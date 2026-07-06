Gnahore la FCSB! Gigi Becali a confirmat că s-a înțeles cu fostul jucător al lui Dinamo: „MM m-a sunat și a rezolvat totul”

Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Eddy Gnahore (32 de ani), fostul jucător al lui Dinamo, va semna cu roș-albaștrii.

FCSB îi are acum ca mijlocași centrali pe Gnahore, Arad, Lixandru și Joao Paulo

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Mijlocașul francez era liber de contract, după ce înțelegerea cu Dinamo expirase la finalul acestei veri, iar „câinii” nu au reușit să-l convingă pentru a semna o nouă înțelegere.

Eddy Gnahore semnează cu FCSB: „MM m-a sunat și a rezolvat totul”

În stagiunea trecută, Gnahore a fost vicecăpitanul formației din „Ștefan cel Mare”.

„I-am spus eu acum 2 săptămâni de Gnahore lui MM, să mai încerce o dată, poate n-a semnat (n.r. cu altă echipă). MM m-a sunat acum 3 zile și a rezolvat totul. El trebuia să vină, dar a avut ghinion, a murit tatăl lui, atunci a amânat venirea.

Nu voiam să vă zic, dar nu mai e niciun pericol acum să fie deturnat. La noi are cu cine să joace fotbal. E un fotbalist pe care-l știi. E deja tatonat”, a declarat Becali la Liga Digi Sport.

600.000 de euro este cota lui Gnahore, potrivit transfermarkt.ro

97 de meciuri, 6 goluri și 5 pase decisive a reușit Gnahore în doi ani și jumătate la Dinamo

Gigi Becali: „Lui Boateng nu pot să-i fac toate poftele, am vreo 4 jucători acolo, pe postul lui”

Patronul celor de la FCSB a fost întrebat și despre posibilitatea unui transfer al lui Kennedy Boateng (29 de ani), fundaș central care și-a încheiat de asemenea conturile cu Dinamo în această vară.

„Lui Boateng nu pot să-i fac toate poftele, am vreo 4 jucători acolo, pe postul lui.

Aici ardea, la mijlocași centrali. O să joace Gnahore cu Joao Paulo sau cu Ofri Arad.

Nu i-am dat o lovitură lui Dinamo, ei renunțaseră la jucător. Acum e printre cei mai bine plătiți la noi, da. Am făcut un efort.

Urmează un atacant, care va veni săptămâna asta, bun, bun. De afară, pe bani mai mulți. Am negociat, că eu voiam clauză de 10 milioane, ei voiau numai 5. Am încredere în el”, a concluzionat Becali.

În această perioadă de mercato, FCSB a oficializat un singur transfer. Este vorba de Ronny Labonne (28 de ani), fundaș venit de la Caen.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , ultimul meci al lui Gnahore în tricoul „câinilor”

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