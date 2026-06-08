Yamal, promisiune inedită Ce este dispus să facă dacă Spania va câștiga CM: „Timp de trei săptămâni”
Lamine Yamal/ Foto: IMAGO
Campionate

Yamal, promisiune inedită Ce este dispus să facă dacă Spania va câștiga CM: „Timp de trei săptămâni”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 19:31
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 19:31
  • Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei și al naționalei Spaniei, a făcut o promisiune inedită în cazul în care „Furia Roja” va câștiga Cupa Mondială.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mai sunt doar trei zile până la startul turneului final din SUA, Canada și Mexic. Aflat la prima sa Cupă Mondială din carieră, Yamal a publicat un videoclip pe contul său de Youtube, unde a răspuns mai multor întrebări primite de la fani.

Real Madrid iese la atac Au solicitat UEFA ca trofeele Barcelonei să fie retrase!
Citește și
Real Madrid iese la atac Au solicitat UEFA ca trofeele Barcelonei să fie retrase!
Citește mai mult
Real Madrid iese la atac Au solicitat UEFA ca trofeele Barcelonei să fie retrase!

Lamine Yamal își lasă barbă și mustață dacă Spania câștigă Cupa Mondială

Întrebat ce va face dacă Spania va pune mâna pe trofeu, Yamal a promis o schimbare de look.

„Dacă vom câștiga Campionatul Mondial, îmi voi lăsa barba și mustața să crească timp de trei săptămâni și voi oferi prin tragere la sorți 100 de perechi de căști Beats”, a spus Yamal, citat de si.com.

În acest moment, starul Barcelonei se recuperează după o accidentare la mușchii ischiogambieri, suferită la finalul sezonului recent încheiat din La Liga.

Yamal a ratat amicalul cu Irak (1-1) și nu va evolua nici în ultimul test al „Furiei Roja” înainte de CM, cu Peru.

Totuși, tânărul de 18 ani este așteptat să fie apt pentru primul meci de la turneul final.

Campioană Mondială în 2010, Spania este principala favorită la trofeu. Selecționata antrentă de Luis de la Fuente face parte din grupa H, alături de Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay.

Programul meciurilor Spaniei la CM 2026

  • 15 iunie 2026, ora 19:00 (ora României): Spania - Capul Verde, Atlanta Stadium
  • 21 iunie 2026, ora 19:00 (ora României): Spania - Arabia Saudită, Atlanta Stadium
  • 26 iunie 2026, ora 04:00 (ora României): Uruguay - Spania, Estadio Guadalajara

Lotul Spaniei pentru Campionatul Mondial

  • Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)
  • Fundași: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham)
  • Mijlocași: Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal)
  • Atacanți: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona)
„Suportul fanilor, peste orice rezultat” Echipa U17 de la CSM București a revenit în țară, după ce a încheiat pe 2 în Liga Campionilor
Citește și
„Suportul fanilor, peste orice rezultat” Echipa U17 de la CSM București a revenit în țară, după ce a încheiat pe 2 în Liga Campionilor
Citește mai mult
„Suportul fanilor, peste orice rezultat” Echipa U17 de la CSM București a revenit în țară, după ce a încheiat pe 2 în Liga Campionilor

Citește și

Ce se întâmplă cu Gnahore Condițiile impuse de Dinamo pentru prelungire  + Cum poate interveni Nuno Campos
Superliga
18:41
Ce se întâmplă cu Gnahore Condițiile impuse de Dinamo pentru prelungire + Cum poate interveni Nuno Campos
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Gnahore Condițiile impuse de Dinamo pentru prelungire  + Cum poate interveni Nuno Campos
„Suportul fanilor, peste orice rezultat” Echipa U17 de la CSM București a revenit în țară, după ce a încheiat pe 2 în Liga Campionilor
Handbal
17:57
„Suportul fanilor, peste orice rezultat” Echipa U17 de la CSM București a revenit în țară, după ce a încheiat pe 2 în Liga Campionilor
Citește mai mult
„Suportul fanilor, peste orice rezultat” Echipa U17 de la CSM București a revenit în țară, după ce a încheiat pe 2 în Liga Campionilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele declarații ale șoferului de TIR bătut de un polițist local, după accidentul provocat în Constanța
Primele declarații ale șoferului de TIR bătut de un polițist local, după accidentul provocat în Constanța
Primele declarații ale șoferului de TIR bătut de un polițist local, după accidentul provocat în Constanța
spania cm 2026 lamine yamal
Știrile zilei din sport
„Avem discuții pentru ei doi”  Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
Superliga
09.06
„Avem discuții pentru ei doi” Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
Citește mai mult
„Avem discuții pentru ei doi”  Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
FCSB, gata să se despartă de căpitan Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul”
Superliga
09.06
FCSB, gata să se despartă de căpitan Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul”
Citește mai mult
FCSB, gata să se despartă de căpitan Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul”
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
Superliga
09.06
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
Citește mai mult
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
„Cel mai valoros fotbalist român”  Becali nu renunță! Patronul de la FCSB insistă pentru  vedeta naționalei: „Îi pot da un milion de euro”
Superliga
09.06
„Cel mai valoros fotbalist român” Becali nu renunță! Patronul de la FCSB insistă pentru vedeta naționalei: „Îi pot da un milion de euro”
Citește mai mult
„Cel mai valoros fotbalist român”  Becali nu renunță! Patronul de la FCSB insistă pentru  vedeta naționalei: „Îi pot da un milion de euro”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:22
„«Câine roșu» pentru totdeauna” VIDEO. Zeljko Kopic, interviu emoționant pe aeroport: „Când am venit în România nu era nimeni aici, acum...”
„«Câine roșu» pentru totdeauna” VIDEO.   Zeljko Kopic, interviu emoționant pe aeroport: „Când am venit în România nu era nimeni aici, acum...”
22:34
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
22:14
„Avem discuții pentru ei doi” Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
„Avem discuții pentru ei doi”  Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
22:05
Real Madrid a pus banii pe masă! Decizia luată de Atletico după ce „galacticii” au oferit 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez + Ironiile lansate de clubul rival
Real Madrid a pus banii pe masă! Decizia luată de Atletico după ce „galacticii” au oferit 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez + Ironiile lansate de clubul rival
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Top stiri
Serena Williams s-a întors după 1.375 de zile! VIDEO. Victorie în fața unor campioane! E în sferturi la  Queen's Club: „Nu aveam nimic mai bun de făcut”
Tenis
09.06
Serena Williams s-a întors după 1.375 de zile! VIDEO. Victorie în fața unor campioane! E în sferturi la Queen's Club: „Nu aveam nimic mai bun de făcut”
Citește mai mult
Serena Williams s-a întors după 1.375 de zile! VIDEO. Victorie în fața unor campioane! E în sferturi la  Queen's Club: „Nu aveam nimic mai bun de făcut”
Invazie portugheză Varga a anunțat numele  noului tehnician al CFR-ului: „Am primit referințe foarte bune” » De ce s-a grăbit să finalizeze mutarea
Superliga
09.06
Invazie portugheză Varga a anunțat numele noului tehnician al CFR-ului: „Am primit referințe foarte bune” » De ce s-a grăbit să finalizeze mutarea
Citește mai mult
Invazie portugheză Varga a anunțat numele  noului tehnician al CFR-ului: „Am primit referințe foarte bune” » De ce s-a grăbit să finalizeze mutarea
Dan Udrea Întrebările și marile provocări ale Mondialului: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Opinii
09.06
Dan Udrea Întrebările și marile provocări ale Mondialului: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Citește mai mult
Dan Udrea Întrebările și marile provocări ale Mondialului: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Cum a scăpat de buldozere o casă din inima Dudeștiului: ridicată din bani pe bivoli vânduți la abator. A salvat-o de la demolare bucătăreasa lui Ceaușescu
B365
09.06
Cum a scăpat de buldozere o casă din inima Dudeștiului: ridicată din bani pe bivoli vânduți la abator. A salvat-o de la demolare bucătăreasa lui Ceaușescu
Citește mai mult
Cum a scăpat de buldozere o casă din inima Dudeștiului: ridicată din bani pe bivoli vânduți la abator. A salvat-o de la demolare bucătăreasa lui Ceaușescu

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 32 rapid 4 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
10.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share