Yamal, promisiune inedită Ce este dispus să facă dacă Spania va câștiga CM: „Timp de trei săptămâni”

Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei și al naționalei Spaniei, a făcut o promisiune inedită în cazul în care „Furia Roja” va câștiga Cupa Mondială.

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Mai sunt doar trei zile până la startul turneului final din SUA, Canada și Mexic. Aflat la prima sa Cupă Mondială din carieră, Yamal a publicat un videoclip pe contul său de Youtube, unde a răspuns mai multor întrebări primite de la fani.

Lamine Yamal își lasă barbă și mustață dacă Spania câștigă Cupa Mondială

Întrebat ce va face dacă Spania va pune mâna pe trofeu, Yamal a promis o schimbare de look.

„Dacă vom câștiga Campionatul Mondial, îmi voi lăsa barba și mustața să crească timp de trei săptămâni și voi oferi prin tragere la sorți 100 de perechi de căști Beats”, a spus Yamal, citat de si.com.

În acest moment, starul Barcelonei se recuperează după o accidentare la mușchii ischiogambieri, suferită la finalul sezonului recent încheiat din La Liga.

Yamal a ratat amicalul cu Irak (1-1) și nu va evolua nici în ultimul test al „Furiei Roja” înainte de CM, cu Peru.

Totuși, tânărul de 18 ani este așteptat să fie apt pentru primul meci de la turneul final.

Campioană Mondială în 2010, Spania este principala favorită la trofeu. Selecționata antrentă de Luis de la Fuente face parte din grupa H, alături de Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay.

Programul meciurilor Spaniei la CM 2026

15 iunie 2026, ora 19:00 (ora României): Spania - Capul Verde , Atlanta Stadium

Spania - Capul Verde Atlanta Stadium 21 iunie 2026, ora 19:00 (ora României): Spania - Arabia Saudită, Atlanta Stadium

Spania - Arabia Saudită, Atlanta Stadium 26 iunie 2026, ora 04:00 (ora României): Uruguay - Spania, Estadio Guadalajara

Lotul Spaniei pentru Campionatul Mondial

Portari : Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona) Fundași : Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham)

: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham) Mijlocași : Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal)

: Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal) Atacanți: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona)

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