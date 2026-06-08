Interzis la Mondial!? Trebuia să arbitreze la CM 2026, dar nu a putut intra în SUA:  „Refuzul nu-l afectează doar personal”
Omar Artan. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Interzis la Mondial!? Trebuia să arbitreze la CM 2026, dar nu a putut intra în SUA: „Refuzul nu-l afectează doar personal”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 20:04
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 20:46
  • Arbitrul Omar Artan nu a putut intra în Statele Unite, după ce a primit interzis odată cu sosirea la Miami.
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Oficialul somalez este trecut pe lista oficială a arbitrilor de la CM 2026, însă nu i-a fost permis accesul în momentul în care a ajuns pe aeroport.

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Aribtrul Omar Artan nu a putut intra în SUA pentru CM 2026

Acesta a fost oprit pe aeroportul din Miami, nefiind chiar clar de ce i-a fost interzis accesul în SUA. Somalia se află pe lista de interdicții de călătorie introdusă de administrația președintelui Donald Trump.

„Omar Artan este printre cei mai respectați arbitri din Africa și merită sprijinul întregii comunități fotbalistice.

Refuzul de a-i permite intrarea în Statele Unite și împiedicarea lui de a arbitra meciurile programate nu numai că-l afectează personal, dar subminează și angajamentul fotbalului față de corectitudine și fair-play”, a declarat Ciise Aden Abshir, potrivit france24.com.

Abshir este consilier principal în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului din Somalia și fost căpitan al echipei naționale.

Consilierul mai susține că Omar Artan deținea o viză valabilă pentru SUA, însă acesta a fost nevoit să zboare înapoi în Istanbul.

Artan a arbitrat finala Cupei Africii pe Națiuni în 2023, desfășurată în Algeria, iar în 2025 a fost numit de CAF arbitrul anului, la masculin.

Lista completă a arbitrilor centrali de la Mondial

  • Abdulrahman Al Jassim (QAT)
  • Khalid Al Turais (KSA)
  • Yusuke Araki (JPN)
  • Omar Abdulkadir Artan (SOM)
  • Pierre Atcho (GAB)
  • Ivan Barton (SLV)
  • Dahane Beida (MTN)
  • Juan Gabriel Benitez (PAR)
  • Juan Calderon (CRC)
  • Raphael Claus (BRA)
  • Ismail Elfath (USA)
  • Espen Eskas (NOR)
  • Alireza Faghani (AUS)
  • Yael Falcon Perez (ARG)
  • Drew Fischer (CAN)
  • Cristian Garay (CHI)
  • Katia Garcia (MEX)
  • Mustapha Ghorbal (ALG)
  • Alejandro Hernandez (ESP)
  • Dario Herrera (ARG)
  • Jalal Jayed (MAR)
  • Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)
  • Istvan Kovacs (ROU)
  • Francois Letexier (FRA)
  • Ma Ning (CHN)
  • Adham Makhadmeh (JOR)
  • Danny Makkelie (NED)
  • Szymon Marciniak (POL)
  • Maurizio Mariani (ITA)
  • Hector Said Martinez (HON)
  • Amin Mohamed (EGY)
  • Oshane Nation (JAM)
  • Glenn Nyberg (SWE)
  • Michael Oliver (ENG)
  • Omar Al Ali (UAE)
  • Kevin Ortega (PER)
  • Tori Penso (USA)
  • Joao Pinheiro (POR)
  • Ramon Abatti (BRA)
  • Cesar Ramos (MEX)
  • Andres Rojas (COL)
  • Sandro Schaerer (SUI)
  • Ilgiz Tantashev (UZB)
  • Anthony Taylor (ENG)
  • Gustavo Tejera (URU)
  • Facundo Tello (ARG)
  • Abongile Tom (RSA)
  • Clement Turpin (FRA)
  • Jesus Valenzuela (VEN)
  • Slavko Vincic (SVN)
  • Wilton Sampaio (BRA)
  • Felix Zwayer (GER)

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

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