonim cu 1 aprilie la FIFA. De asemenea, vreau să fac referire la comunicatul Fderației. Totul este acolo. Federația nu se apără doar pe sine, ci și fotbalul în general, integritatea și etica”, a declarat Rudi Garcia, citat de voetbalnieuws.be.

În schimb, Thibaut Courtois a fost rezervat în declarații. Titularul din poarta Belgiei a pus accent pe aspectul sportiv:

„Prima mea reacție la veste? Bineînțeles că am fost surprins. Mai ales pentru că se decide cu doar o zi înainte de meci.

Dar trebuie să câștigăm meciul pe teren. Balogun este un jucător bun, dar jucăm împotriva întregii echipe. E simplu: vrem să ne calificăm în sferturile de finală”.

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